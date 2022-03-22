了解2022年花滑世锦赛上掌握阿克塞尔三周跳的女子运动员

2022年花滑世锦赛将于本周三在法国蒙彼利埃拉开战幕。哪些女子花滑选手具备完成阿克塞尔三周跳的实力？

本周二的官方训练在南法竞技场举行，期间共有5位女子运动员尝试了女子选手当中代表着高难度、高得分的跳跃动作——阿克塞尔三周跳。

由于奥运冠、亚军安娜·谢尔巴科娃和亚历珊德拉·特鲁索娃的缺席，2022年北京冬奥会铜牌得主坂本花织被视为本届世锦赛女子单人滑的夺冠热门，但是在她的“武器库”中，并没有“配置”阿克塞尔三周跳。除她之外，本届世锦赛参赛的女子选手当中，至少有五位选手具备完成该动作的能力，如果在比赛中她们能够高质量完成动作，那么她们很有希望冲击奖牌。

韩国的刘永、日本的河边爱菜以及樋口新叶均在北京冬奥会上挑战了这一动作，其中只有樋口新叶干净利落的完成了。美国选手刘美贤虽然在北京冬奥会上没有祭出该动作，但是在抵达蒙彼利埃后的几次训练中她已经尝试了几次。

顶替金艺林参赛的韩国选手李海仁是本周二第五位在训练中尝试阿克塞尔三周跳的运动员，值得一提的是，她在本周一的训练中并没有做这个动作。

刘美贤在2022年花滑世锦赛训练中 照片出自： Oscar Corrons/Olympics.com

北京冬奥会选手具备三周半跳实力

当然，训练尝试阿克塞尔三周跳并不意味着她们在比赛中就一定会加入这个动作。

就李海仁而言，如果她能够在本届世锦赛上完成这个动作，那么对她取得成绩上的突破将会更进一步。

周二的训练中，李海仁一直在练习这个动作。此前她尚未在正式国际比赛中挑战该动作。今年1月举行的四大洲赛比赛中，她仅凭借阿克塞尔两周跳就拿到了银牌。

今天，李海仁三次尝试这个动作，距离完美落地还差一点点，每次都是在圈数上面有些许欠缺。

由于俄罗斯和白俄罗斯选手缺席比赛，李海仁如果能够在比赛中高水平完成三周跳，她很有机会再创佳绩。考虑到其它竞争对手在做这个动作的时候也并非完成的非常顺利。

她的队友刘永今天在跳跃环节上状态并非最佳，在短节目训练中她的阿克塞尔三周跳圈数不足，之后单独训练中又在两次尝试这个动作时摔倒在地。

刘永在3月22日的训练当中 照片出自： Oscar Corrons/Olympics.com

樋口新叶、河边爱菜的阿克塞尔跳遇阻

周二训练中，樋口新叶和河边爱菜都多次尝试了阿克塞尔三周跳，但是完成质量都很一般。

北京冬奥会赛场做该动作时摔倒的河边爱菜今天几次尝试该动作几乎全部以失败告终，尽管周一的训练中她有高质量完成过这个动作。

北京冬奥会两次成功完成阿克塞尔三周跳的樋口新叶本周一训练时没有做这个动作，但是在周二的短节目训练中使出了这个动作并成功完成。此后再做这个动作摔倒后，樋口新叶在今日训练的余下时间里一直在打磨这个动作。

另外一位能做阿克塞尔三周跳的选手刘美贤也是本届世锦赛参赛女子选手中唯一一位在国际赛场完成过四周跳的选手。但是今天的训练中，她依然没有尝试任何四周跳动作。今天在自由滑训练中，刘美贤虽然在阿克塞尔三周跳动作上圈数不足，但是在其它跳跃动作上她显得信心十足，自己也很享受今天的训练过程。

2022年花滑世锦赛女子单人滑短节目比赛将于本周三，3月23日中欧时间11:10至15:55进行。