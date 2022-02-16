北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧：四朝元老齐广璞终夺冠

今天的比赛争夺从一开始就进入白热化。决赛第1轮第1跳就有7位选手的成绩突破120分，这令晋级奖牌争夺战的门槛变得非常高。

前两跳过后，ROC选手伊利亚·布罗夫实现逆转，以129.50分位居第一。瑞士选手皮尔明·维尔纳以126.24分位居第二，美国选手克里斯托弗·利利斯125.67分位居第三，中国名将齐广璞125.22分排在第四，乌克兰选手、2018年平昌冬奥会冠军、第五次征战冬奥会的亚历山大·阿布拉缅科以123.53分位居第五，美国选手贾斯丁·舍尼菲尔德123.53分位居第六。此6位选手进入最后的奖牌争夺。

2014年索契冬奥会季军、2018年平昌冬奥会亚军贾宗洋虽然第一跳取得123.45分的高分（第二滑落地失误），但由于其它选手发挥太过出色，最终无缘决赛。

齐广璞身披国旗庆祝夺冠 照片出自： 2022 Getty Images

最后一轮的奖牌争夺中，选手们的发挥普遍没有前两轮出色。

但是第三位出场的齐广璞顶住了巨大压力，高质量完成难度系数5.0的动作，获得了129分的高分。

最终，其它选手的成绩均未超过齐广璞。

从2010年温哥华冬奥会开始征战四届冬奥会的齐广璞最终登上了冬奥会最高领奖台。

至此，中国空中技巧队在2022年北京冬奥会空中技巧的三个项目上均有奖牌入账，摘得2金1银。

2022年北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧决赛结果

1 - 齐广璞，129.00

2 - 大力山大·阿布拉缅科，116.50

3 - 伊利亚·布罗夫，114.93

4 - 皮尔明·维尔纳，111.50

5 - 贾斯丁·舍尼菲尔德，106.50

6 - 克里斯托弗·利利斯，103.00