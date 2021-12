El regreso definitivo de Joan Verdú, la gran esperanza del esquí alpino de Andorra

Han sido años duros para Joan Verdú (Andorra la Vella, 1995). Con 17 ganó un bronce en el eslalon gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Innsbruck 2012, la primera y única medalla de Andorra en unos Juegos. Desde entonces su carrera ha estado marcada por las lesiones, que le obligaban a parar cada vez que volvía a coger impulso.

Si algo ha demostrado Verdú es fortaleza para levantarse cada vez y volver “dando gas”, como le gusta decir. Después de tres años de lesiones (dos operaciones de rodilla incluidas), y a unos meses de Beijing 2022, los que serían sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, asegura a Olympics.com sentirse mejor que nunca.

Los resultados acompañan a esas sensaciones. En febrero de 2021 logró su mejor resultado en una prueba de Copa de Europa, un quinto puesto en eslalon gigante. Y en diciembre ha sido 11º en Zinal (Suiza) y rozó la segunda manga del eslalon gigante de la Copa del Mundo en Val d’Isere.

Ese sería su objetivo para Beijing. No tanto el puesto sino saber que ha vuelto a competir contra los mejores, y que sigue haciendo crecer el esquí andorrano.

Joan Verdú ganó la medalla de bronce en el supergigante de los Juegos Olímpicos de la Juventud Innsbruck 2012. Foto por 2012 Getty Images

"El bronce en Innsbruck 2012 me abrió los ojos"

Olympics.com (OC): Siendo muy joven tuviste que convencer a tus padres para centrarte en tu carrera deportiva, pero muy pronto llegó esa medalla de bronce y te dio la razón.

Joan Verdú (JV): Sí [Risas]. Fue a muy temprana edad. Yo tendría unos 17 años y recuerdo que a partir de ahí cambió la cosa. Yo sabía que quería dedicarme al esquí, tenía muchas ganas, pero sin un resultado como ese hubiera sido más complicado. Fue el antes y después para ver que tenía potencial y quise ir a por todas.

OC: ¿Fuiste consciente de la magnitud que tenía esa medalla?

JV: En ese momento, no. Lo he visto luego. Todas las facilidades que eso me aportó. Mejora de material, contratos más importantes con marcas que me apoyaban más, también la Federación Andorrana dio un paso más para apoyarme... Todo eso me abrió los ojos para ver que estaba en la buena línea y que tenía que seguir esforzándome porque, aunque era un resultado muy bueno, aún era muy jovencito y eso era solo el principio. Tenía que seguir tirando hacia arriba.

OC: Te lesionaste de gravedad en Sochi 2014, tus primeros Juegos de Invierno, y en los últimos años has vuelto a tener mala suerte con las lesiones. ¿Cómo afecta ir acumulando esos problemas?

JV: Es sin duda lo más duro de ser deportista. Y cuando encadenas una tras otra... ¡Uf! Siempre me he tomado las rehabilitaciones muy, muy en serio. Además creo que yo también tengo muy buena parte mental. He salido más fuerte de las lesiones. No he tenido miedo sobre los esquís, ni la desconfianza o las dudas que puedas sentir.

Ha sido muy duro, porque he tenido lesiones graves de tibia, peroné, de rodilla varias veces... Te entran dudas, porque ves que todos siguen esquiando, entrenando, sacando resultados, y por mucho que confíes en ti mismo, llega un punto en que se hace complicado. Pero me he rodeado de gente que quería lo mejor para mí, y eso también me ha dado fuerza para volver dando todo el gas que he podido y seguir adelante.

Joan Verdú, en el supergigante masculino de PyeongChang 2018. Foto por 2018 Getty Images

"El esquí alpino es un minuto al cien por cien"

OC: Sientes que tienes que volver a la casilla de salida.

JV: Eso es. Ves que siguen entrenando, sacando resultados, y tú estás en una camilla, por decirlo así. Pero aun así he tenido suerte de volver muy fuerte y eso también me ha ayudado.

OC: Cada vez gana más peso la figura del psicólogo deportivo. ¿Has recurrido a ello o has buscado consejo?

JV: La figura del psicólogo en sí no, pero he intentado rodearme de excorredores que han competido muchos años y gente del mundillo que ha estado muchos años aquí, para absorber todo lo que pueda ser bueno para mí. Me fijo también en gente como Mireia Gutiérrez o Roger Vidosa, que han sido esquiadores andorranos con grandes trayectorias. Tengo muy buena relación con ellos y me han apoyado mucho con mis lesiones.

Sé que el esquí es desagradecido en ese sentido. Puedes hacerte mucho daño en muy poco tiempo y estar seis, siete meses fuera. Pero bueno, eso lo sabemos cuando nos ponemos unos esquís. También mi estilo se caracteriza por ir un poco siempre al límite, muy agresivo, y [la posibilidad de sufrir] esos accidentes aumenta.

OC: ¿Os da tiempo a pensar cuando os lanzáis por la pendiente?

JV: El esquí es un minuto al cien por cien. Si fallas una curva, estás fuera. No es como una carrera de resistencia o de motor, que tienes 30 vueltas y puedes recuperar en algún momento. En esquí lo bueno, lo bonito o lo difícil es que se juega todo a la milésima y si fallas una curva estás fuera. Así que en ese momento estás concentrado cien por cien en lo que toca.

Toda la preparación viene de antes. Analizar bien el trazado, preparar unos días antes la carrera, intentas entrenar en pistas similares, preparar el material lo mejor posible... Tienes que confiar en todos los días de esquí que llevas esa temporada, no hacerte demasiadas preguntas y dar gas.

OC: Al final, una parte del esquí alpino es conocer los límites y acercarse lo más posible a ellos.

JV: Eso es. Sabemos que hay riesgo y lo asumimos. Evidentemente no somos kamikazes que queramos hacernos daño. Pero cuando estás ahí en carreras importantes quieres darlo todo y a veces pasa por ir un poco al límite.

OC: Por fin te encuentras bien.

JV: Más allá de la caída que tuve, que por suerte no fue nada grave, siento que llego con toda la preparación bien hecha. No sin haber estado nueve meses sin esquiar, sin haber podido entrenar como debe ser. Siento que llego bien y en igualdad de condiciones con el resto.

OC: Y se ve en los resultados. ¿Te ayudan a despejar las dudas que pudieras tener?

JV: Sin duda, porque son momentos muy complicados. Al final, por mucho que creas en ti, te entran dudas. Primero, sentirme muy bien las lesiones, eso es primordial. Eso me da toda la energía que necesito. Y luego los resultados van acompañando. Eso me confirma que, aunque haya estado tres años sin prácticamente esquiar, sigo teniendo muy buen nivel, el año pasado hice mi mejor resultado, pero no fue solo un día que me salió bien, sino que toda la temporada fue muy positiva. Y este año he empezado muy bien... Eso me da toda la confianza necesaria.