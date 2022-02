La patinadora de velocidad colombiana Laura Gómez en Beijing 2022: "Mi objetivo es la final de salida masiva"

Hace cuatro años, la patinadora Laura Gómez se quedó a tan solo 61 centésimas de entrar en la final de salida de masa de PyeongChang 2018, sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Poco más de medio segundo, o haber sumado un punto, separaron a la colombiana de la lucha por las medallas. Por eso tiene claro su objetivo para Beijing 2022.

"Me gustaría mucho estar en la final de la salida masiva, ese es mi objetivo".

Colombia es una gran potencia mundial en el patinaje sobre ruedas, y en los últimos años está intentando trasladar ese dominio al hielo. Ese es el camino que tomó Laura Gómez en verano de 2017 cuando se quedó fuera de la selección colombiana después de haber competido en tres Mundiales.

"Estar fuera fue muy difícil para mí. Pensé que como venía de la rutina de las ruedas, podía probar al hielo por seis meses. Nunca lo había pensado, pero logré clasificar hace cuatro años a los Juegos", explica la patinadora a la AFP.

La transición fue más exigente de lo que esperaba, pues la técnica de patinaje es diferente, pero en solo medio año logró clasificarse para PyeongChang 2018. Meterse en la final habría sido el broche perfecto.

Es el broche que busca ahora.

Beijing 2022: de plan B a plan A

La situación volvió a repetirse hace un año. Pese a haber ganado una plata en el Mundial de 2019 de patinaje en línea, Laura Gómez volvió a quedarse fuera de la selección para el Mundial de 2021. De nuevo volvió al hielo. Y de nuevo logró un billete olímpico.

“No sé ni cómo lo hice, pero me clasifiqué otra vez. Me siento muy cómoda con muy patinaje. Y espero representar a Colombia tan bien como puedo”, dijo.

Gómez pasó los últimos seis meses en Salt Lake City como parte de un grupo de patinadores procedentes del patinaje en línea que buscaban la clasificación sobre el hielo. La antioqueña fue una de los patinadores colombianos que disputaron la Copa del Mundo de patinaje de velocidad, la competición que repartía los billetes a Beijing 2022.

"Fueron solo seis meses. No sé si tengo un ángel muy grande que me ayuda o son las ganas que tengo las que me llevan a clasificar dos veces en seis meses a unos Juegos en hielo, porque no tuve la continuidad. Tras volver a Colombia en 2018, volví a las ruedas y ahora he vuelto al hielo", explicó a AFP.

El futuro de Laura Gómez y de Colombia

Además de Gómez, también participaron en la Copa del Mundo Diego Amaya, plata en la prueba de salida masiva de los Juegos de la Juventud Lausana 2020, Germán Tirado, Daniel Zapata, triple medallista en el último Mundial de patinaje en línea el pasado mes de noviembre, y Laura Michelle Rodríguez.

Por su parte, en la Copa del Mundo de patinaje de velocidad en pista corta participó Nicolás Laborde.

“Estamos intentando que haya más gente, pero como somos un país tropical es muy complicado, porque tienes que salir de Colombia”, explicó Gómez. “Ahora el equipo está en Estados Unidos, otra gente está en Canadá. Resulta muy caro, así que quizá por eso no haya mucha gente, pero con suerte en el futuro seremos más”.

Aunque Gómez ha conseguido clasificarse en dos ocasiones entrenando tan solo durante seis meses, admite que “es muy poco para hacer una transición de ruedas a hielo”. “Las patinadoras de un nivel Top 5 han dedicado toda una vida a hacer patinaje de velocidad", declaró a AFP.

Y pese a todo, como hace cuatro años, peleará de nuevo por meterse en la final olímpica.

Dónde ver competir a Laura Gómez

La colombiana Laura Gómez competirá este sábado, 19 de febrero, en la prueba de salida masiva de patinaje de velocidad. Será desde las 15:45, hora local (2:45 horas en Colombia).

Desde la Ceremonia de Apertura hasta las competiciones, aquí puedes consultar cómo ver los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en tu región a través de los Socios Oficiales Olímpicos de Radiodifusión.

