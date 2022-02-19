自由式滑雪男子U型场地技巧奖牌赛：新西兰小将摘金 戴维·怀斯银牌

2月19日，自由式滑雪男子U型场地技巧决赛在云顶滑雪公园进行。决赛的出场顺序是按选手们在资格赛中的排名而倒序出发。美国选手戴维·怀斯是历史上唯一获得过自由式滑雪半型场地技巧冬奥会金牌的运动员。在资格赛中，他以89.00排名第4晋级。

首轮比赛，31岁的戴维·怀斯在第9位出场，他的滑行顺利完成全套动作，显示了强大的实力，得到的90.75分是已出场选手最高。在第11位出场的新西兰小将尼科·波蒂奥斯是上届冬奥会铜牌得主，他一举滑出93.00分，成为首轮结束之后的第一名，戴维·怀斯排名第二，美国选手亚历克斯·费雷拉排名第三。

第二轮比赛，排名前两位的尼科·波蒂奥斯和戴维·怀斯都出现失误，分别只得到30.75和7.75，亚历克斯·费雷拉也未能超越第一轮的表现。加拿大选手诺亚·鲍曼在此轮得分最高为84.75，将排名提升至第4位。本轮过后，前三名的排名未发生变化。

最后一轮决胜轮，上届冬奥会银牌得主，美国选手亚历克斯·费雷拉展示了与上一轮完全相同的动作，但在抓板和跳跃高度上有所欠缺，只得到67.75分，这样他最终的有效成绩仍然是首轮的86.75分。

在过去两届冬奥会上都获得第五名的加拿大选手诺亚·鲍曼在最后一轮出现失误而摔倒，他的第三次冬奥之旅仍未能收获一枚奖牌。

卫冕冠军、两届冬奥会的金牌得主戴维·怀斯迎来关键一滑，他的最高高度达到4.3米，只是在完成两周1080时稍有落地不稳，只得到40分。这样，他保留了第一轮的成绩——90.75分，排名第二收获银牌。

上届冬奥会铜牌得主，新西兰选手尼科·波蒂奥斯的最后一滑也出现失误，但93.00分的成绩仍然为他带来了金牌。美国选手亚历克斯·费雷拉收获铜牌。