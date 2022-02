Olivia Smart y Adrián Díaz brillan en danza rítmica y lucharán por las medallas en Beijing 2022

Olivia Smart y Adrián Díaz declaraban antes de debutar como pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 que esta era la temporada en la que más habían trabajado. Y lo han demostrado.

En el mayor escenario deportivo mundial, la pareja española ha rozado su mejor marca en danza rítmica, donde ha recibido 77.70 puntos (42.78 en elementos técnicos y 34.92 en la presentación, sin sufrir ninguna deducción), para finalizar en novena posición. Así, se han quedado muy cerca de superar su mejor puntuación como pareja en la danza rítmica (78.53 puntos). Con ello, han asegurado su presencia en la lucha por las medallas (clasificaban las 20 primeras parejas) en el programa libre.

En esta primera jornada de danza sobre hielo, disputada el 12 de febrero de 2022, se ha impuesto la dupla francesa formada por Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, gracias a una puntuación de 90.83 puntos, con la que, además, han superado la mejor puntuación de la historia en danza rítmica (90.03 puntos), también conseguida por ellos mismos en el NHK Trophy de 2019. En aquella competición lograron a su vez batir la mejor marca de la historia en danza libre (136.58 puntos) y total (226.61).

Smart y Díaz, que fueron cuartos en el Campeonato de Europa (última competición en la que ratificaron su billete a Beijing 2022), han sabido brillar en el Estadio Cubierto de la Capital, con una rutina rápida en la que han conseguido transmitir alegría y diversión.

"Ha ido muy bien de principio a fin. En general, estamos muy felices. Ha sido una buena actuación y muy divertida", ha valorado Adrián Díaz en zona mixta.

El debut de Olivia Smart

Aunque Adrián Díaz compitió en los Juegos Olímpicos junto a Sara Hurtado en 2014, para Smart esta danza rítmica ha significado su debut olímpico. "No tenía expectativas de cara a los Juegos Olímpicos. No sabes lo que es esto hasta que no llegas a la Villa Olímpica, estás con el resto de atletas y recibes las vibraciones olímpicas", ha confesado Smart.

"Cada edición de los Juegos Olímpicos es diferente y vamos a crear nuevos recuerdos", ha expresado por su parte Díaz, que, además, ha confesado cómo disfruta de ver a su compañera vivir sus primera experiencia olímpica: "Me encanta ver a Olivia cómo descubre todos los detalles de los Juegos Olímpicos como una niña pequeña, corriendo y preguntando por todos lados. Eso es increíble de ver. Me recuerda a mí hace ocho años. Es genial".

"Por ahora está siendo un sueño realidad. Estamos muy contentos. Lo hemos pasado como niños pequeños la última semana aquí entrenando, y tenemos muchas ganas de hacer el programa largo, dentro de dos días. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y espero que disfrutéis del espectáculo como nosotros", ha remarcado Díaz.

¿Cómo seguir a Olivia Smart y a Adrián Díaz?

Si mantienen un top 10, Smart y Díaz mejorarán el mejor resultado de una dupla española en danza sobre hielo en unos Juegos Olímpicos, tras la 12ª posición de Sara Hurtado y Kirill Jalyavin (12º en PyeongChang 2018).

En la danza libre, Olivia y Adrián ejecutarán su conocida adaptación de ‘La Máscara del Zorro’, con la que esperan ganar alguna posición y cerrar un debut olímpico juntos de gran nivel.

La dupla española competirá el próximo 14 de febrero en danza libre. La competición, en la que se repartirán las medallas en danza sobre hielo, comenzará a las 9:22, hora local (2:22h, hora española, es decir, en la noche del 13 al 14).

