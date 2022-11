Mundial de fútbol 2022: ¿qué equipos están ya clasificados a octavos?

El máximo goleador de Tokio 2020 apunta a la Copa del Mundo | World at their Feet

El máximo goleador de Tokio 2020 apunta a la Copa del Mundo | World at their Feet

View this post on Instagram

View this post on Instagram

De los cuatro equipos de cada grupo en la fase preliminar, solo los dos primeros pasarán a octavos de final. Esto se decide según los puntos obtenidos en los partidos disputados. En caso de empate a puntos, el primer criterio que desempata es la diferencia de goles general en los encuentros disputados ante los otros tres rivales del grupo. En caso de que no se rompa el empate entre dos equipos, descubre aquí todos los criterios aplicables.

El primero en clasificar a octavos de final fue Francia , defensor del título, pero hasta el viernes, 2 de diciembre , no se confirmarán todos los equipos que disputarán los octavos de final en Catar 2022.

Más de

You May Like