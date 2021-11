Dorothea Wierer: la estrella italiana del biatlón sueña con su primer oro olímpico en Beijing 2022

Han pasado algo más de 10 años desde que Dorothea Wierer irrumpió en la élite soñando con ser una estrella del biatlón.

Y no hay duda de que ha cumplido esa misión. ‘Doro’, que ya era campeona en categoría júnior, lo ha ganado casi todo durante la última década.

Siete medallas en los Mundiales, incluidos tres oros; dos Grandes Globos de Cristal como campeona absoluta de la Copa del Mundo y cuatro en distintas especialidades; y también dos bronces olímpicos, ambos en el relevo mixto. Es comprensible que a sus 31 años, Wierer esté obsesionada con su último gran objetivo: ganar un oro en Beijing 2022.

No será una tarea fácil, y deberá hacerlo encajar con sus ambiciones en la Copa del Mundo donde, la temporada pasada, a pesar de ganar un título en la categoría individual, no rindió al nivel de sus altas expectativas.

Wierer es la biatleta italiana más exitosa de la historia, y es admirada dentro y fuera de sus fronteras, con casi 600.000 seguidores en Instagram.

Lee la entrevista exclusiva de Olympics.com con Dorothea Wierer.

Dorothea Wierer en una prueba de la Copa del Mundo de biatlón. Foto por Getty images

Olympics.com (OC): Empieza una temporada muy importante, que culminará con los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. ¿Cuáles son tus ambiciones y cómo te encuentras?

Dorothea Wierer (DW): Las carreras todavía no han empezado, así que es un poco difícil saber cómo me encuentro respecto a mis rivales. Tendremos que esperar un poco a las primeras pruebas de la Copa del Mundo, pero mis objetivos son claros: cualquier biatleta entrena esta temporada con el objetivo de conseguir una medalla en Beijing. Por desgracia solo hay tres, así que lo daré todo. Espero llegar sabiendo que lo he dado todo en los entrenamientos del otoño y el invierno, aunque ese no sea el único secreto para ganar. Hay muchas cosas que tienen que alinearse, sobre todo en biatlón, con el tiro y el esquí de fondo, pero esperemos que vaya bien.

OC: ¿Has cambiado algo de tu preparación este verano sabiendo que estamos en temporada olímpica?

DW: No, al final el concepto es el mismo. Entrenamos mucho, sobre todo en verano. Por supuesto cada temporada es distinta y el entrenamiento no es el mismo al cien por cien. Pero volvemos a lo mismo: la vida del biatleta implica mucho trabajo y entrenamiento duro.

Dorothea Wierer ganó el bronce para Italia en el relevo mixto por equipos de PyeongChang 2018 junto a Lisa Vittozzi, Lukas Hofer y Dominik Windisch. Foto por 2018 Getty Images

OC: Aquí viene una pregunta difícil. Si tuvieras que elegir entre ganar otra Copa del Mundo o el oro olímpico, ¿qué escogerías?

DW: Ahora mismo sin duda escogería el oro olímpico, porque la Copa del Mundo ya la he ganado. Pero también creo que el Gran Globo de Cristal es especial porque, si lo ganas, demuestras que has sido la mejor durante toda la temporada. Mientras que en una parada de la Copa del Mundo o en los Juegos Olímpicos a veces puede ganar alguien inesperado, bien porque ha llegado en muy buena forma a ese momento o ha tenido una buena actuación. Aun así seguiría eligiendo el oro olímpico, ¡aunque será difícil!

OC: También será difícil para tus rivales. ¿Qué piensas de ellas?

DW: La competencia en biatlón es tremenda. Hay unas 20 mujeres que podrían aspirar al podio. Hay algunas muy buenas. El biatlón es uno de esos deportes que, además de exigirte competir a muy alto nivel, son muy complejos. Es un deporte que combina dos disciplinas en una sola y eso bueno y malo a la vez, porque hay muchas variables que pueden influir.

OC: La temporada es muy larga y estás fuera durante muchos meses. ¿Cómo compaginas tu carrera con la vida familiar?

DW: A estas alturas ya estamos acostumbrados. Cuando conocí a Stefano [su marido, Stefano Corradini], ya era una atleta internacional y siempre estaba fuera. Estoy deseando llegar a casa y, cuando estoy allí, pasamos todo el tiempo posible juntos. Como él también es deportista, sabe cómo funcionan estas cosas y tiene que aguantar mis días malos. Pero también se trata de poder confiar en el otro. En mi opinión, cuando estás lejos de casa durante meses, es importante tener alguien en quien puedas confiar por completo.

OC: Sabemos que eres una apasionada de la moda, y que podría ser tu profesión en un futuro. Además Italia tiene una gran tradición...

DW: Sin duda en un futuro me encantaría dedicarme a algo de eso, pero ahora mismo no tengo demasiado tiempo para estudiar, estoy centrada en competir. Intento estar al día de la moda tanto como me es posible. Es una de mis grandes pasiones y me gusta vestir bien. Para los italianos es importante viajar por el mundo con estilo, ¡aunque es algo que a la gente de otros países le puede poner de los nervios! En Italia lo tenemos todo: mar, sol, nieve, comida y moda.

OC: Hablando de comida, para los deportistas estas fiestas que se avecinan deben ser un periodo complicado en ese sentido.

DW: ¡Es verdad! Es difícil porque me gustan las comidas “prohibidas”, como los dulces o los pasteles. En general, me gusta la comida sana, pero también la gourmet, y es complicado encontrar un equilibrio. Intento comer algo bueno cada día, pero en esta época del año tengo que tener un poco más de cuidado porque la temporada está a punto de empezar.