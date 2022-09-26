2022年乒乓球团体世锦赛前瞻

2022年国际乒联乒乓球团体世锦赛决赛将于9月30日至10月9日在中国成都举行。

2020年乒乓球团体世锦赛因为疫情原因取消之后，这项赛事已经远离球迷多时。本届成都团体世锦赛将成为继2022年北京冬奥会之后，中国境内举办的第二项国际大型赛事。所有参赛选手、裁判、随队人员以及工作人员将沿用北京冬奥会期间实施的闭环管理措施。

共有32支男子球队和28支女子球队向斯韦思林杯和考比伦杯发起冲击。东道主中国队是乒乓球霸主，在男子项目和女子项目上都极具统治力。本届赛事目标包揽双冠的中国队派出了强大的阵容。

通过本文了解第56届乒乓球团体世锦赛的重要信息。

2022年乒乓球团体世锦赛焦点球队和球员

毫无疑问，中国队在男团和女团项目上都具备强大的实力。历史上中国队已经分别21次赢得世锦赛男团和女团冠军。针对本届主场赛事，中国队派出了目前的最强阵容。

从1995年天津世锦赛开始至今，中国队摘得世锦赛12枚男团金牌中的11枚，唯一一次“失手”是在2000年，当时瑞典队登顶。从1975年加尔各答世锦赛至今，中国队斩获22枚世锦赛女团金牌中的20枚。两次决赛失利分别出现在1991年（负于朝韩联队）和2010年（负于新加坡队）。

本届赛事的中国男队和女队均由世界排名名列前茅的名将组成，其中包括乒乓球全满贯得主马龙、奥运冠军陈梦以及目前世界排名第一的樊振东和孙颖莎。

男子团体赛前瞻

和马林以及樊振东一起组成中国男队的球员还有世界排名第3的梁靖崑、世界排名第11的王楚钦以及世界排名第12的林高远。

对于其它球队而言，想要在中国队的主场战胜这样一支阵容豪华的中国队绝非易事，欧洲乒乓球传统强国德国队具备一定的爆冷实力。

本届世锦赛的德国男队由欧锦赛冠军邱党领衔里卡多·沃尔特、本内迪克特·杜达以及年轻小将凯·施通珀和孟凡博参赛。世界排名第10、第13以及第15的奥恰洛夫、弗朗齐斯卡、波尔全部落选。这意味着过去5届世锦赛4次获得亚军（2010、2012、2014、2018）的德国队想要再次晋级决赛的道路将会充满挑战。

瑞典队很有机会在本届赛事中脱颖而出，该队拥有过去两届世锦赛男单亚军得主莫雷高德（世界排名第6）和马蒂亚斯·法尔克。

中华台北队实力同样不可小觑，呈上升势头的林昀儒（世界排名第7）和41岁的老将庄智渊是球队挑战各路强手的底气。

日本队由世界排名第四的张本智和领衔，其余选手均缺乏国际大赛经验。张本之后日本队内排名最高的选手是户上隼辅，但他的世界排名已经是第44位。韩国队拥有世界排名第17位的张禹珍，但是世界排名第19的林钟勋和第26位的李相秀均不在阵中。

泛美运动会团体冠军巴西队能否有机会爆冷呢？该队世界排名第5的名将雨果·卡尔德拉诺在近期接受Olympics.com采访时表示，自己计划着在本届世锦赛上向中国队的霸主地位发起挑战。

男团分组抽签结果

第一组：中国、斯洛文尼亚、美国、波多黎各、泰国

第二组：德国、法国、印度、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦

第三组：日本、中国香港、罗马尼亚、伊朗、匈牙利

第四组：韩国、埃及、捷克、加拿大、沙特阿拉伯

第五组：瑞典、英格兰、澳大利亚、波兰

第六组：巴西、葡萄牙、丹麦、斯洛伐克

第七组：中华台北、克罗地亚、比利时、新加坡

女子团体赛前瞻

中国女队由世界排名前四的孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪以及世界排名第13的陈幸同组成。

中国队的最大威胁来自日本队。日本队是2014年、2016年以及2018年团体世锦赛女团亚军得主。世界排名第9的石川佳纯都无法入选本届赛事的参赛名单就足以说明该队的实力有多强。日本阵中拥有世界排名第5的早田希娜以及世界排名第6的伊藤美诚，世界排名第15的木原美悠同样实力不俗。

德国女队期待能够自2010年以来首次晋级半决赛并锁定一枚铜牌。名将莎宾·温特再度归来，将和世界排名第8的韩莹、世界排名第14的尼娜·米特兰姆、第20的单晓娜组成强大的团队。

2018年世锦赛季军中国香港队由杜凯琹领衔，本届赛事上，她们也是一股不可忽视的力量。波多黎各队拥有世界排名第11的阿德里安娜·迪亚兹，埃及队的14岁小将汉娜·格达也值得关注。

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女团赛事抽签结果

第一组：中国、美国、波多黎各、加拿大、马来西亚

第二组：日本、匈牙利、波兰、斯洛伐克、乌兹别克斯坦

第三组：中国香港、巴西、法国、意大利、南非

第四组：韩国、新加坡、泰国、卢森堡、伊朗

第五组：德国、埃及、印度、捷克

第六组：罗马尼亚、中华台北、瑞典、葡萄牙

2022年乒乓球团体世锦赛赛制

本届世锦赛除东道主中国队外，其余球队均需通过地区或洲际赛事获得参赛资格。但是由于疫情原因，获得席位的男子、女子各40支球队并未全数派队参赛。

32支男子参赛队将会分成7组，28支女子参赛队将会分成6组。同组球队进行单循环赛，小组前两名直接晋级淘汰赛，另外成绩最好的第三名球队同样有机会晋级淘汰赛，补齐16强席位。

每场团体赛均由5场单打组成，每支球队每场团体赛只能派出3名球员参赛，其中1单和2单参加2场比赛。比赛采用5局3胜制，团体赛中先获得3场胜利的团队赢得整场比赛胜利。

本届世锦赛不设铜牌赛，半决赛失利的球队直接锁定铜牌。

2022年乒乓球团体世锦赛决赛赛程

小组赛将于9月30日拉开战幕，一直进行到10月4日。

淘汰赛将于10月5日开始，女团决赛将于10月8日进行，男团决赛10月9日进行。