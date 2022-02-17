北京冬奥会女子单人滑：ROC包揽金银，日本坂本花织获得铜牌

在2月15日进行的2022北京冬奥会女子单人滑短节目单元中，ROC选手卡米拉·瓦利耶娃 以82.16分的高分排在第一位，队友安娜·谢尔巴科娃80.20分排在第二，日本选手坂本花织79.84排在第三（查看完整结果）。来自ROC和日本的选手占据了前五位。

女子单人滑自由滑环节在当地时间2月17日进行，共有25位选手进入了自由滑的环节。

在美国选手玛丽亚·贝尔以202.30的总分实现超越之前，波兰选手叶卡捷琳娜 ·库拉科娃一直以185.84的总分排在第一位。

比赛在进入最后十位选手的比拼时，越来越精彩，排行榜持续被刷新。 而最后一组选手的比拼是亚洲和欧洲选手之间的对决。

来自ROC的亚历山德拉·特鲁索娃在倒数第四位出场，整套动作霸气流畅，加入了两个勾手四周跳，总共尝试了五次四周跳，在自由滑获得了个人赛季最高分177.13分，总分251.73超过了之前出场的日本选手樋口新叶37分有余，最后总分位列第二。

坂本花织的自由滑节目是《No More Fight Left In Me》和《Tris》的组合编排，通过展现女性的力量，很好的利用了自己的技术特点，自由滑获得了153.29分，总分233.13排在了第三位。

三位ROC的选手在舞蹈编排上都加入了四周跳。绰号为”千金“的安娜·谢尔巴科娃也不例外，开场就加入了两个四周跳，并且高质量完成。虽然在技术难度上略逊于队友特鲁索娃，但凭借出色的艺术表现力以及在短节目中的稳定表现，以总分255.95分的总分最终排在了第一位。

最后一位出场的ROC选手瓦利耶娃在尝试几次三周跳和四周跳时都出现了失误，自由滑仅仅获得了141.93分，总分224.09分，跌出了前三（比赛结果为临时结果）。