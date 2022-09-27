2022年乒乓球团体世锦赛：历史奖牌榜回顾

2022年国际乒联世界乒乓球团体锦标赛决赛（以下简称“乒乓球团体世锦赛”）将于本周五在中国成都拉开战幕，这项备受瞩目的乒球赛事将持续进行到10月9日。

本届乒乓球团体世锦赛是这项赛事举行的第56届，也是团体世锦赛第11次以独立赛事形式举行。毫无疑问，东道主中国期待在主场延续自己在这项运动上的统治地位。

中国第一次赢得这项赛事的冠军是在什么时候？还有哪些球队曾经称霸过这项赛事？中国乒乓球队最后一次无缘世锦赛冠军是在何时？

带您通过历史奖牌榜回顾这项赛事的重要历史和数据。

延伸阅读：2022年乒乓球团体世锦赛：前瞻、看点以及如何观赛

关于乒乓球团体世锦赛

首届乒乓球世锦赛于1926年在英国伦敦举行，那届赛事设立的竞赛项目包括男单、女单、男双、混双以及男子团体赛。

女双比赛首次入围世锦赛是在1928年于瑞典斯德哥尔摩举办的第二届乒乓球世锦赛上，女子团体赛则是在1934年巴黎世锦赛上首次亮相世锦赛赛场。

团体赛一直是乒乓球世锦赛的竞赛项目之一，但是在1997年之后，世锦赛分成单打世锦赛和团体世锦赛。首届乒乓球团体世锦赛于2000年在马来西亚首都吉隆坡举行，而最后一届包含单打、双打的乒乓球世锦赛于2001年在日本大阪举行。

乒乓球这项运动最早由欧洲国家主导，其中以匈牙利为最。中国乒乓球队在上世纪50年代开始参加世锦赛后，逐渐成为了这项运动的新霸主，直至今日。

乒乓球运动中最古老的奖杯当属斯韦思林杯，该奖杯最早在1926年伦敦世锦赛上颁发给男团冠军球队。

乒乓球世锦赛奖牌榜：单项

匈牙利运动员在前九届乒乓球世锦赛中8次赢得男单冠军，无缘金牌的经历发生在主场举行的1029年布达佩斯世锦赛上。那届男单冠军被同样擅长乒乓球的英国网球名将弗雷德·佩里摘得。女单前七届世锦赛冠军也被该国选手收入囊中，匈牙利成为世界乒坛的首位霸主。

中国乒乓球队首夺世锦赛金牌是在1959年，当时容国团摘得男单桂冠，此后中国队开始逐渐在国际乒坛占据一席之地。但是由于国内特殊原因，中国乒乓球队缺席了1967年和1969年世锦赛的争夺。

再次重返世界赛场后，中国乒乓球队展现了极强的统治力，尤其是在女子项目中。从1979年平壤世锦赛开始至今，中国女单选手在世锦赛赛场上只有一次未斩获金牌的经历：韩国选手玄静和在1993年夺得女单冠军。自1977年开始，中国女双也只有一次无缘世锦赛金牌的经历，1987年世锦赛上，韩国组合玄静和/梁英子打破了中国女双的持续垄断。

中国队在世锦赛奖牌榜每个单项上都位居领先位置，至今为止的107枚世锦赛金牌中包括21枚男单金牌、24枚女单金牌、18枚男双金牌、23.5枚女双金牌以及20.5枚混双金牌。匈牙利在乒乓球世锦赛历史奖牌榜上位居第二，斩获56金。

中国队上一次无缘世锦赛单项金牌是在2021年世锦赛上，当时瑞典选手马蒂亚斯·法尔克/克里斯蒂安·卡尔森斩获男双冠军。中国组合梁靖崑/林高远收获铜牌。

跨国组合战双打

双打比赛中，不同国家和地区的运动员可以组成搭档参赛。因此上文会出现0.5枚奖牌的情况。另外，朝鲜和韩国运动员曾经在1991年世锦赛上以朝韩联队形式参赛。

乒乓球世锦赛：历史奖牌榜（单打和双打） 球队 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 中国 107 93 159.5 359.5 匈牙利 56 45 64.5 165.5 日本 33 27 55 115 捷克斯洛伐克 19 27.5 46.5 93 罗马尼亚 12 5.5 13.5 31 英格兰 11 20.5 41 72.5 瑞典 10 8 8.5 26.5 美国 7 1 15.5 23.5 奥地利 6 7.5 28 41.5 韩国 3.5 7 27 37.5 朝鲜 3.5 2 5 10.5 南斯拉夫 3 8 10.5 21.5 德国 2 7.5 14.5 24 前苏联 2 3 7 12 法国 2 0.5 13 15.5 中华台北 1 2 5 8 德国 1 1 3 5 苏格兰 1 1 1.5 3.5 波兰 0 3.5 3.5 7 威尔士 0 1.5 2 3.5 白俄罗斯 0 1.5 0.5 2 朝韩联队 0 1 2 3 比利时 0 1 1 2 东德 0 1 1 2 克罗地亚 0 0.5 2.5 3 卢森堡 0 0.5 1 1.5 西班牙 0 0.5 0 0.5 中国香港 0 0 13.5 13.5 新加坡 0 0 4 4 埃及 0 0 2.5 2.5 希腊 0 0 1.5 1.5 丹麦 0 0 1 1 印度 0 0 1 1 葡萄牙 0 0 1 1 荷兰 0 0 0.5 0.5

乒乓球世锦赛奖牌榜：团体赛

2022年团体世锦赛之前，中国队在男子团体和女子团体项目上均21次夺得世锦赛冠军。中国队的首枚世锦赛团体金牌出自1961年世锦赛，当时中国队在男团项目上成功登顶。

从1995年天津世锦赛开始至今，中国队摘得世锦赛12枚男团金牌中的11枚，唯一一次“失手”是在2000年，当时瑞典队登顶。从1975年加尔各答世锦赛至今，中国队斩获22枚世锦赛女团金牌中的20枚。两次决赛失利分别出现在1991年（负于朝韩联队）和2010年（负于新加坡队）。

世锦赛团体赛奖牌榜上，中国队以42冠位居第一，日本队15冠位列第二。

朝韩联队

韩国和朝鲜的运动员曾经于1991年世锦赛上以朝韩联队形式参赛。另外，2018年世锦赛上，两国虽然单独参赛，但是在女团四分之一决赛阶段再度在该项目上组成了朝韩联队。