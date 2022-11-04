2022年体操世锦赛第7日前瞻：张博恒力争蝉联世锦赛男子个人全能桂冠

2022年体操世锦赛在英国利物浦激战正酣，今天将会展开男子个人全能决赛的争夺。

2022年体操世锦赛第7日焦点选手

2022年体操世锦赛男子个人全能决赛中，观众将会看到世锦赛卫冕冠军、中国名将张博恒和奥运卫冕冠军、日本选手桥本大辉之间的巅峰对决。

2021年北九州世锦赛上，张博恒以不到0.017分的优势力压桥本大辉夺冠，今年，双方将会上演怎样的激烈较量，我们拭目以待。

预赛结束后接受采访时表示本届赛事首要目标是帮助中国队获得2024年巴黎奥运会门票的张博恒如今已经带领中国男队斩获本届世锦赛男团冠军，决赛过程中他参加了全部项目的争夺并有上佳表现。经历预赛快节奏体能考验的他已经找到了属于自己的取胜步调，本场决赛他将全力以赴冲击卫冕。

另外，不要忽视桥本大辉的队友谷川航，后者以预赛第一身份跻身决赛，实力不容小觑。

主场作战的英国名将乔·弗雷泽帮助英国男队在团体赛上实现逆转，收获了一枚宝贵的铜牌和1个奥运会团体席位。就个人实力而言，弗雷泽也已经具备冲击领奖台的水平。

赛程

赛事于17:45启动

18:00–21:10 男子个人全能决赛

男子个人全能决赛参赛选手

加布里埃尔·布尔塔内特（罗马尼亚）

卢卡·范登凯布斯（比利时）

约西马尔·奥兰多·卡尔沃·莫雷诺（哥伦比亚）

克里斯蒂安·巴拉茨（匈牙利）

索夫斯·哈格姆斯内斯（挪威）

明赫·卡萨里·洛伦佐（意大利）

尤敏·阿巴蒂尼（意大利）

伊利亚·科弗顿（乌克兰）

内斯托·阿巴斯（西班牙）

柳成贤（韩国）

奥马尔·默哈迈德（埃及）

卢卡斯·道塞尔（德国）

唐嘉鸿（中华台北）

卡西米尔·施密特（荷兰）

布洛迪·马龙（美国）

乔尔·普拉塔（西班牙）

迪奥戈·索亚雷斯（巴西）

杰克·加尔曼（英国）

卡伊奥·索萨（巴西）

桥本大辉（日本）

谷川航（日本）

阿什尔·洪（美国）

张博恒（中国）

乔·弗雷泽（英国）

埃德里埃尔·卡洛斯·尤洛（菲律宾）