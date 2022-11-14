Olympic Channel 纪录片《World at their Feet》：理查利森、库亚特、金特尔等顶级新星参与

通过Olympic Channel全新纪录片聆听11位顶尖足球运动员分享他们在2022年卡塔尔世界杯前的心态。

男子足球最高赛事——世界杯即将在世界足坛顶级联赛赛季中途拉开战幕。顶级球员在世界杯前有怎样的感想？参加奥运会的经历对他们至今为止的职业生涯有怎样的影响？他们是如何兑现天赋逐步成长为世界足坛的顶尖球员的？

《World at their Feet》带您从幕后了解球员的真实生活，这些球员来自德国、波兰、日本、伊朗、巴西等国家。

我们带您到他们家中做客，探访他们的出生地，从朋友、家人、教练口中了解他们的成长经历、动力源泉以及他们走上辉煌之路的重要时刻。

Olympic Channel原创系列《World at their Feet》已经于11月14日上线，第1集带您了解巴西奥运金牌得主理查利森的故事，可以点击这里免费观看。

全新系列为您介绍首位新星——理查利森

《World at their Feet》系列共由11集组成，第1集为您介绍效力于托特纳姆热刺队的巴西前锋理查利森，听他和我们分享自己对于国家队巨星队友内马尔的看法、桑巴军团是否是卡塔尔世界杯夺冠热门、他是否会参加2024年巴黎奥运会力争卫冕奥运冠军以及他心目中的历史最佳球员人选。

除理查利森之外，西班牙门将乌奈*·西蒙、塞内加尔球星谢库·库亚特、日本边锋三笘薰也将在《World at their Feet》系列中出镜。

11位正处在职业生涯上升期的明星球员参与了本系列片的录制，我们将会通过专访、幕后花絮以及大量精彩画面为您讲述他们的故事。

他们当中很多人即将跟随自己的国家队开启2022年卡塔尔世界杯之旅。世界上规模最盛大的足球赛事来了！

以下是在Olympic Channel《World At Their Feet》系列片中出镜的球员

理查利森·德·安德拉德（巴西） - 托特纳姆热刺* 马蒂亚斯·金特尔 （德国） - 弗赖堡* 阿莱克西斯·麦克阿利斯特 （阿根廷） - 布莱顿* 三笘薰 （日本） - 布莱顿* 萨达尔·阿兹蒙 （伊朗） - 拜耳勒沃库森* 扬·贝德纳雷克 （波兰） - 阿斯顿维拉* 克里斯·伍德 （新西兰） - 纽卡斯尔联* 谢库·库亚特 （塞内加尔） - 诺丁汉森林* 大卫·劳姆 （德国） - 莱比锡RB* 伊姆兰·洛萨（摩洛哥） - 沃特福德* 乌奈·西蒙 （西班牙） - 毕尔巴鄂竞技

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