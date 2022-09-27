2022年乒乓球团体世锦赛：历史奖牌榜回顾

2022年国际乒联世界乒乓球团体锦标赛决赛（以下简称“乒乓球团体世锦赛”）将于本周五在中国成都拉开战幕，这项备受瞩目的乒球赛事将持续进行到10月9日。
本届乒乓球团体世锦赛是这项赛事举行的第56届，也是团体世锦赛第11次以独立赛事形式举行。毫无疑问，东道主中国期待在主场延续自己在这项运动上的统治地位。
中国第一次赢得这项赛事的冠军是在什么时候？还有哪些球队曾经称霸过这项赛事？中国乒乓球队最后一次无缘世锦赛冠军是在何时？
带您通过历史奖牌榜回顾这项赛事的重要历史和数据。
延伸阅读：2022年乒乓球团体世锦赛：前瞻、看点以及如何观赛
关于乒乓球团体世锦赛
首届乒乓球世锦赛于1926年在英国伦敦举行，那届赛事设立的竞赛项目包括男单、女单、男双、混双以及男子团体赛。
女双比赛首次入围世锦赛是在1928年于瑞典斯德哥尔摩举办的第二届乒乓球世锦赛上，女子团体赛则是在1934年巴黎世锦赛上首次亮相世锦赛赛场。
团体赛一直是乒乓球世锦赛的竞赛项目之一，但是在1997年之后，世锦赛分成单打世锦赛和团体世锦赛。首届乒乓球团体世锦赛于2000年在马来西亚首都吉隆坡举行，而最后一届包含单打、双打的乒乓球世锦赛于2001年在日本大阪举行。
乒乓球这项运动最早由欧洲国家主导，其中以匈牙利为最。中国乒乓球队在上世纪50年代开始参加世锦赛后，逐渐成为了这项运动的新霸主，直至今日。
乒乓球运动中最古老的奖杯当属斯韦思林杯，该奖杯最早在1926年伦敦世锦赛上颁发给男团冠军球队。
乒乓球世锦赛奖牌榜：单项
匈牙利运动员在前九届乒乓球世锦赛中8次赢得男单冠军，无缘金牌的经历发生在主场举行的1029年布达佩斯世锦赛上。那届男单冠军被同样擅长乒乓球的英国网球名将弗雷德·佩里摘得。女单前七届世锦赛冠军也被该国选手收入囊中，匈牙利成为世界乒坛的首位霸主。
中国乒乓球队首夺世锦赛金牌是在1959年，当时容国团摘得男单桂冠，此后中国队开始逐渐在国际乒坛占据一席之地。但是由于国内特殊原因，中国乒乓球队缺席了1967年和1969年世锦赛的争夺。
再次重返世界赛场后，中国乒乓球队展现了极强的统治力，尤其是在女子项目中。从1979年平壤世锦赛开始至今，中国女单选手在世锦赛赛场上只有一次未斩获金牌的经历：韩国选手玄静和在1993年夺得女单冠军。自1977年开始，中国女双也只有一次无缘世锦赛金牌的经历，1987年世锦赛上，韩国组合玄静和/梁英子打破了中国女双的持续垄断。
中国队在世锦赛奖牌榜每个单项上都位居领先位置，至今为止的107枚世锦赛金牌中包括21枚男单金牌、24枚女单金牌、18枚男双金牌、23.5枚女双金牌以及20.5枚混双金牌。匈牙利在乒乓球世锦赛历史奖牌榜上位居第二，斩获56金。
中国队上一次无缘世锦赛单项金牌是在2021年世锦赛上，当时瑞典选手马蒂亚斯·法尔克/克里斯蒂安·卡尔森斩获男双冠军。中国组合梁靖崑/林高远收获铜牌。
跨国组合战双打
双打比赛中，不同国家和地区的运动员可以组成搭档参赛。因此上文会出现0.5枚奖牌的情况。另外，朝鲜和韩国运动员曾经在1991年世锦赛上以朝韩联队形式参赛。
|球队
|金牌
|银牌
|铜牌
|奖牌总数
|中国
|107
|93
|159.5
|359.5
|匈牙利
|56
|45
|64.5
|165.5
|日本
|33
|27
|55
