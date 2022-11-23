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理查利森：身披贝利、内马尔、罗纳尔迪尼奥穿过的10号战袍，让我感觉自己是球王

这位巴西明星前锋是Olympic Channel足球专题系列片《World Under Their Feet》主角之一，听他和我们分享自己的经历和感受，包括和内马尔做队友、圆奥运金牌梦以及争取再次和达尼·阿尔维斯一起参加2024年巴黎奥运会的目标。

1 分钟 编辑： Olympics.com
Richarlison DE ADRADE
discipline足球
Gold medalist Richarlison #10 of Team Brazil celebrates with their gold medal during the Men's Football Competition Medal Ceremony on day fifteen of the Tokyo 2020 Olympic Games at International Stadium Yokohama on August 07, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
(照片出自： 2021 Getty Images)

在自己的奥运男足处子秀上半场就上演帽子戏法，最梦幻的首秀应该也就不过如此了吧？巴西名将、托特纳姆热刺前锋理查利森对此有怎样的感受呢？

“那种感觉简直难以置信，当时我身穿10号球衣，赛前在球员通道时，达尼·阿尔维斯过来对我说：你穿10号啊，所以我希望看到你进好多球！”

“因此，当我在比赛前30分钟内打入3球后，我感觉自己完全卸下了压力。”

“那是我成为职业球员以来的首个帽子戏法，那三个进球对我来说太重要了，让我能够承担起10号球衣的重担。”

Olympic Channel推出了足球专题系列片《World At Their Feet》，该系列片为您讲述11位来自德国、波兰、日本、伊朗、西班牙、巴西等国家的奥运选手的故事，他们当中大多数人都将参加2022年卡塔尔世界杯的争夺，理查利森也是其中一期的主角。

在专访过程中，这位巴西锋线新星谈到了和“超级球星”内马尔同场竞技的感受以及后者在训练中的状态、桑巴军团是否是世界杯夺冠热门以及参加2024年巴黎奥运会等话题。

理查利森：连夺奥运金牌和世界杯冠军？

理查利森在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上的表现给人留下了极为深刻的印象。

6场比赛中打入5粒进球，帮助巴西国奥队夺冠的同时自己也最终成为赛会最佳射手。继内马尔2016年里约奥运会率队夺金后，帮助球队成功卫冕。

谈到东京奥运会经历时，理查利森表示：“我特别开心，我在决赛之后才知道自己是最佳射手，这也是我生涯第一次夺得最佳射手的荣誉。”

“就像我说的，身披贝利、内马尔、罗纳尔迪尼奥曾经穿过的巴西队10号球衣，我感觉自己就像是一个球王。他们给我10号球衣，我也最终成为最佳射手，兑现了人们对于巴西队10号球员的期待。”

“当时抵达东京后，我感觉自己很放松，当时状态非常好，最终也梦想成真了。”

巴西队能否赢得2022年世界杯冠军？

桑巴军团能否在卡塔尔举起大力神杯呢？

理查利森认为：“我不喜欢动嘴，我喜欢通过场外的努力（完成目标），保持低调，每天和球队一起努力训练。当然，蒂特教练也在给我们制定计划，让我们最终能够在世界杯上展现自己的实力，踢一届伟大的世界杯。”

“我已经学会了尊重，不去提前谈论夺冠的事情，我更倾向于在世界杯比赛中用行动说话，这样人们就能自己看到答案了。”

他知道，想要做到这点，并不轻松。

“赢得世界杯是很难的，有太多优秀的球队参赛，比如卫冕冠军法国队。另外比利时队也很强，阿根廷也一样，他们赢得了美洲杯。有太多强队参赛了。”

“当然，基于历史，人们总是希望巴西队能够成就一番大事，无论谁穿上巴西队战袍，都将会努力实现人们的那些期望。”

当然，兑现人们的期望还离不开理查利森的超巨队友——内马尔的表现。

理查利森：“内马尔是搞怪王”

当被问到他眼中的内马尔是怎样的一个人时，理查利森脸上洋溢出了笑容。

“内马尔这个人太有趣了，他是搞怪王，一直开玩笑。他是我的偶像，他是我非常钦佩的一个人，在场上他很神奇，他是能够带领我们接近对手球门的那种球员。”

内马尔在训练中喜欢做些什么呢？

“我们的训练通常都会很有意思，我们都很努力，所以比赛中才能有好的表现。我们知道内马尔是超级明星，大家都尊重他。我们在训练中做到我们能做的，这样他也会感觉很舒服。”

25岁的理查利森还认为内马尔是那种为大舞台而生的球员，在聚光灯下表演令人眼花缭乱的脚下技术和令人出其不意的创造力，这种能力的展现激励了很多球员。

“内马尔更倾向于是那种比赛型球员，训练中他的会稍有保留。他把最好的自己留在比赛场上，去挑战对手。”

在被问到理查利森心中世界最佳球员是谁时，他并没有选择自己的偶像。

“当下我认为是本泽马”，理查利森回答道。

至于他心目中的史上最佳球员，他回答道：“梅西？或者贝利？贝利是球王。”

理查利森和达尼·阿尔维斯携手再战巴黎2024？

理查利森透露达尼·阿尔维斯想要在2024年巴黎奥运会上卫冕金牌，他已经跟理查利森聊过，二人一起去挑战蝉联奥冠桂冠。

“接下来，下届奥运会在法国举行，达尼·阿尔维斯问我是否愿意再参加一届，我的回答是：如果国奥队征召我，我肯定去。代表自己的国家，穿上国家队战袍参加奥运会是很重要的事情。”

2 季
World at their Feet
2 季

World at their Feet

认识这些即将征战卡塔尔世界杯的奥运足球赛场顶尖选手。正处在职业生涯巅峰期的他们有望在世界杯赛场上闪光。听他们回顾成为职业足球运动员的经历。

《World at their Feet》原创系列

本系列通过独家专访和独家视频为您讲述11位当今足坛明星球员的故事。

11位球员如下：

  • 理查利森 (巴西) – 托特纳姆热刺
  • 马蒂亚斯·金特尔 (德国) – 弗赖堡
  • 亚历克西斯·麦卡利斯特 (阿根廷) – 布赖顿
  • 三笘薰 (日本): 布赖顿
  • 萨达尔·阿兹蒙 (伊朗): 勒沃库森
  • 扬·贝德纳雷克 (波兰): 阿斯顿·维拉
  • 克里斯·伍德 (新西兰) : 纽卡斯尔联
  • 谢库·库亚特 (塞内加尔) – 诺丁汉森林
  • 大卫·劳姆 (德国) – 莱比锡
  • 伊姆兰·洛萨 (摩洛哥) - 沃特福德
  • 乌奈·西蒙 (西班牙) - 毕尔巴鄂竞技

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