自由式滑雪男子坡面障碍技巧决赛：美国选手包揽金银牌

北京冬奥会自由式滑雪男子坡面障碍技巧决赛在张家口云顶滑雪公园打响。共12名选手参加今天的决赛，每名选手滑行三次，取其中最高的一次得分作为有效成绩。

在第一轮比赛中，第6位出场的美国知名难度王亚历山大·霍尔在首次滑行就展示了超高的水平，90.01分让他排名已出场选手的第一位。

最后登场的瑞士名将安德里·拉格特利以1620得到78.20分结束第一滑，也结束了所有选手的第一轮比赛。

首轮过后，亚历山大·霍尔以90.01分排名第一，瑞典选手耶斯佩尔·谢德得到85.35排名第二，瑞士名将安德里·拉格特利排名第三。

第二轮比赛，很多运动员都出现了不同程度的失误。而美国选手亚历山大·霍尔继续精彩表演，他的这次滑行得到86.38分。随后，他的同胞、在第一轮滑行中出现失误的尼古拉斯·戈珀也展示了不俗的实力，得到86.48分，一举跃居第二位。瑞典选手耶斯佩尔·谢德落到第三。

第三轮的滑行将决定最后的奖牌榜座次，美国选手亚历山大·霍尔在第二道具区稍有失误，这使他只得到31.41分。这样，他的决赛成绩仍为90.01分

紧接着，暂列第三的瑞典选手耶斯佩尔·谢德的滑行同样存在不足，只得到37.33分。随后，第三次参加冬奥会、暂居第二位的美国选手尼古拉斯·戈珀出场，他的最后一滑只有53.45分，未能挑战同胞亚历山大·霍尔的榜首位置。

这样，美国选手亚历山大·霍尔在北京冬奥会自由式滑雪男子坡面障碍技巧决赛中夺金，他的同胞、2014年索契冬奥该项铜牌、2018平昌冬奥该项银牌得主尼古拉斯·戈珀再次收获一枚银牌，瑞典选手耶斯佩尔·谢德名列第三。