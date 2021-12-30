冬季运动不发达国家的运动员感受“更团结”

更快、更高、更强是奥林匹克创始人皮埃尔·顾拜旦先生在1894年创办奥林匹克运动时定下的奥林匹克格言。2021年7月20日，官方正式对该格言进行了补充，加入了更团结（Together）一词。此举是为了彰显体育的凝聚力以及团结的重要性。

距离2022年北京冬奥会开幕（2月4日）还有一个多月，在此之前，让我们一起了解两个彰显团结之伟大力量的完美例子。

加纳选手阿科瓦西·弗里姆蓬和ROC雪车队

阿科瓦西·弗里姆蓬在成为加纳历史上第一位钢架雪车运动员以及冬奥会历史上第一位黑人钢架雪车运动员后（参加了2018年平昌冬奥会），本可以静享荣光。在平昌冬奥会上，他在30位同场竞技的选手当中位列最后一位，但这不是重点。弗里姆蓬在接受Olympics.com的采访时曾表示：“希望自己的举动能够打破局限，向其它人证明他们也可以做到。”如果从这点来看，他成功了，但是他并不能满足于此。

他希望自己能够成为专业的运动员，并努力争取参加2022年北京冬奥会。但是，为了实现自己的目标，他知道必须要在不同的赛道上积累经验。

出生于加纳的弗里姆蓬8岁时就移居荷兰，之后又前往2002年冬奥会举办城市美国犹他州城市盐湖城居住至今。他在犹他的赛道进行训练后发觉，为了提升自身的实力，需要前往其它滑行赛道积累经验。为此，他需要外界的帮助。

2019年11月借着参加洲际杯的机会尝试了2014年索契冬奥会赛道后，他有幸结识了ROC滑行运动队。俄罗斯雪车联合会主席伊莲娜·阿妮金娜当时在赛场上认识了这位“外向”、“积极”的钢架雪车“苦行者”，决定向这位加纳人施以援手。

因此，2021年弗里姆蓬携年轻的一家人前往俄罗斯训练10周，期间弗里姆蓬和ROC队一起接受了职业教练丹尼斯·阿里莫夫的专业、系统化训练，并享受技术支持。

2018年平昌冬奥会实现梦想的时候，当时年仅9个月大的女儿见证了他创造历史。弗里姆蓬认为平昌经历是他人生中最美好的一段日子。目前，他正在加倍努力，以期再次感受冬奥会的魅力。2022年1月16日，他将最终获悉是否能够获得冬奥会参赛资格。如能锁定北京冬奥入场券，届时ROC队也将会成为他坚实的后盾，在赛场上为他加油打气。

维什瓦尔杰·贾德贾，印度速度滑冰运动员

如果前进的道路上没有坦途，那么就需要自己排除万难走出属于自己的道路，在此过程中如果能够获得外界的帮助，那么将是一件非常美好的事情。这就是印度速度滑冰运动员维什瓦尔杰·贾德贾在力争实现奥运梦想道路上学到的东西。

出生于印度西部阿穆达巴的贾德贾是一位成功的直排轮滑运动员，但由于该运动并非奥运会运动项目，因此他在20岁出头的时候前往欧洲追寻速度滑冰的奥运梦想。

在接受Olympics.com采访时，他表示：“长道速度滑冰在荷兰的地位就如同曲棍球在印度的地位。这也是我选择前往荷兰的原因之一。因为要想打曲棍球的话，那你就去印度；想踢足球就去巴西；想要速滑，那去荷兰准没错。”

步入速滑运动之初，他的事迹登上荷兰当地报纸。贾德贾吸引了荷兰传奇教练维姆·纽文惠岑的注意，后者非常钦佩年轻的贾德贾身上的那股勇气和决心。

执教贾德贾至今的纽文惠岑表示：“如果你够疯狂，大老远从印度来到荷兰追寻运动梦想，那么我也够疯狂来执教你！”

不过，贾德贾逐梦道路上已经经历了一次失利，由于伤病，他未能获得2018年平昌冬奥会的参赛资格。

当时他整个人有些崩溃，因此决定远离速滑一段日子。期间，他去了喜马拉雅山区隐居，但是滑冰从未从它的脑海中消逝。因此他决定将荷兰看到的冰湖滑冰经历在印度付诸行动，只不过，这次是在海拔4500米的冰湖。

他雇了一些生活在印度查谟和克什米尔州小镇列城的居民协助准备“场地”，然后就开始在时常有雪覆盖的特索莫里里湖进行滑冰训练。在那里，他还发现了一个有500名冰球运动员在训练的小镇。这些球员的训练受到印度曲棍球基金会的支持，使用的昂贵装备均来自NHL的捐赠。基金会教练也会经常来到该地区，鼓励冰球的发展。

如今的贾德贾认为，帮助别人参与到他喜爱的运动当中来也是自己的目标之一，他表示：“最终，我希望世界各地的运动员能够来到印度开展速滑运动，这项运动在这里依旧是非常新颖的东西。”

在追逐梦想的道路上，贾德贾正在致力于为那些从未想过有朝一日能够有训练场的运动员们创建一座冬季运动馆，当然，这也离不开别人的帮助和支援。他们在最意想不到的地方同样也证明了团结在一起更强大！