|115
|捷克斯洛伐克
|19
|27.5
|46.5
|93
|罗马尼亚
|12
|5.5
|13.5
|31
|英格兰
|11
|20.5
|41
|72.5
|瑞典
|10
|8
|8.5
|26.5
|美国
|7
|1
|15.5
|23.5
|奥地利
|6
|7.5
|28
|41.5
|韩国
|3.5
|7
|27
|37.5
|朝鲜
|3.5
|2
|5
|10.5
|南斯拉夫
|3
|8
|10.5
|21.5
|德国
|2
|7.5
|14.5
|24
|前苏联
|2
|3
|7
|12
|法国
|2
|0.5
|13
|15.5
|中华台北
|1
|2
|5
|8
|德国
|1
|1
|3
|5
|苏格兰
|1
|1
|1.5
|3.5
|波兰
|0
|3.5
|3.5
|7
|威尔士
|0
|1.5
|2
|3.5
|白俄罗斯
|0
|1.5
|0.5
|2
|朝韩联队
|0
|1
|2
|3
|比利时
|0
|1
|1
|2
|东德
|0
|1
|1
|2
|克罗地亚
|0
|0.5
|2.5
|3
|卢森堡
|0
|0.5
|1
|1.5
|西班牙
|0
|0.5
|0
|0.5
|中国香港
|0
|0
|13.5
|13.5
|新加坡
|0
|0
|4
|4
|埃及
|0
|0
|2.5
|2.5
|希腊
|0
|0
|1.5
|1.5
|丹麦
|0
|0
|1
|1
|印度
|0
|0
|1
|1
|葡萄牙
|0
|0
|1
|1
|荷兰
|0
|0
|0.5
|0.5
乒乓球世锦赛奖牌榜：团体赛
2022年团体世锦赛之前，中国队在男子团体和女子团体项目上均21次夺得世锦赛冠军。中国队的首枚世锦赛团体金牌出自1961年世锦赛，当时中国队在男团项目上成功登顶。
从1995年天津世锦赛开始至今，中国队摘得世锦赛12枚男团金牌中的11枚，唯一一次“失手”是在2000年，当时瑞典队登顶。从1975年加尔各答世锦赛至今，中国队斩获22枚世锦赛女团金牌中的20枚。两次决赛失利分别出现在1991年（负于朝韩联队）和2010年（负于新加坡队）。
世锦赛团体赛奖牌榜上，中国队以42冠位居第一，日本队15冠位列第二。
朝韩联队
韩国和朝鲜的运动员曾经于1991年世锦赛上以朝韩联队形式参赛。另外，2018年世锦赛上，两国虽然单独参赛，但是在女团四分之一决赛阶段再度在该项目上组成了朝韩联队。
|球队
|金牌
|银牌
|铜牌
|奖牌总数
|中国
|42
|10
|6
|58
|日本
|15
|12
|19
|46
|匈牙利
|12
|14
|9
|35
|捷克斯洛伐克
|9
|9
|12
|30
|瑞典
|5
|5
|6
|16
|罗马尼亚
|5
|5
|5
|15
|英格兰
|3
|6
|16
|25
|美国
|3
|2
|4
|9
|德国
|2
|7
|5
|14
|韩国
|1
|9
|14
|24
|奥地利
|1
|6
|7
|14
|新加坡
|1
|2
|1
|4
|前苏联
|1
|1
|0
|2
|朝韩联队
|1
|0
|1
|2
|朝鲜
|0
|6
|7
|13
|南斯拉夫
|0
|3
|3
|6
|中国香港
|0
|2
|9
|11
|法国
|0
|2
|6
|8
|中华台北
|0
|1
|2
|3
|德国
|0
|1
|1
|2
|比利时
|0
|1
|0
|1
|波兰
|0
|0
|3
|3
|白俄罗斯
|0
|0
|1
|1
|印度
|0
|0
|1
|1
|意大利
|0
|0
|1
|1
|南越
|0
|0
|1
|1
|威尔士
|0
|0
|1
|1