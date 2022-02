Medallas en Beijing 2022: Marco Odermatt, oro en el eslalon gigante masculino

Marco Odermatt confirmó su dominio en el eslalon gigante de esta temporada conquistando el oro olímpico de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, que se disputan en Pekín.

El suizo se impuso con un tiempo de 2:09.35, superando por solo 19 centésimas a Zan Kranjec (Eslovenia), que se llevó la plata, y más de un segundo sobre Mathieu Faivre (Francia), que se quedó con el bronce.

Odermatt fue el esquiador más regular en una jornada marcada por las fuertes nevadas, que dejó muy poca visibilidad en la primera manga y obligó a aplazar la segunda. El suizo marcó el mejor tiempo de la primera manga y el segundo mejor en la decisiva. Fue el único que se mantuvo entre los cinco primeros en ambas rondas.

El esquiador helvético había ganado cuatro de las cinco pruebas de eslalon gigante que había disputado esta temporada en la Copa del Mundo (y había sido segundo en la otra).

"Nunca había soñado con esto"

El oro olímpico en el eslalon gigante de Beijing 2022 es la primera medalla de Marco Odermatt en una gran competición. Estos eran sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno y no subió al podio en ninguno de los dos Mundiales que ha disputado hasta ahora. Quizá por eso nunca había soñado con estrenar así su palmarés.

"Nunca había soñado con esto, pero ahora se siente como un sueño", confesó Odermatt.

Una victoria que llegó además en un día muy complicado por las condiciones meteorológicas, y que le obligó a bajar al límite en la segunda manga.

"Lo he arriesgado todo porque no quería solo ganar una medalla. Quería el oro. Es difícil porque puedes perderlo todo, pero he tenido la recompensa", explicó.

El premio al riesgo, pero también trabajo. "Hoy he ganado la medalla, pero hay muchas cosas en la sombra detrás de una medalla".

La medalla que se escapó en PyeongChang

El esloveno Zan Kranjec, que esta temporada solo había subido una vez al podio de la Copa del Mundo, sorprendió ganando la plata del eslalon gigante masculino gracias a una increíble segunda manga.

Kranjec, que había sido octavo en la primera bajada, superó en más de medio segundo a todos sus rivales en la ronda decisiva para saltar hasta la segunda plaza y lograr así una medalla que en PyeongChang 2018 se le quedó a 42 centésimas de segundo.

"Nunca sabes si vas a volver a tener otra oportunidad para luchar por una medalla. Después de la primera manga, pensé, 'Quizá se ha acabado. Quizá no vuelva a tener otra oportunidad'", confesó. "Pero la segunda fue muy buena. Es increíble".

Mathieu Faivre, vigente vigente campeón del mundo de eslalon gigante (y campeón del mundo júnior en 2010), se llevó el bronce, la primera medalla olímpica de su carrera.

MÁS: Todos los resultados del eslalon gigante masculino.

Resultados de los latinos

31º Michael Poettoz (Colombia) – 2:30.02 (+20.67)

35º Rodolfo Roberto Dickson (México) – 2:34.59 (25.24)

40º William Flaherty (Puerto Rico) – 2:41.42 (+ 32.07)

DNF – Tomás Birkner de Miguel (Argentina)

DNF – Michael Macedo (Brasil)

MÁS: Resultados de los deportistas de Latinoamérica en Beijing 2022

MÁS: Sigue toda la acción de Beijing 2022 a través de nuestro blog en directo.