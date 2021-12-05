意大利名将独揽世界杯加拿大站女子三冠

能和林赛·沃恩相提并论肯定是件事好。意大利高山滑雪运动员，平昌冬奥滑降比赛的冠军戈吉亚在本周末的路易丝湖赛场上夺得了三项冠军，这样，她成为继林赛·沃恩之后，首位在这里上演冠军帽子戏法的女运动员，后者最后一次在此夺冠是在2015年。

年仅29岁的戈吉亚已经收获了2018年冬奥会的金牌，但要追赶美国传奇人物沃恩，还有很长的路要走。沃恩曾四次获得世界总冠军，并参加了四届冬季奥运会，收获了1金和2铜。

周末，沃恩通过社交媒体，向她的密友和老对手戈吉亚送去了支持和祝贺。

“三天的比赛（三个冠军），今天是最棒的一天，”戈吉来在赢得本赛季第一个女子超级大回转比赛后说，“去年我还无法从滑降转向超级大回转比赛，我在这里做到了。”

“今天我确定找到了办法，我现在非常开心，今天是最痛快的一次胜利，”之前还在滑降比赛中赢得两金的戈吉亚接着说，“一个周末拿到300分，我已经做到最好了。”

距离北京冬奥还有两个月，力争卫冕的戈吉来需要避免出现职业生涯早期的伤病，还要突破滑雪极限。这样的要求很高，但从她目前的状态来看，戈吉来完全可以做到。

下周末在瑞士圣莫里茨，她将参加另外两个超级大回转赛事。

基尔德无缘冠军帽子戏法

挪威人基尔德也在Beaver Creek举行的高山滑雪世界杯男子滑降赛中取得了两连胜，但糟糕的天气破坏了他像戈吉亚那样狂揽三金的好梦。这位两届冬奥运动员已经从膝伤中完全恢复，并以最佳状态投入战斗。

他在比赛前两天的状态神勇，一举夺得世界杯超级大回转和滑降比赛的冠军，这使他成为北京冬奥这项赛事的夺冠大热门。

戈吉亚已经收获了奥运金牌，参加过2014和2018两届冬奥会的基尔德仍在为奥运奖牌而努力。但从现在的速度和自信心看，他完全有可能在北京冬奥实现梦想。

“我喜欢在这里，我喜欢回到观众面前比赛，”夺得两金的挪威选手说，“在这么好的观众面前奉献了一场伟大的比赛，真是完美的搭配。我会尽力做到最好，保持高度自信。”

随着北京冬奥临近，同为29岁，同为最棒的滑雪运动员，基尔德和戈吉来都将成为人们关注的焦点，因为最后的倒计时将进入高潮。