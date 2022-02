Ailing (Eileen) Gu "rompe el ciclo" llegando a la final de halfpipe en esquí acrobático ante su abuela

Ailing (Eileen) Gu selló sin problemas su pase a la final de halfpipe de esquí acrobático, su última prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Gu completó dos grandes rondas con una puntuación de 93.75 y 95.50 en la fase clasificatoria del jueves, 17 de febrero. Ahora, la estrella china intentará lograr su tercera medalla en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Estoy muy contenta de haber completado al fin mi primera manga”, aseguró después a Olympics.com.

“No sé que ha pasado en estos Juegos Olímpicos, que en cada clasificación, en cada final, no lo he conseguido hasta la última. Pero cuando me he despertado esta mañana he dicho, ‘hoy es el día en que voy a romper el ciclo’”.

“Así que estoy muy feliz de haberla conseguido. Me ha dado mucha energía, un empujón para ir todavía más fuerte en la segunda”.

Gu nos confesó que esta fue muy especial para ella, porque por primera vez su abuela pudo verla en directo.

“Sí, mi abuela está aquí”, confirmó.

“Nunca me había visto competir hasta ahora, así que estoy muy contenta. Siempre me dice, ‘ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado’. Eso es lo más importante para ella. Creo que estará orgullosa de mí haga lo que haga, y siempre voy a estar agradecida por eso, pero quiero hacerlo lo mejor posible y compartirlo con ella”.

La sensación del esquí acrobático se hizo viral en los Juegos Olímpicos de Invierno por empezar a comer mientras esperaba su puntuación en el evento de slopestyle. Acabó ganando una medalla de plata, que unió al oro en el big air.

El halfpipe es su tercer y último evento en Beijing 2022. La final se celebrará el viernes, 18 de febrero, a las 9:30, hora local, en Zhangjiakou.

Calendario: cómo ver competir a Ailing (Eileen) Gu

La final de halfpipe de esquí acrobático en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se celebrará el viernes, 18 de febrero, a las 9:30, hora local.

Desde la Ceremonia de Apertura hasta las competiciones, aquí puedes consultar cómo ver los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en tu región a través de los Socios Oficiales Olímpicos de Radiodifusión.

