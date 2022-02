Medallas en Beijing 2022: Lara Gut-Behrami hace historia para el esquí alpino suizo con su oro en súper-G

Lara Gut-Behrami (Suiza) ha ganado su primer oro olímpico tras una bajada con un tiempo de 1:13.51 en súper gigante, una prueba que ha tenido lugar en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing, el 11 de febrero de 2022 en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Le han acompañado en el podio Mirjam Puchner, de Austria, con la plata (+0.22); y Michelle Gisin, de Suiza, quien se ha hecho con el bronce (+0.30).

Gut-Behrami, vigente campeona del mundo (la primera en la historia en conseguir el oro olímpico como campeona mundial) se convierte en la primera esquiadora (hombre o mujer) de Suiza en ganar un oro en esta disciplina del esquí alpino. Sin embargo, no es su primera presea olímpica, tras haber logrado el bronce en el eslalon gigante también en Beijing 2022, y otro en descenso en Sochi 2014. Con este oro, además, se ha quitado la espina de PyeongChang 2018 cuando solo 0.01 segundos le separaron del podio en súper-G; una disciplina en la que ha ganado el Globo de Cristal en tres ocasiones (2014, 2016 y 2021).

También ha sido una medalla de superación la plata de Puchner, quien volvió a competir en 2018 después de sufrir una grave fractura de tibia en 2016. Después de aquella lesión, su mejor resultado en súper-G había sido un tercer lugar en Lake Louise Super G, en diciembre de 2021.

Para Gisin, por su parte, esta se convierte en su segunda medalla olímpica, después de coronarse en PyeongChang 2018 como campeona en combinada, superando a la estadounidense Mikaela Shiffrin por 0.97 segundos. Entonces, como lo ha hecho en esta ocasión Gut-Behrami en súper-G, también fue la primera esquiadora suiza mujer en conseguir un oro en combinada.

Ni Shiffrin ni Ledecka

Las grandes ausentes en el podio fueron la que hasta ahora era campeona olímpica en esta disciplina, Ester Ledecka (5ª posición), que, sin embargo sí que pudo hacerse en Beijing 2022 con la medalla de oro en eslalon paralelo de snowboard; y la propia Shiffrin (9ª plaza), campeona del mundo en súper-G en en 2019.

Este es el primer evento en Beijing 2022 en el que Shiffrin finaliza la prueba de los tres en los que ha tomado parte.

“Lo primero, es casi increíble que haya pasado la cuarta o la quinta puerta [ríe], pero tampoco estaba esquiando para terminar. He apretado y he tomado buenas curvas, pero esto va de dónde debería de estar”, ha expresado para Eurosport tras su participación en súper-G.

“Las dos últimas semanas no han ido como esperaba y no estoy ni siquiera hablando de resultados… La sensación que tengo sobre los esquíes está siendo un poco diferente a lo que debería, y hoy he empezado a encontrarme de nuevo, y eso es un alivio”, ha sentenciado con optimismo.

La actuación hispanohablante

