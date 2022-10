Mundial de Breaking 2022: los españoles B-boy Xak y B-girl Raw Law y la mexicana B-girl Swami lucharán por las medallas

El Mundial de Breaking 2022, que supone la primera gran competición organizada por la WDSF en el ciclo olímpico antes de que este deporte debute en los Juegos Olímpicos de París 2024, decidirá mañana, 22 de octubre de 2022, qué B-boys y B-girls se imponen como los mejores del mundo y logran subir a lo más alto del podio.

En el primer día de competición, los únicos hispanohablantes que han logrado clasificarse para la acción de mañana son los vigentes campeones de España: B-boy XAK y B-girl Law; y la mexicana B-girl Swami.

La lucha por las medallas arrancará con la primera fase en el top32, y a partir de ahí los B-boys y B-girls que ganen sus respectivas batallas seguirán avanzando hasta que solo dos de ellos (por categoría) lleguen a la batalla final. Todas estas fases que se disputen el 22 de octubre de 2022, incluidas las batallas por las medallas, se podrán seguir en directo y de manera gratuita vía Olympic Channel a través de Olympics.com.

LEER MÁS: Cómo ver el Mundial de Breaking 2022

LEER MÁS: Cómo clasificar en breaking a París 2024

Batallas en el top-32 del Mundial de Breaking 2022 (22 de octubre)

Batallas en el top32: B-boys B-boy 1 B-boy 2 Dany Dann Morris Shigekix Leony Phil Wizard Wigor Amir Zooty Zoot Issin Lussy Sky RA1On Sunni Kuzya vero Issei Victor KHALIL Kalmius Daniel Marlone Jeffro Cri6 Kid Karam Gravity Xak Lagaet X-Rain Leon Kill Lilzoo Lil'Bom Intact

Batallas en el top32: B-girls B-girl 1 B-girl 2 Sashafox Kimie (Kimie Alvarez) Ami Nicka Eru Sunny Tiff Riko India Ayane 671 Yell Anti Paulina AT Freshbella Ayumi Ram Nadia Royal Señorita Carlota Jilou Jia Li Kim (Viktoriia Lee) Vanessa Sarah Bee Fairytail Raw Law Jazzy Jes Camine Stitch Swami

B-boys: ¿Puede Xak amenazar el trono de B-boy Victor?

El español B-boy Xak, segundo en el ranking mundial actualmente, fue 29º en la última fase del primer día de acción del Campeonato del Mundo, y con esta posición ha conseguido acceder al segundo día de competición.

Pese a estar entre los favoritos para lograr el título, Xak, que fue séptimo en el pasado Campeonato del Mundo, ha asegurado que el podio en este Mundial es impredicible debido al alto nivel de los participantes.

"La competición ha sido muy dura. Ha participado muchísima gente y el nivel es altísimo; creo que es una de las competiciones con más nivel de las que he estado. Cada ronda era una final para mí. Y lo mejor era pasar ronda a ronda, sin pensar mucho en las siguientes. La primera ronda ha sido contra el coreano Rush, y ha sido muy duro, y es uno de los favoritos locales. Y la siguiente ha sido contra el portugués Diogo", ha contado para Olympics.com después de la primera jornada.

En el top32 disputará su batalla ante el francés B-boy Lagaet, quien llega a este Mundial tras superar en una competición europea a uno de los grandes B-boys del mundo, Dany Dann.

"Estoy en el top32 y no sé qué pasará mañana. Voy a full y partido a partido", ha sentenciado Xak, cuyo principal objetivo en este Campeonato del Mundo es acabar entre los ocho primeros, según reconoció para Olympics.com en una entrevista previa a esta competición.

También ha avanzado a la siguiente fase B-boy Victor, estadounidense de raíces mexicanas, que buscará su cuarta medalla de oro en el Mundial de Breaking, y que se mantiene como el principal favorito al título.

LEER MÁS: Quién es B-boy Xak

B-girl Swami, de México, durante el Mundial de Breaking 2022, en Seúl. Foto por Olympics.com

B-girls: la mexicana Swami llega para ganar

La mexicana B-girl Swami, séptima en el ranking mundial femenino, tiene claro su objetivo en este Mundial, en el que se enfrentará en la ronda top32 a B-girl Stitch, y esta meta es la medalla de oro.

"[En el primer día de competición] me divertí mucho. Me gustó mucho. El lugar es muy bonito, muy profesional, pero mi meta es ganar. Si no se puede, perderé, y en este caso aprenderé de los errores. Pero sobre todo, y lo más importante, es divertirme", ha reconocido para Olympics.com tras su última batalla.

Además de Swami, estará presente en el último día de competición la campeona de España B-girl Raw Law, que ha sido la 14ª mejor B-girl de la primera jornada. En la ronda de top32 se enfrentará a B-girl Fairytail.

Quien no ha podido avanzar de fase ha sido su compatriota B-girl Furia, que ha reconocido su malestar tras la competición por el resultado, pero ve con optimismo su futuro.

"He tenido un sentimiento extraño, como que no estaba concentrada del todo. He hecho lo que quería hacer, así que, aunque he perdido, creo que tengo que estar contenta. Mi meta es que esto no vuelva a suceder. Mejorar todo lo que pueda y más, seguir focus en lo mío y seguir creciendo en mi breaking y apostando por todo esto", ha reconocido para Olympics.com.

Furia ha caído en su batalla ante la finlandesa B-girl AT, una de las leyendas de la escena. "AT es mi admiración durante mucho tiempo, siempre ha sido una leyenda en el breaking así que ha sido una batalla dura", ha remarcado Furia.

LEER MÁS: Españoles y latinos en el Mundial de Breaking 2022

Horarios del Mundial de Breaking 2022

Sábado, 22 de octubre

13:15h-14:55h: top 32 (B-girls y B-boys) - 1 ronda

15:00h-15:30h: ceremonia de apertura

15:30h-18:35h: top 16 (B-girls y B-boys) - 2 rondas

19:05-19:50h: top 8 (B-girls y B-boys) - 2 rondas al mejor de tres

19:50h-20:15h: top 4, semifinal (B-girls y B-boys) - 2 rondas al mejor de tres

20:15h-20:45h: batalla por la medalla de bronce (B-girls y B-boys) - 3 rondas

20:45h-21:05h: batalla por la medalla de oro, final (B-girls y B-boys) - 3 rondas

21:05h-21:25h: ceremonia de entrega de medallas

Los horarios están sujetos a posibles cambios y son las horas locales de Seúl. En España son 7 horas menos, mientras que en Ciudad de México son 14 horas menos.

Cómo ver el Mundial de Breaking 2022

Toda la acción definitoria del Mundial de Breaking 2022 en Seúl tendrá lugar el día 22 de octubre, que será cuando se repartan las medallas tanto para los B-boys como para las B-girls.

Todas las rondas del día 22 se podrán ver en directo a través de Olympics.com.