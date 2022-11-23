这位巴西明星前锋是Olympic Channel足球专题系列片《World Under Their Feet》主角之一，听他和我们分享自己的经历和感受，包括和内马尔做队友、圆奥运金牌梦以及争取再次和达尼·阿尔维斯一起参加2024年巴黎奥运会的目标。
Olympic Channel推出了足球专题系列片《World At Their Feet》，该系列片为您讲述11位来自德国、波兰、日本、伊朗、西班牙、巴西等国家的奥运选手的故事，他们当中大多数人都将参加2022年卡塔尔世界杯的争夺，理查利森也是其中一期的主角。
在专访过程中，这位巴西锋线新星谈到了和“超级球星”内马尔同场竞技的感受以及后者在训练中的状态、桑巴军团是否是世界杯夺冠热门以及参加2024年巴黎奥运会等话题。
理查利森在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上的表现给人留下了极为深刻的印象。
6场比赛中打入5粒进球，帮助巴西国奥队夺冠的同时自己也最终成为赛会最佳射手。继内马尔2016年里约奥运会率队夺金后，帮助球队成功卫冕。
谈到东京奥运会经历时，理查利森表示：“我特别开心，我在决赛之后才知道自己是最佳射手，这也是我生涯第一次夺得最佳射手的荣誉。”
“就像我说的，身披贝利、内马尔、罗纳尔迪尼奥曾经穿过的巴西队10号球衣，我感觉自己就像是一个球王。他们给我10号球衣，我也最终成为最佳射手，兑现了人们对于巴西队10号球员的期待。”
“当时抵达东京后，我感觉自己很放松，当时状态非常好，最终也梦想成真了。”
桑巴军团能否在卡塔尔举起大力神杯呢？
理查利森认为：“我不喜欢动嘴，我喜欢通过场外的努力（完成目标），保持低调，每天和球队一起努力训练。当然，蒂特教练也在给我们制定计划，让我们最终能够在世界杯上展现自己的实力，踢一届伟大的世界杯。”
“我已经学会了尊重，不去提前谈论夺冠的事情，我更倾向于在世界杯比赛中用行动说话，这样人们就能自己看到答案了。”
他知道，想要做到这点，并不轻松。
“赢得世界杯是很难的，有太多优秀的球队参赛，比如卫冕冠军法国队。另外比利时队也很强，阿根廷也一样，他们赢得了美洲杯。有太多强队参赛了。”
“当然，基于历史，人们总是希望巴西队能够成就一番大事，无论谁穿上巴西队战袍，都将会努力实现人们的那些期望。”
当然，兑现人们的期望还离不开理查利森的超巨队友——内马尔的表现。
当被问到他眼中的内马尔是怎样的一个人时，理查利森脸上洋溢出了笑容。
“内马尔这个人太有趣了，他是搞怪王，一直开玩笑。他是我的偶像，他是我非常钦佩的一个人，在场上他很神奇，他是能够带领我们接近对手球门的那种球员。”
内马尔在训练中喜欢做些什么呢？
“我们的训练通常都会很有意思，我们都很努力，所以比赛中才能有好的表现。我们知道内马尔是超级明星，大家都尊重他。我们在训练中做到我们能做的，这样他也会感觉很舒服。”
25岁的理查利森还认为内马尔是那种为大舞台而生的球员，在聚光灯下表演令人眼花缭乱的脚下技术和令人出其不意的创造力，这种能力的展现激励了很多球员。
“内马尔更倾向于是那种比赛型球员，训练中他的会稍有保留。他把最好的自己留在比赛场上，去挑战对手。”
在被问到理查利森心中世界最佳球员是谁时，他并没有选择自己的偶像。
“当下我认为是本泽马”，理查利森回答道。
至于他心目中的史上最佳球员，他回答道：“梅西？或者贝利？贝利是球王。”
理查利森透露达尼·阿尔维斯想要在2024年巴黎奥运会上卫冕金牌，他已经跟理查利森聊过，二人一起去挑战蝉联奥冠桂冠。
“接下来，下届奥运会在法国举行，达尼·阿尔维斯问我是否愿意再参加一届，我的回答是：如果国奥队征召我，我肯定去。代表自己的国家，穿上国家队战袍参加奥运会是很重要的事情。”
本系列通过独家专访和独家视频为您讲述11位当今足坛明星球员的故事。
11位球员如下：
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