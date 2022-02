Hanyu Yuzuru no descarta volver a los Juegos Olímpicos de Invierno

Hanyu Yuzuru dejó la puerta abierta a una posible cuarta participación olímpica de invierno en Milano Cortina 2026 cuando habló con los medios de comunicación el lunes (14 de febrero).

"Si me preguntan si estos fueron mis últimos Juegos Olímpicos, no lo sé", dijo Hanyu con una sonrisa durante una rueda de prensa en Beijing 2022, que fue televisada en directo a nivel nacional en Japón.

"Los Juegos Olímpicos son un lugar especial, único. Es una competición, un reto, que quieres afrontar aunque estés lesionado".

"No hay otro lugar así para un patinador artístico. Hay una parte de mí que sí quiere volver a patinar aquí".

El dos veces medallista de oro habló por primera vez desde el jueves, cuando terminó cuarto en el individual masculino tras el patinaje libre.

También entrenó por primera vez desde entonces, en una sesión en la que no ha intentado el cuádruple Axel.

Hubo una sala de espera solo para la rueda de prensa de Hanyu Yuzuru, celebrada el lunes. Foto por 2022 Getty Images

Hanyu detalló la lesión en su tobillo derecho, que dijo que se había torcido (de nuevo) en el entrenamiento del día anterior a los libres, al hacer un aterrizaje forzoso en el cuádruple Axel.

"El esguince fue peor de lo que pensé en un principio. En cualquier otra competición me habría retirado definitivamente", dijo.

"El médico me dijo que tengo que guardar reposo durante 10 días. Es así de grave. Me dolía tanto durante el entrenamiento matutino del día de la competición que incluso pensé en retirarme".

"Me dieron una inyección analgésica unos 10 minutos antes del calentamiento y decidí competir".

La participación de Hanyu en la gala de exhibición del domingo dependerá probablemente del estado de su tobillo. El patinador de 27 años dijo que no estaba seguro de si seguiría practicando el cuádruple Axel, sobre el que giró poco y se cayó en los libres.

"No he llegado a una conclusión. Personalmente, el Axel era lo mejor para mí. Creo que he alcanzado la cima con él".