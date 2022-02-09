柯斯蒂·缪尔：英国冬奥代表团最年轻选手在大跳台比赛中的表现令人惊喜

柯斯蒂·缪尔是2022年北京冬奥会最年轻的英国选手，她在自由式滑雪女子大跳台决赛上的精彩表现令人感到惊喜。她的出色表现令父亲吉姆和远在苏格兰的家人引以为豪。

去年才完成自己的世锦赛首秀的17岁小将缪尔在众星云集的2022年北京冬奥会上引得广泛关注，最终谷爱凌赢得金牌，泰斯·勒德赢得银牌，玛蒂尔德·格雷莫赢得铜牌。

2月8日星期一，缪尔在个人冬奥会首秀后就成为英国代表团的话题人物，她三次滑行的成绩分别获得89.25分、67分和68.25分，足矣助她晋级决赛。

锁定决赛资格后的缪尔说道：“当我第一滑做出’dove12’动作并顺利落地时，我真的非常开心。第二滑做出了‘switch misty 9’动作也顺利落地后，第三滑我只想在抓板环节做得更好一点。”

“今天是排位赛。我希望展示出我最棒的滑雪技巧，我为自己的表现感到骄傲。我想尽我最大的努力了。”

这位年轻的苏格兰小将在第二天的决赛中表演更上一层楼，第一滑就得到了90.25分。

第二滑获得78.75分后，缪尔排在了第五位。最后一滑她需要更出色的表现才有可能超越当时排名第一的法国名将泰斯·勒德。

第三滑，虽然在空中完成了动作，但是在落地环节出现失误，最终只能接受第五名的成绩。

在首钢滑雪大跳台赛场外，缪尔带着自信的微笑作了个比心的运作说道：“是的，我很好，谢谢。”之后她开始和记者分享自己的决赛感想。

在接受苏格兰的STV新闻采访时，穆尔的父亲吉姆表示他为女儿感到自豪。

吉姆说道：“这很棒，我的意思是……柯斯蒂每次都会给你惊喜。她非常渴望登上领奖台，而且也下定了决心。”

“最后一跳，她挑战了此前从未在训练中做过的动作，距离成功完成这个动作差之毫厘。”

2020年洛桑青奥会银牌得主柯斯蒂·缪尔之后接受BBC体育采访时表示：决赛的标准是非常严格。

成为冬奥选手让我感到有些难以置信，因此我特别希望今天能滑得更好，我为今天参赛的所有女孩感到骄傲，”她说。

“在我今天的最后一滑之前，我从未尝试的switch misty 10这个动作 - 决赛中我只想全力以赴完成它，我很高兴自己有勇气尝试这个动作，”柯斯蒂说。

缪尔将在2月13日星期日继续参加2022年北京冬奥会的比赛，届时她将亮相自由滑雪女子坡面障碍技巧比赛，该比赛是她在国际赛场上的强项。

2022年北京冬奥会结束后她有什么计划？

“当然，我必须要继续我的学业，”缪尔说。 “我现在必须要把心思放在我的下一场比赛上，然后返回学校。”

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