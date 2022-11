Daniel Wiffen, de Juego de Tronos a ser uno de los líderes de la natación de Irlanda

Un año histórico, con podio incluido

Los Juegos en Tokio fueron un punto de inflexión para la estrella naciente de la natación irlandesa. No solo ganó su primera ronda en los 800m, sino que logró su mejor marca personal y, de este modo, superó las expectativas en sus primeros Juegos Olímpicos.

Pero eso solo fue el principio de los últimos doce meses, en los que ha roto varios récords de Irlanda (ahora cuenta con ocho bajo su nombre) y consiguió una medalla en uno de los escenarios deportivos del año.

Después de llegar a la final de 800m en los Mundiales de Budapest el pasado mes de junio, Wiffen se alzó con la medalla de plata en los 1.500m libres con un nuevo récord de Irlanda (14:51.79) en los Juegos de la Commonwealth.

Ahora, casi 10 años después de su papel en Juego de Tronos, el nadador y medallista en los Juegos de la Commonwealth está sin lugar a dudas en la carrera de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y aunque no tiene planeado (ni tampoco tiempo) para dedicarse a la vida como actor, ya que tiene en su mente conseguir medallas olímpicas y mundiales, hay algo que sí que le tentaría para volver de algún modo a la televisión: "Si llega algo que me gustara, por ejemplo, La Casa del Dragón (House of the Dragons); si me llegara una oferta de un papel en esta serie, probablemente buscaría el tiempo para poder hacerlo".

Pero por ahora, con sus metas deportivas en constante aumento, la cuestión que la gente debería de estar haciéndose es: ¿dónde estabas cuando viste a Daniel Wiffen?