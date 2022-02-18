自由式滑雪女子U型场地技巧决赛：谷爱凌轻松摘金 2金1银创历史

2月18日，自由式滑雪女子U型场地技巧决赛在云顶滑雪公园进行。决赛的出场顺序是按选手们在资格赛中的排名而倒序出发。在资格赛中，谷爱凌的两轮滑行都是最高分，最终以第一名的成绩晋级决赛。李方慧和张可欣在决赛中分别在第6和第8位出发。

李方慧的第一滑运用了900、540和720的连接，全套动作得到81.75分，为后边提升难度打下很好的基础。随后加拿大选手凯茜·夏普上来就拿了高难度动作，以左转1080的抓板完成滑行，得到了89分。张可欣的第一滑以右转1080开始，顺利完成后边的全部动作，得到了78.75分。

资格赛排名第10的爱沙尼亚选手西尔达鲁在跳跃时没能保持理想的高度，得到了80.25分。随后加拿大选手蕾切尔·卡克很好地完成了一套难度动作，得到87.75分

谷爱凌最后一位登场，从右侧壁出发，运用两个900的连接，并极高质量地完成滑行，得到93.25的高分，继续高歌猛进，排名第一轮滑行第一位。

李方慧在第二轮滑行时以右转1080结束动作，这是她在顶级大赛中首次成功完成1080的动作，得到86.50分，成功提升了自己的得分。卫冕冠军加拿大选手凯茜·夏普随后继续提升难度，两个方向的1080在女子比赛中是非常突出的表现，得到了90分。

首轮得到87.75分的加拿大凯茜·夏普拿出了与首轮相同的动作，但在跳跃高度上与首轮稍有下降，所以得分稍有减少，只有85.25分。

谷爱凌在第二滑以右转900开始，又连接了一个900，最后以右转山上侧540结束，她的这轮跳跃高度达到3.95米，跳跃过程配有不同的抓板风格，得到了95.25分，再创得分新高，排名第一。加拿大选手凯茜·夏普和蕾切尔·卡克分列2、3位。

最后一轮，中国选手李方慧和张可欣都出现失误，未能实现进一步的突破。加拿大选手凯茜·夏普运用了右转1080，虽然最后有双手触雪，但仍得到90.75，实现了个人最高得分。

西尔达鲁的最后一滑在难度上有所提升，只是在左转900上没能实现抓板，得到了85.00 分。蕾切尔·卡克的最后一滑未能挑战谷爱凌的最高分，这样，谷爱凌提前锁定了这个项目的金牌。

最后一滑，谷爱凌轻装上阵，享受了自己的雪上飞舞，一边庆祝一边完成比赛，然后与对手拥抱在一起，最后以第二轮的95.25分成功摘金。加拿大选手、卫冕冠军凯茜·夏普90.75分获得银牌，蕾切尔·卡克摘铜。自此，谷爱凌成为在单届冬奥会的自由式滑雪比赛中收获了大跳台、坡面障碍技巧和U型场地技巧三个项目奖牌的历史第一人。