B-boy XAK, uno de los grandes favoritos en el Mundial de Breaking 2022

Es el número 2 del breaking mundial, y esto le convierte en uno de los favoritos para lograr una medalla en el Campeonato del Mundo de Breaking de la WDSF 2022, que se disputará el 21 y 22 de octubre en Seúl (República de Corea).

Pero el español Juan de la Torre (B-boy XAK) prefiere mantener los pies en el suelo.

"El objetivo mínimo en el Mundial sería un top ocho. Eso sería como lo mínimo que esperaría y, después, sería meterme en una semifinal o la final. Y un podio ya sería increíble", ha explicado en una entrevista con Olympics.com en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde entrena.

Sin embargo, el formato del Campeonato del Mundo, dificulta poder hacer previsiones. En esta ocasión, el Mundial de Breaking es Open, lo que implica que esté abierto a la participación de breakers de todo el mundo federados, pero sin un filtro de resultados obtenidos.

"Sabes quiénes son los buenos, y a quién te vas a encontrar en las salidas (o rondas) más cercanas a la final. Lo que ocurre es que al ser Open, hay muchísimos por ejemplo en el top 128, top 64... ahí será solo a una salida y no sabes a quién te puedes encontrar y te la juegas todo a 30 ó 40 segundos en los que te puedes llevar sorpresas por un pequeño desliz, o a lo mejor tú no te equivocas, pero hay uno que hace algo muy bueno y te gana. Entonces, al ser así este formato puede haber muchas más sorpresas. ¡Esperemos que no!", explica el recientemente proclamado campeón de España.

Después de un año complicado al tener muchas competiciones, XAK dice estar "al 200%" de cara a Seúl. Pero sabe que el objetivo a largo plazo está en formar parte del debut de su deporte en los Juegos Olímpicos, en París 2024, y para ello la clasificación directa arranca en 2023. "En diciembre habrá una bajada [de ritmo competitivo] porque 2023 viene duro", reconoce.

Una batalla mental

El breaking está formado por una dosis de deporte y otra de arte, lo que implica que también tenga su parte de subjetividad y de un propio modo de expresión.

Es decir, cada B-boy y B-girl es diferente y ofrecerán en el Mundial 2022 diferentes estilos.

"Desde la primera vez que vi breaking no me impactaron tanto los movimientos acrobáticos. Mi cabeza entiende que, por ejemplo, un giro con la cabeza tienes que entrenarlo y algún día lo harás. Pero sin embargo, había estilos que yo decía 'no sé cómo entrenar esto, no sé cómo empezar, no sé qué hacer para llegar a ese punto'. Los pequeños detalles, o esas conexiones, o esos nudos que haces con el cuerpo o un gesto con la cadera es lo que a mí me daba mucha curiosidad. Y creo que eso fue lo que a mí me inspiró y eso es lo que busco a día de hoy: hacer algo diferente", define su estilo XAK.

"Yo siempre digo que del breaking cogemos y después deberíamos tener la obligación de darle algo y eso es lo que intento".

Esto implica un control corporal completo, pero también la mente, la capacidad de improvisación, la toma de decisiones y la reacción son fundamentales durante las batallas de breaking.

"En la batalla tú estás compitiendo uno contra otro, y obviamente estás viendo lo que está haciendo el rival y compites contra él. Y de alguna forma tú tienes que responder y mejorar lo que está haciendo, pero siempre es también contra ti mismo", expresa el español.

"En ese momento en el que el otro está bailando, tú ves lo que hace él, pero cuando estás tú bailando, te olvidas de que estaba él, el público y el jurado. Así que yo diría que es mucho más una lucha contigo mismo".

Y esta lucha contra sus rivales y contra sí mismo llega a su punto álgido de la temporada en Seúl. Después de ser séptimo en el último Mundial, ¿podrá XAK ganar a XAK?

Resultados de XAK en sus últimas competiciones