这位巴西明星前锋是Olympic Channel足球专题系列片《World Under Their Feet》主角之一,听他和我们分享自己的经历和感受,包括和内马尔做队友、圆奥运金牌梦以及争取再次和达尼·阿尔维斯一起参加2024年巴黎奥运会的目标。

Olympic Channel推出了足球专题系列片 《World At Their Feet》,该系列片为您讲述11位来自德国、波兰、日本、伊朗、西班牙、巴西等国家的奥运选手的故事,他们当中大多数人都将参加2022年卡塔尔世界杯的争夺,理查利森也是其中一期的主角。

