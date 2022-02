Andorra en Beijing 2022: los resultados históricos de Joan Verdú, Cande Moreno e Irineu Esteve en esquí

Andorra ha firmado en Beijing 2022 su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Joan Verdú y Cande Moreno en esquí alpino, e Irineu Esteve en esquí de fondo, han logrado los mejores resultados de su nación en sus respectivos deportes. Además, Maeva Estévez y Carola Vila fueron las primeras mujeres con representación en esquí de fondo y snowboard.

A continuación repasamos la actuación de los deportistas de Andorra en Beijing 2022.

Esquí alpino

Una década después de ganar una medalla de bronce en el supergigante de los Juegos de la Juventud Innsbruck 2012, Joan Verdú firmó la mejor actuación de un deportista andorrano en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Fue 9º en el eslalon gigante, a solo tres centésimas del diploma olímpico, y 22º en el supergigante.

"Este resultado no es casualidad. Llevo muchos años trabajando para esto y he demostrado que puedo estar a un nivel alto", señaló en declaraciones recogidas por Diari d'Andorra. "Para mí es muy emotivo porque he tenido muchos años complicados con lesiones importantes, he estado muchos meses fuera de competición, con muchas dudas, pero nunca he dejado de creer en mí y en quien me rodeaba".

Supergigante masculino. 22ª posición. 1:22.92 (a 2.98)

Eslalon gigante masculino. 9ª posición. 2:11.28 (a 1.93)

Moreno también firmó una gran actuación con dos puestos que también tienen un sitio en la historia del esquí alpino andorrano: su 12ª posición en la combinada es el mejor resultado en categoría femenina, superando la 18ª que Mireia Gutiérrez logró en Sochi 2014 (también en esta misma prueba), y la 30ª en el supergigante es la mejor posición en la prueba femenina de esta especialidad.

“Solo quería dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que esté aquí, desde que era una niña hasta ahora, por creer en mí, apoyarme, enseñarme y hacerme crecer como deportista y como persona”, dijo Moreno en redes sociales.

Supergigante femenino. 30ª posición. 1:16.72 (a 3.21)

Descenso femenino. No pudo completar la prueba.

Combinada femenina. 12ª posición. 2:34.34 (a 8.67)

Esquí de fondo

El esquí de fondo también ha dejado grandes noticias para Andorra: Irineu Esteve ha firmado el mejor resultado histórico en las tres pruebas que ha disputado en Beijing 2022. Fue 20º en el esquiatlón, 24º en los 15 km estilo clásico y 25º en los 50 km con salida masiva (reducida a 30 km por las malas condiciones climáticas), superando las marcas que él mismo había establecido hace cuatro años en PyeongChang 2018.

Esquiatlón 15 km + 15 km masculino. 20ª posición. 1:21:08.2 (a 4:58.4)

15 km estilo clásico masculino. 24ª posición. 40:39.4 (a 2:44.6)

50 km estilo libre masculino con salida masiva. 25ª posición. 1h15:09.8 (a 3.371)

La joven esquiadora de fondo (1999) se ha convertido en Beijing 2022 en la primera mujer andorrana olímpica en este deporte. Sus mejores posiciónes han sido los dos 47º puestos en el esquiatlón y los 10 km estilo clásico. Pero también ha conseguido finalizar la carrera de 30 km estilo libre en salida masiva, con una 48ª plaza en una distancia a la que no está acostumbrada la andorrana.

Esquiatlón 7.5 km + 7.5 km femenino. 47ª posición. 50:28.8 (a 6:15.1)

10 km estilo clásico femenino. 47ª posición. 31:45.0 (a 3:38.7)

30 km estilo libre femenino. 48ª posición. 1:39:18.1 (a 14:24.1)

Snowboard

Estévez ha vivido una montaña rusa en las últimas semanas. En diciembre un contagio por coronavirus frenaba su temporada en el mejor momento. Inicialmente quedó fuera del reparto de plazas olímpicas, pero unos días más tarde recibió un billete inesperado para competir en Beijing 2022. Fue la abanderada de Andorra en la Ceremonia de Apertura, pero una mala caída en la ronda clasificatoria terminó su participación antes de tiempo.

"Tristeza y rabia es lo que siento. Venía a estos Juegos Olímpicos con ganas de darlo todo y de hacerlo bien. Desgraciadamente, la última parte no ha salido, pero me siento afortunada por haber salido sin lesiones graves”, escribió en sus redes sociales.

“Hace dos semanas ni siquiera sabía que podría disputar mis primeros Juegos y llegar hasta aquí ha sido muy duro. Muchas horas de entrenamiento, sacrificio, decepciones, pero también alegrías, satisfacción y orgullo. Me quedo con cada uno de estos instantes, porque son los que han hecho que merezca la pena”.

Snowboard cross femenino. Abandonó tras una caída.

