尚韦恩·史蒂芬斯：获得英女王支持、在英国皇家空军服役的牙买加雪车手

尚韦恩·史蒂芬斯和牙买加雪车队重返冬奥会赛场，并且已经做好了参赛准备。

《冰上轻驰》是牙买加雪车队留下的宝贵遗产，鼓励了一代代牙买加运动员。如今，该国雪车队“卷土重来”，期待在史蒂芬斯的带领下在2022年北京冬奥会赛场上再写神话。

这位在英国皇家空军服役的雪车手将率领牙买加雪车队参加双人雪车和四人雪车的比赛，但是其实他们能够获得冬奥会参赛资格就已经是不小的奇迹了。

在接受我们的专访过程中，史蒂芬斯表示：“我们来自一个小国，我们在有限的资源下取得了伟大的成就。”

在疫情封锁期间，他们在英国彼得伯勒的工业区以推汽车方式训练的视频在当时火遍网络。

史蒂芬斯表示：“新冠疫情期间，我们被完全封锁住了，但是当时我们需要确保做好100%的准备去冲击冬奥会资格。”

“所以我们不得已只能展开想象力了，为的就是能够完成训练。我和尼姆罗伊·图尔格特（刹车手）被隔离在我家，所以我们俩决定上大街上推我的mini汽车，用这种方式模拟完成雪车训练。”

当英国皇家空军和英女王视频会议时，他甚至还把这个故事讲给了英国女王伊丽莎白二世听。

当时英国女王笑着表示：“我觉得这也是一个不错的训练方法嘛。”

史蒂芬斯继续说道：“能跟女王对话的机会一生难得，我觉得她现在应该是牙买加雪车队的粉丝了。我说了，到时候我会送她一件签名T恤。”

在接受Olympics.com采访的过程中，这位性格幽默的开朗选手一直说说笑笑。但是谈到严肃话题时，他也展现了自己认真的一面。比如在聊到疫情期间锁定2022年北京冬奥会席位时，就是如此。

史蒂芬斯说道：“我们全队第一次聚齐是在去年9月18日。那是第一次我们能够以队伍的方式一起合练。疫情导致我们的训练变得非常艰难，大家不得不分散在各地进行单独训练。”

“所以，在如此短暂的时间取得我们现在取得的成就展现了我们运动员的韧劲和能力。”

《冰上轻驰》？“我们不止是一部电影”

谈到牙买加雪车队就不可避免的会提到《冰上轻驰》这部电影。这部电影以1988年卡尔加里冬奥会牙买加雪车队的绰号（COOL RUN）命名，当年那支雪车队掀起了牙买加雪车革命，他们的事迹吸引了好莱坞的注意，将其拍成了电影。

参加北京冬奥会的选手尊重他们的前辈，但是他们表示这次参赛是要留下自己的印迹，留下新的传承。

史蒂芬斯表示：“我们不介意那部电影，但是我们想证明我们并不只有那部电影，我们是有实力的竞争者，我们是要在冬奥会赛场拿出好表现的。”

北京冬奥会上，牙买加雪车手将参加男子双人雪车、四人雪车以及女子单人雪车三个项目的争夺，这在该国历史上是第一次。女子雪车队只是因为加赛失利憾失北京资格。

史蒂芬斯说道：“真的很棒，我们差一点就有四支队伍晋级北京冬奥会了，女队只是在加赛败了。这就证明了牙买加雪车联合会在过去几年所做的工作。在更多的支持下，我们的表现会更出色。”

34年前那参加过卡尔加里冬奥会的克里斯·斯托克斯目前是牙买加雪车联合会主席，因此斯蒂文森对于未来期待很高：

“我们期待能够从协会获得更多支持，帮助我们继续进步。如此少的资源条件下我们都取得了如此成绩，如果获得更多支持，我们会怎样呢？”

等一等，您是不是心中有疑问？生活在彼得堡的斯蒂文斯怎么就成牙买加雪车手了？

尚韦恩·史蒂芬斯和尼姆罗伊·图尔格特（左） 照片出自： 2020 Getty Images

牙买加雪车手斯蒂斯的成长经历

今年31岁的史蒂芬斯出生在牙买加，20年前和妈妈一起移居英国。

和拥有田径、橄榄球、举重等运动背景的队友阿什利·沃特森、马修·维克普、尼姆罗伊·图尔格特不同的是，史蒂芬斯没有运动背景，他入选靠的是从军的经历。

“我是通过皇家空军的经历入选的”，他说道。

空军服役时，我们使用雪车进行冒险训练和自我技能开发训练。史蒂芬斯说道：“当时我看到了一个雪车明信片，上面写着“心动吗？想试试？”

我就参加了试训，从那时开始我就和雪车结缘了。我2015年在皇家空军接触雪车，2017年就入选牙买加雪车队了。

后来我认识了尼姆罗伊，我俩开始接触雪车的时间差不多，此后我就一直是队里的一员。

刚开始我是刹车手，2019年转换成了舵手。

雪车：一项高度强调信任的运动

当雪车启动，以150公里/小时的速度从赛道滑下时，各队选手必须思想统一，相信他们的驾驶员。

阿什利·沃特森在接受采访时表示：“我的工作是要把车推的越快越好，然后跳进车里之后就开始祈祷史蒂芬斯能够确保我们的安全了。”

史蒂芬斯表示：“这是一个高度强调信任的运动，我们大家相信彼此。”

“有时我在山顶上看着队友，我能够从他们的眼中感受到，他们一定会竭尽全力把车推出去，为我之后的滑行做好准备。”

“对他们的信任让我能够在驾驶的过程中同样收获信心，有利于发挥出最好的表现。因此，这项运动是一个非常强调信任的运动，我们必须绝对相信彼此。”

伊德里斯·艾尔巴在《冰上轻驰2》中扮演尚未恩·史蒂芬斯？

如果这支牙买加雪车队在2022年北京冬奥会上取得突破，谁将在《冰上轻驰》续集中担任主角？

“让伊德里斯·艾尔巴扮演我”尚韦德·史蒂芬斯表示。

但是刹车手马修·韦克佩不同意，他表示：“不不不不，伊德里斯可没那么埃、矮，他跟我这么高，他得扮演我！需要一个矮一点的演员来扮演尚韦德，比如凯文·哈特。”

2022年2月10日，他们将开启冬奥会的征程，届时大家可以通过电视欣赏到他们的赛场风采。

如何观看牙买加雪车队在2022年北京冬奥会上的表现

通过奥林匹克官方转播合作伙伴提供的服务观看2022年北京冬奥会，从开幕式到比赛，应有尽有。

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