Ailing (Eileen) Gu quiere impresionar a su abuela, después de los "ataques al corazón" que provoca a su madre

Ailing (Eileen) Gu ya tiene dos medallas en esquí acrobático femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, pero eso no significa que la presión haya desaparecido de cara a su tercera y última prueba.

Para la estrella china, el halfpipe podría ser su competición más emocionante en estos Juegos Olímpicos de Invierno. No por su deseo de sumar otra medalla al oro y a la plata que ya ha ganado, sino por alguien especial que la estará observando.

"Mi abuela va a venir. Así que va a verme competir en halfpipe, lo que significa un mundo para mí", ha explicado Gu para Olympics.com en la República Popular de China.

"Nunca me ha visto competir, así que espero poder ofrecerle un buen espectáculo".

¿Cómo se siente la joven de 18 años ante la trascendental ocasión?

"Me siento bien. Me encanta el halfpipe, es muy divertido para mí".

Puede que Gu se divierta en las pistas de esquí acrobático de Zhangjiakou, pero parece que su familia no ha disfrutado tanto de las competiciones.

Especialmente cuando deja para el final la posibilidad de alcanzar una puntuación que le coloque en el podio.

"No me lo pone fácil a mí. Desde luego, no se lo pone fácil a mis entrenadores. Mi madre sufre un 'ataque al corazón' todos los días. Definitivamente no es lo más fácil. Pero estoy contenta de haber sido capaz de superar esa presión y convertirla en combustible", declaró en una conferencia de prensa.

"Mi madre me conoce muy bien y sabe cómo trabaja mi cerebro frente a la presión. He trabajado mucho, he leído muchos libros de psicología, he investigado mucho sobre mi propio cerebro para conocer cómo afronto la presión. Y ahora sabemos que rindo bien bajo ella".

Y eso resultó útil durante una tensa final de slopestyle.

"En la primera ronda, en la segunda, no estaba totalmente en la zona, si eso tiene sentido. No estaba en ese espacio mental".

"Y mi madre pudo verlo, así que hablé con ella después de mi primer run. Me dijo: 'Imagina que tu segunda manga es la tercera, imagina que no tienes más oportunidades'. Le dije: 'Lo estoy intentando', pero supongo que mi imaginación no es tan buena".

"Así que sí, todo se redujo al tercer run, y lo hice; por eso, estoy muy, muy orgullosa de mí".

Gu ganó el big air en su primera prueba olímpica en Pekín, y luego nos contó cómo el ritmo y tocar el piano le habían ayudado a conseguir el oro. Le siguió la plata en slopestyle en el Genting Snow Park, inspirada por Lady Gaga, y la superestrella china del esquí aspira a despedirse de los Juegos con un tercer podio. Pero esa no es su principal preocupación.

"Voy a todas las competiciones con el objetivo de ganar, pero nunca espero hacerlo. Así que cada vez que compito, estoy aquí para ganar y para hacerlo lo mejor posible. Y a veces lo hago, a veces no, pero sobre todo estoy aquí para divertirme".

