北京冬奥会自由式滑雪女子障碍追逐：内斯隆德摘得金牌

自由式滑雪女子障碍追逐比赛在张家口云顶滑雪公园落下帷幕。

拥有辉煌运动生涯、独缺一枚冬奥会金牌的瑞典名将桑德拉·内斯隆德最终得偿所愿。25岁的她已经赢得了所有荣誉。

自由式滑雪女子障碍追逐比赛在张家口云顶滑雪公园落下帷幕。

拥有辉煌运动生涯、独缺一枚冬奥会金牌的瑞典名将桑德拉·内斯隆德最终得偿所愿。25岁的她已经赢得了所有荣誉。

整场比赛中，内斯隆德和老对手范妮·史密斯争夺的非常激烈，后者同样期待能够生涯首登冬奥最高领奖台。比赛中，内斯隆德一直在最前方领先，和后方追逐群体保持了一定距离。加拿大选手玛丽埃尔·汤普森以及爆冷闯进决赛的德国选手达妮埃拉·迈尔在她身后不远。

最终，内斯隆德和汤普森率先抵达终点，静候季军的诞生。范妮·史密斯虽然第三个抵达终点，但是由于犯规领到第二枚黄牌，最终排名下滑一位，来到第四。史密斯摇头表示不解的同时，德国选手迈尔也不敢相信自己摘得铜牌。德国也成为该项目冬奥会历史上第五个收获该项目奖牌的国家，其它四个国家分别是加拿大、瑞典、瑞士法国以及挪威。

2014年索契冬奥会冠军汤普森四年前位居第17位，北京冬奥会上为加拿大收获一枚银牌。

加拿大自该项目入奥以来首次令金牌旁落。

女子双板障碍追逐比赛结果：

1 - 女子自由式滑雪障碍追逐

2 - 玛丽埃尔·汤普森

3 - 达妮埃拉·迈尔

自由式滑雪下一场比赛比赛将于2月18日周五展开，女子、男子自由式滑雪U型场地技巧决赛将会进行。