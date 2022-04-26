奥运跆拳道两金得主杰德·琼斯：焦虑影响了我的东京奥运会表现

英国两届奥运会跆拳道冠军得主杰德·琼斯表示疫情封锁造成的焦虑给她的心态造成了很大影响，直接导致了她在2020年东京奥运会赛场上的发挥失常，早早出局。

身为世锦赛卫冕冠军的她在东京奥运会之前被视为夺冠大热，外界看好她豪取奥运三连冠。但是，琼斯在第一场比赛中就输给了难民代表队选手基米娅·阿里扎德。杰德·琼斯的一轮游也被视为东京奥运会跆拳道赛场最大的冷门之一。

在接受威尔士BBC体育采访时，29岁的琼斯表示自己在奥运会开赛前曾经饱受焦虑的困扰：

“我之前没有真正聊过这件事，因为这不是我的风格。但是确实疫情封锁期间我个人倍感焦虑。”

“我没有预想到疫情封锁会给我造成如此大的影响。我不敢接近我的家人，因为我怕会把致命的病毒带给他们，就和当时所有人一样。考虑任何问题我都会想太多，这就导致了我开始焦虑。”

由于无法和之前一样和家人相聚，这位英国跆拳道名将的焦虑感与日俱增，状况越来越差：“我真的深深陷入焦虑当中了。”

根据当时的防疫措施，奥运会期间运动员家人无法陪伴左右，琼斯承认这一事实确实影响了她的奥运表现：

“每次比赛有家人在场面给我加油确实对我帮助很大，让我有动力去拼搏。”

“而我在东京比赛时的情况截然不同。而我们这个级别又是率先比赛的，当时那种感觉甚至不像是在参加奥运会。那种感觉很奇怪。所以我心理上就很难适应。”

Jade Jones says she felt "wrapped up" in anxiety while she was preparing to compete at Tokyo 2020, in 2021 照片出自： GETTY IMAGES

如今的琼斯在亲朋好友的支持下重新振作了起来，东京奥运会铜牌得主比安卡·沃尔克登就是她的支持者之一。

今年2月，琼斯参加了东京失利之后的首场比赛，在阿尔巴尼亚举行的WT总统杯的比赛中斩获女子-57公斤级冠军。

身为欧锦赛三冠得主的琼斯如今已经调整了心态，不再执着于比赛成绩，而是先要尽力在比赛中展现最好的自己。

她认为自己还有实力再战奥运赛场。

2024年巴黎奥运会正在向我们走来，她表示自己非常有信心去赢得个人第三枚奥运金牌。

“我坚信自己依然有实力去赢得那枚金牌，但是过程肯定会很艰难。我也有可能再次遭遇一轮游。所以我要实事求是的去看问题，做好不会得到“童话结尾”的准备。但是我一定会为此竭尽全力。”