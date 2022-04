Egan Bernal, "feliz de estar vivo" tras su accidente de enero, ve más cerca su regreso

Solo dos meses después de haber estado cerca de perder su vida en un accidente durante un entrenamiento, el colombiano Egan Bernal habló sobre su regreso a la bicicleta.

Durante un entrenamiento en Colombia a finales de enero de 2022, Bernal sufrió 20 fracturas en un accidente al golpearse con la parte trasera de un autobús.

A pesar de que el primer pronóstico fue parálisis permanente e incluso se llegó a temer por su vida, el ciclista de 25 años superó con éxito las operaciones y pudo volver a caminar en dos semanas.

El ciclista del INEOS Grenadiers volvió a subirse a una bicicleta a mitad de marzo y el pasado sábado, 2 de abril, dio su primera rueda de prensa antes de la carrera virtual Zwift.

"Estoy muy contento de estar con vida. Creo que poco a poco empiezo a sentirme de nuevo ciclista y es algo importante para mí", expresó.

Bernal, que en 2019 se convirtió en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, antes de ganar el Giro d'Italia en 2021, no quiso ponerse un margen para volver a la competición, pero matizó que espera su regreso "con más motivación y con más ganas que antes".

Calificó, además, el momento de volver a subirse en una bicicleta como "el día más feliz" de su vida.

Bernal ha aprendido "una buena lección"

En su primera conferencia desde el accidente, Bernal habló sobre la importancia de tener a personas alrededor de él durante su recuperación.

"La perspectiva de vida creo que cambia un poco. Antes estaba enfocado solo en el ciclismo. Pero cuando pasan este tipo de accidentes, cuando uno se siente tan frágil y vulnerable en una camilla, en un hospital, cuando depende básicamente de una máquina para poder vivir y para poder respirar, en ese momento uno empieza a valorar cosas que antes tal vez no lo hacía del todo", remarcó.

"La vida me ha cambiado bastante. Siento que hay que valorar las cosas importantes, como interactuar con mi familia, con mi mamá, con mi novia. Pero después de este accidente creo que uno empieza a valorarlos más y ver que tal vez lo importante en la vida no es ser el mejor corredor del mundo, no es ser el mejor ciclista del mundo, sino estar bien y poder compartir con la familia".

"Así que creo que otra vez he aprendido una muy buena lección y y de hecho creo que ha sido algo bueno que después de todo esto puedo sacar muy buenas cosas. Sí, y de cierta forma estoy agradecido por haber vivido esa experiencia", prosiguió.

Además de su familia y amigos, Bernal también ha sentido el apoyo de Colombia.

"Poder estar en la bicicleta y estar de nuevo disfrutando de ella en dos meses no me lo esperaba. En redes sociales traté de mostrar obviamente las cosas positivas, pero la verdad es que en las noches lo estaba pasando mal. Fueron momentos difíciles. Ha sido gracias a esa buena energía que la gente ha estado enviando, porque siento que fue un tema en el que casi todo el país estuvo, que la cosa sea tan rápida".

"No son solo las ganas de salir adelante, de no quedarse en la cama, sino tratar de empujar el cuerpo al límite y tratar de recuperarse lo más rápido posible. No solo por mí, sino por toda esa gente que uno puede llegar a inspirar".

Bernal también quiso mostrar su gratitud por la ayuda que le ha ofrecido el equipo INEOS, especialmente del mánager, Dave Brailsford y de su propietario, Jim Ratcliffe.

"Obviamente quiero recuperarme lo más pronto posible. Quiero estar compitiendo lo más pronto posible, pero tengo que también escuchar el cuerpo y recuperarte del todo para volver a competir. El equipo me ha respaldado en todo momento. Dave y Jim han enviado mensajes simplemente diciéndome que me tome todo el tiempo que necesite, así que por parte del equipo no tengo ninguna prisa", sentenció Bernal.