Conoce más a Olivia Smart y Adrián Díaz, pareja española de danza sobre hielo

Olivia Smart y Adrián Díaz forman uno de los dúos de danza sobre hielo que luchan por representar a España en la competición de patinaje artístico de Beijing 2022. Después de quedarse a las puertas de PyeongChang 2018, están firmando su mejor temporada y les falta solo el último paso para lograr el ansiado billete olímpico: el Europeo de Tallín (Estonia) de esta semana.

España logró su plaza en danza sobre hielo para los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a la buena actuación de Sara Hurtado y Kirill Jalyavin en el Mundial de Estocolmo 2021. El honor será para el equipo que sume la mayor puntuación global en tres torneos: el Finlandia Trophy, el Campeonato de España y el Europeo. Y tras los dos primeros, Smart y Díaz llevan una ventaja de 8.37 puntos.

Si mantienen el colchón este fin de semana, Smart y Díaz lograrán ese billete olímpico que se escapó hace cuatro años. Y así unirse a Laura Barquero y Marco Zandrón, que harán historia como el primer equipo olímpico español de patinaje artístico por parejas.

Sus inicios

Sería la segunda cita olímpica para Adrián Díaz, que ya compitió en Sochi 2014... como compañero de Sara Hurtado. Ambos practicaban la modalidad individual y en 2008, aún en categoría júnior y después de coincidir en un clínic, unieron sus caminos para formar la primera pareja española de danza sobre hielo internacional.

Juntos hicieron historia, pero al año siguiente de Sochi 2014 (donde fueron 13º), después de un Europeo de 2015 en el que lograron el que aún es el mejor resultado histórico de España (5º), separaron sus caminos. Casi al mismo tiempo, Olivia Smart se desligaba de su compañero Joseph Buckland, con quien se había proclamado campeona de Gran Bretaña con solo 18 años.

"Yo estaba buscando un nuevo compañero y un amigo vio en Facebook que Adrián y [Sara] se habían separado. Mi amigo me insistió para que le mandara un mensaje, pero yo le decía, 'lo acaba de anunciar. Vamos a darle un poco de tiempo'. Y él, 'no, no, no. Escríbele ahora'. Y el resto es historia", cuenta Smart en la serie On Edge de Olympics.com.

Actualmente entrenan en la Ice Academy of Montreal (Canadá) bajo las órdenes de Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer y Pascal Denis.

Su trayectoria

Olivia Smart y Adrián Díaz debutaron como equipo en competición internacional con un segundo puesto en el Lake Placid Ice Dance 2016, un resultado al que unos meses más tarde sumaron la victoria en el Open d’Andorra. Al año siguiente entraron en el circuito Grand Prix, que reúne a las mejores parejas del mundo, y desde entonces no han dejado de crecer como pareja.

En 2018 se proclamaron por primera vez campeones de España (han ganado tres de las últimas cuatro ediciones, incluida la más reciente en diciembre de 2021) y ganaron sus primeras medallas en las Challenger Series: sendas platas en el Autumn Classic International y el Finlandia Trophy). Han sido octavos en los dos Europeos que han disputado (2019, 2020) y hace solo tres meses en ‘casa’, en Canadá, tocaron por primera vez metal en un Grand Prix.

Su temporada

Olivia Smart y Adrián Díaz están viviendo su mejor temporada como equipo. En las seis competiciones en las que han participado han quedado entre los cuatro primeros, y en cuatro de ellas han subido al podio.

El más importante es sin duda el bronce en el Skate Canada International, su primera medalla en un Grand Prix, además del bronce en la ISU Challenger Cup Austria, pero hay dos resultados que marcan el camino hacia Beijing 2022: el cuarto puesto en el Finlandia Trophy y su triunfo en el Campeonato de España de patinaje artístico. En ambos, por delante de Sara Hurtado y Kirill Jalyavin y con cada uno un paso más cerca de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Mejores resultados

Campeonatos del Mundo

Helsinki 2017 (Finlandia): 12º

Milán 2018 (Italia): 18º

Campeonatos de Europa

Minsk 2019 (Bielorrusia): 8º

Graz 2020 (Austria): 8º

ISU Grand Prix