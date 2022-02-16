الكوري كواك يونغي يؤدي رقصة ديناميت لفرقة "بي تي إس" على منصة التتويج

ذاع صيت كواك يونغي على نطاق واسع يوم الأربعاء (16 فبراير) من خلال رقصه خلال مراسم توزيع الميداليات في بكين 2022.

قفز متزلج المضمار القصير الكوري أولاً على منصة التتويج قبل أن يستلم فريق سباق تتابع 5000 متر للرجال الميدالية الفضية، وقام بخطوة إلى اليسار ممررًا يديه فوق شعره الوردي اللون قبل أن يؤدي جزءًا من روتين رقصة نجوم فرقة البوب الكوري "بي تي إس" على أغنيتهم. 'ديناميت'.

انتشر ذلك على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا، خاصة عندما لفت انتباه عضو الفرقة آر إم الذي نشر رسالة تقول "يون غي، لقد رأيت" أداءك الجيد لـ 'ديناميت'."

1/4 Kwak Yoongy starts his 'Dynamite' dance on the podium 2/4 Kwak Yoongy continues his 'Dynamite' dance on the podium 3/4 كواك يونغي يرقص على منصة التتويج خلال مراسم توزيع ميداليات سباق تتابع 5000م رجال 4/4 Kwak Yoongy kicks to complete his 'Dynamite' dance during the men's short track 5000m relay victory ceremony رقصة "ديناميت" للكوري كواك يونغي خلال مراسم تتويج سباق التتابع 5000م

كواك يُعرب عن شكره لآر إم

كواك - الذي ذكر أن هواياته تتمثل في الموضة والرقص - تفاجأ من ردة فعل آر إم، وأوضح أنه قام بذلك ليشكر نجم البوب على دعمه خلال الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفقًا لموقع koreaboo.com، قال كواك: "أنا من معجبي فرقة "بي تي إس" لكنني شعرت أيضًا أنني أرغب في رد الجميل لآر إم، من أجل الدعم الذي تلقيته من طرفه عندما كنت أمر بوقت صعب خلال المراحل الأولى من الألعاب الأولمبية. "

كواك يونغي بعد نصف نهائي سباق 5000م تتابع رجال في بكين 2022 تصوير 2022 Getty Images

كواك منبهر بآر إم

فاز كواك بميداليته الأولمبية الثانية بعد 12 عامًا من حصوله على الميدالية الفضية في سباق 5000 متر تتابع رجال في فانكوفر 2010.

احتل بطل العالم سبع مرات المركز الرابع في سباق التتابع وسباق 500 متر للفردي في الألعاب الأولمبية على أرض وطنه قبل أربع سنوات في بيونج تشانج.

تفاجأ من ردة فعل آر إم على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تصويره وهو مذهول أثناء عرضه منشور آر إم على انستغرام للكاميرا

قال كواك: "حقًا؟ حقًا؟ انتظروا يا رفاق، دعوني أتحقق من الأمر. إنه جنونيّ. ما هو اسم المستخدم لآر إم على انستغرام؟ الأمر جنوني. إنه جنوني.

"لكن يا رفاق، إنه لأمر مؤسف أنني كنت أرتدي سروال التدريب الضيق وأنهيت الرقصة بركلة منخفضة. لو كنت أرتدي سروالًا من نوع ستريت ستايل..."