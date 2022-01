Entrevista a Olivia Smart y Adrián Díaz: "Hemos demostrado que merecemos ir a los Juegos Olímpicos"

Empezó con un mensaje de Facebook. Un amigo vio que Adrián Díaz había anunciado su separación de Sara Hurtado y le sugirió a Olivia Smart que le escribiera. Al poco tiempo Smart estaba en Montreal, donde entrenaron juntos una semana para saber si tenían futuro como equipo. Seis años después, son la pareja española de patinaje artístico en danza sobre hielo para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Es el premio a su mejor temporada, en la que han conquistado su primera medalla en un Grand Prix (bronce en el Skate Canada 2021), han sido cuartos en el Europeo (el mejor resultado histórico para un equipo español) y se han proclamado campeones de España por tercera vez.

Olivia Smart y Adrían Díaz lograron el billete a Beijing 2022 tras imponerse a Hurtado y Kirill Jalyavin en una carrera que aseguran los ha hecho crecer. En una entrevista para Olympics.com, el equipo español repasa su camino hasta llegar a unos Juegos Olímpicos.

Olympics.com (OC): ¿Cómo fue ese proceso de cambiar de compañeros y formar un equipo desde cero?

Olivia Smart (OS): Estuvimos una semana patinando juntos y los entrenadores dijeron que habían visto todo bastante bien, que les había gustado lo que habían visto, y después de hablarlo unos días decidimos darnos una oportunidad. Fue un proceso bastante fácil y natural. De hecho, como los primeros meses no tenía todavía apartamento, viví con Adrián y Madison [Hubbell], y eso nos vino bastante bien para conocernos mejor.

Adrián Díaz (AD): Fue muy fácil, porque confiamos en los entrenadores desde el principio. Nos dijeron que teníamos una técnica de base muy parecida, porque ella es británica y mi primer entrenador era británico, así que había muchas cosas que encajaban desde el principio. Y además estábamos a mitad de temporada, así que no había prisas porque no teníamos que competir de inmediato. Tuvimos tiempo para adaptarnos el uno al otro.

OC: Llegabais al Europeo con una ventaja más o menos cómoda sobre Sara Hurtado y Kirill Jalyavin. ¿Cómo manejasteis esas expectativas?

AD: Hemos ido competición a competición, y creo que esa ha sido la clave. Si no, habría sido agotador, tanto física como mentalmente. Siempre tienes esa presión, esos ‘y si...’. Pero hemos trabajado muy bien durante la temporada, hemos sido muy fuertes mentalmente, y la energía en el hielo ha sido fantástica.

OS: Nos hemos centrado en lo que estaba bajo nuestro control. Y las puntuaciones no dependían de nosotros, sino de los jueces. Nosotros teníamos que afrontar cada programa y cada elemento como sabíamos que podíamos hacerlo, como los hemos entrenado. Porque si nos centrábamos mucho en los números o en Sara [Hurtado] y Kirill [Jalyavin], habría sido estresante.

OC: Nada más terminar la danza libre en el Europeo debíais de saber que el billete olímpico era vuestro. ¿Qué fue lo primero que pensasteis?

AD: Fue increíble. Sentíamos que habíamos logrado algo que merecíamos, pero todavía esperábamos alguna confirmación. Queríamos salir del hielo, ver algo en redes sociales, o que viniera alguien de la Federación a decirnos que sí, que íbamos a los Juegos Olímpicos.

OS: Estábamos haciendo la danza libre en el Europeo, una de nuestras elevaciones más importantes, ya al final, y recuerdo sentirme muy agradecida. Me di cuenta de lo cerca que estábamos de conseguirlo. Luego al terminar me pasaron muchas cosas por la cabeza, porque fue nuestra mejor puntuación de la temporada, subimos al cuarto puesto del Europeo, vimos que estábamos muy cerca de los terceros... Fueron muchas emociones, y algo que recordaremos durante mucho tiempo.

De la decepción de 2018 al éxito de 2022

OC: Hace cuatro años os tocó estar al otro lado, fuisteis vosotros quienes se quedaron fuera de los Juegos. ¿Cómo lo superasteis y cómo os ha influido para este ciclo olímpico?

OS: Fue una gran decepción. Estuvimos muy cerca. Creo que ninguno va a olvidar el momento en que asimilamos que no íbamos a los Juegos. Nos costó mucho, pero también nos hizo tener más hambre. Estos cuatro años hemos trabajado mucho, tanto dentro como fuera del hielo. Nuestro principal objetivo era hacer crecer nuestra relación como equipo, como compañeros que trabajan juntos 24/7. Ahí nos han ayudado mucho nuestros entrenadores y nuestro psicólogo, y creo que es uno de nuestros mayores logros de este ciclo: aprender a disfrutar de cada momento como equipo.

OC: Los dos equipos españoles han crecido mucho estos años. ¿Ha influido esa ‘rivalidad’ para haceros llegar más lejos?

OS: Creo que se remonta incluso a PyeongChang. Como durante tanto tiempo hemos sido dos equipos y solo una plaza para los Juegos Olímpicos, es una rivalidad sana en la que nos hemos empujado unos a otros a ser mejores. Pero esta temporada hemos decidido centrarnos solo en nosotros mismos, y creo que se ha notado. No solo hemos quedado por delante, sino que hemos conseguido nuestros mejores resultados. Ser cuartos en los Europeos, ganar una medalla en un Grand Prix... Está siendo una temporada muy buena.

OC: Esa medalla en el Skate Canada, ¿os hizo daros cuenta de que teníais opciones reales?

AD: Sí. Creo que fue más la semana anterior, en el Skate America. Ya nos quedamos muy cerca del bronce y dijimos, ‘vale, es posible. Si la semana que viene hacemos dos buenas actuaciones en Canadá, podemos [ganar una medalla]. Y así pasó. Sé que el otro equipo español ya había ganado una medalla, pero esta era la primera para nosotros. Y entre esos resultados y viendo lo que estaban haciendo los demás equipos, nos dimos cuenta de que íbamos hacia arriba. Por desgracia no hubo Finales [del circuito Grand Prix], pero en el Europeo demostramos que nos lo merecíamos.

OC: Entrenáis a diario con algunos de los mejores patinadores del mundo. ¿Cómo os ayuda, en qué os influye?

AD: Va en las dos direcciones. Ves a dos compañeros ensayando, cansados, y sabes lo que están sintiendo porque tú has hecho eso mismo hace cinco minutos o va a tocarte a ti hacerlo en otros cinco. Nos apoyamos mucho. Pero también si ves que alguien está entrenando duro, te motiva a trabajar todavía más. Hemos tenido mucha suerte. Scott Moir, [doble campeón olímpico junto a Tessa Virtue] lleva entrenando muchos años con nosotros. También tenemos a Gabriella [Papadakis] y Guillaume [Cizeron], Madison y Zach [Donohue]... Tenemos con nosotros equipos con mucha experiencia y hemos podido aprender también de ellos.

OC: ¿Qué esperáis de los Juegos?

OS: Estos días hemos mencionado de pasada que quedar entre los 10 primeros en unos Juegos sería un gran objetivo como equipo. Pero sinceramente, son mis primeros Juegos y quiero disfrutar de la experiencia todo lo que pueda. No quiero que la palabra ‘Olímpicos’ me asuste. Me lo voy a tomar como una competición más, solo que con un poco más de decoración aquí y allá. Cuando llegue el momento, tenemos que recordar que es una competición normal, que estamos allí para hacer nuestro trabajo, y ya después podremos disfrutar de todo lo demás. Los Juegos Olímpicos son un sueño enorme para cualquiera.