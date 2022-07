B-girl Furia, de España: "Siempre batallamos desde el respeto y el amor"

Ana María Ortega, también conocida como B-girl Furia, nunca se ha olvidado del momento en el que su vida cambió radicalmente.

"Mi historia es un poco compleja. A los 16 o 17 años, vinieron al instituto a enseñarnos qué era el breaking y a mí me explotó la cabeza. Fui a ver una competición, vi a un hombre dando vueltas con la cabeza y dije, tengo que hacer esto. Y la vida me ha ido dando este camino", contó Furia el pasado 10 de junio de 2022 durante el Madrid Urban Sports.

Lo que siguió a aquel momento fue un camino de descubrimientos. No solo aprendió sobre las demandas físicas de un deporte plagado de complejos movimientos e increíbles juegos de pies, sino también sobre una cultura única y sobre sí misma gracias al breaking, que hará su debut olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El breaking me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida. Yo llegué a estar ingresada en el hospital y las ganas que tenía de bailar y de seguir entrenando me hicieron recuperarme antes. Luego también me ayudó a viajar. Me ha creado unos valores que otras cosas sé que no me habrían creado. Tengo una disciplina que solo me ha dado el breaking. Te da muchos valores, muchos principios y mucha humanidad. Es un mundo tan pequeño que todo va de compañerismo", aseguró B-girl Furia.

Cuarta en el ranking mundial

Desde que entró en la escena competitiva, Ortega ha ido de menos a más.

En estos momentos es cuarta del ranking mundial y primera de España.

Después de conseguir un 15º puesto en el Campeonato del Mundo de 2021, no ha salido del top-10 en las tres competiciones que ha disputado en 2022: fue quinta en Cambrils (Breaking for Gold Challenge Series) y décima en Montpellier (Breaking for Gold World Series) y en Madrid (Breaking for Gold Challenge Series), a pesar de sufrir una lesión en la muñeca y otra en el tobillo antes de la competición.

Su gran objetivo esta temporada es, sin embargo, el Mundial de breaking, que tendrá lugar en diciembre de 2022.

El breaking como deporte olímpico

El interés alrededor del breaking está creciendo rápidamente después de que, en 2020, se anunciara que iba a ser incluido dentro del programa olímpico de París 2024.

La decisión se tomó después de su exitoso debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

"A día de hoy me sigue pareciendo surrealista e increíble [que el breaking sea olímpico]. Obviamente es una oportunidad para todos nosotros. Estamos en proceso de adaptación todavía, pero obviamente es maravilloso que algo tan minoritario como es el breaking, que se tenía muy poco en cuenta y que viene de unos cartones en el Bronx, esté en unos Juegos Olímpicos", recuerda B-girl Furia.

Ella es una de las grandes referentes del breaking en España y está segura de que, cuando lleguen los próximos Juegos Olímpicos, su nación estará bien representada, a pesar de que las grandes potencias de este deporte sean Japón y Estados Unidos.

"Hay mucho arte en España, hay mucho talento. Sí que es cierto que fuera de España hay muchísimo nivel, pero aquí tenemos lo nuestro y estamos luchando por ello", analizó Ortega.

"No me cabe duda de que España va a estar ahí [en los Juegos]. Nos quedan dos años de batallar. Eso no es nada porque hemos estado esperando desde 1973 [cuando comenzó el breaking]", dijo entre risas.

Batallas de amor

A pesar de que el breaking sea un deporte en el que los atletas se enfrentan unos a otros en batallas, B-girl Furia insiste en que, fuera del escenario, la comunidad del breaking está unida.

Como ocurrió con el skateboarding en su debut olímpico en Tokio 2020, el apoyo entre rivales es un lugar común en el breaking, según Ortega: "Aunque estemos batallando, siempre lo hacemos desde el respeto y el amor. Lo que pasa en la pista, se queda en la pista".

