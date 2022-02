Grandes rivalidades olímpicas: Ailing (Eileen) Gu y Kelly Sildaru en esquí acrobático

El esquí acrobático ha tenido la suerte de que dos jóvenes que pueden marcar una época en este deporte coincidan al mismo tiempo. Ailin (Eileen) Gu (18 años), de la República Popular China, y Kelly Sildaru (19), de Estonia, están las dos ocupadas en Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 haciendo historia.

No es la primera vez que se enfrentan en un escenario olímpico, pues ya coincidieron (y ganaron medallas de oro) en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020.

Después de dos competiciones, Gu ha ganado el oro en big air y la plata en slopestyle, mientras que Sildaru ha conseguido un bronce. Pero, ¿quién tendrá más opciones de subir a lo más alto del podio cuando la competición de halfpipe comience en Beijing 2022 el 17 de febrero en el Genting Snow Park?

A continuación repasamos sus orígenes y sus mejores resultados, y hablamos del respeto mutuo que se tienen dos de las grandes estrellas del esquí acrobático.

El orgullo de sus naciones

Algo que tienen en común Gu y Sildaru es que ambas son las grandes estrellas emergentes del deporte en sus respectivos países.

Sildaru es la deportista más popular de Estonia en Instagram, con más de 106.000 seguidores. “Es genial tener a tu país detrás apoyándote, pero a veces puede hacerse difícil si la gente empieza a reconocerte por la calle”, aseguró.

La principal diferencia es que Gu, que tiene la doble nacionalidad, tiene que lidiar con las expectativas de dos países. “Cuando estoy en Estados Unidos, soy estadounidense, pero cuando estoy en la República Popular China, soy china”, dijo a ESPN.com. “Mi mensaje es que quiero hacer internacional el deporte”.

Ambas también tiene facetas conocidas lejos de la nieve. Gu ha trabajado en ocasiones como modelo, mientras que Sildaru es vlogger en YouTube.

“Creo que es muy importante llevar una vida completa, ser capaz de hacer muchas cosas diferentes. Me encanta hacerlo. Fui a la Paris Fashion Week en 2019, y puede que fuera la mejor semana de mi vida... ¡Sin acritud al esquí!”, bromeó Gu.

La explosión de Sildaru y Gu

Sildaru fue la primera en saltar al estrellato. Lo hizo ganando su primera medalla de oro en los X Games a los 13 años, la más joven de la historia en lograrlo y la primera de Estonia. También fue la primera mujer en planchar un Switch 1260° Mute y un 1440° en competición.

Estaba considerada como la gran favorita para PyeongChang 2018, pero una lesión de ligamentos le impidió competir.

Volvió con fuerza, y en Lausana 2020 se alzó con el título en slopestyle. Sildaru ha sido cinco veces campeona de los X Games, cuatro veces ganadora del Dew Tour y campeona del mundo de halfpipe en 2019.

“El caso de Kelly me resulta muy interesante porque ya tenía mucha visibilidad antes siquiera de haber empezado a competir”, dijo el esquiador estadounidense Jen Hudak en Forbes. “Ser una buena esquiadora es muy diferente de ser una buena competidora, y ella ha sobrepasado totalmente mis expectativas”.

En cuanto a Gu, parece más que acostumbrada a ganar las medallas de tres en tres. Lo hizo en Lausana 2020, en los X Games 2021 y el Mundial de 2021. En todos los casos, con dos medallas de oro en su botín.

Y por si era necesaria alguna prueba para demostrar que llega a Beijing 2022 en su mejor momento de forma, en noviembre de Gu publicó un vídeo suyo planchando un doble cork 1440º, algo que no había logrado ninguna otra mujer.

En buena forma antes y durante Beijing 2022

Gu ha dominado el halfpipe esta temporada, ganando las cuatro pruebas de la Copa del Mundo para ganar su primer Globo de Cristal. Por su parte, Sildaru lidera la carrera en slopestyle... Incluso a pesar de los obstáculos, como en su reciente triunfo en Mammoth Mountain.

“Perdí mi equipaje al venir aquí y no he podido entrenar nada, solo en el calentamiento antes de la clasificación y la final. Así que estoy muy contenta de haberlo hecho bien”, dijo Sildaru después de vencer a Gu.

Sin embargo, en Beijing 2022, el oro en slopestyle lo ha logrado Mathilde Gremaud, mientras que Gu ha conseguido el bronce y Sildaru el bronce.

En la competición de big air, ni siquiera estuvieron cerca. Gu consiguió el oro, y Sildaru solo pudo llegar a la 17ª posición.

Así que las cosas se han quedado bien para la última competición femenina de freestyle en Beijing 2022. ¿Podrá la favorita Gu escribir un nuevo capítulo dorado en su cuento de hadas de Beijing 2022, o cambiará el guión Sildaru? Una cosa está clara: no querrás pestañear ni perderte ningún truco en halfpipe.

Rivalidad y respeto

Con victoria o no, lo único que no van a perder entre ellas es el respeto mutuo.

Desde su época en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Gu y Sildaru han demostrado que lo más importante en una rivalidad es conservar siempre el respeto por el otro.

“Antes de mi última carrera, estaba supernerviosa”, dijo Gu en Lausana 2020. “Kelly se me acercó por detrás y me dijo, ‘eh, quiero que hagas bien este truco’”. Ese es el tipo de compañerismo que tenemos. Es tan buena persona como buena esquiadora. Siempre me he fijado en ella desde que yo tenía ocho años. Haber quedado a solo medio punto de ella ha sido increíble”.

Y ese sentimiento aún perdura. “Sinceramente, hoy se trataba de divertirme, esforzarme al máximo e impulsar este deporte”, dijo Gu en el Dew Tour de diciembre de 2021. “Mi objetivo siempre es ser parte de eso, aunque sea una muy pequeña. Poder estar ahí con Kelly [Sildaru], con Cassie [Sharpe] especialmente, siempre ha sido inspirador”.

La competición de esquí acrobático en Beijing 2022 termina con los clasificatorios de halfpipe el 17 de febrero, y un día después se disputará la final, en la que se decidirá quién se llevará el último oro.