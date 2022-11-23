在自己的奥运男足处子秀上半场就上演帽子戏法，最梦幻的首秀应该也就不过如此了吧？巴西名将、托特纳姆热刺前锋理查利森对此有怎样的感受呢？

“那种感觉简直难以置信，当时我身穿10号球衣，赛前在球员通道时，达尼·阿尔维斯过来对我说：你穿10号啊，所以我希望看到你进好多球！”

“因此，当我在比赛前30分钟内打入3球后，我感觉自己完全卸下了压力。”

“那是我成为职业球员以来的首个帽子戏法，那三个进球对我来说太重要了，让我能够承担起10号球衣的重担。”