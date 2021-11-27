卡尔·盖格：追求内心宁静的跳台滑雪高手

宁静，是跳台滑雪名将卡尔·盖格在训练和比赛中腾空一瞬时心中所追求的境界。

远离雪场时喜爱滑翔伞的盖格对于肾上腺素飙升的运动很是热衷。但是作为喜欢这种极限运动的人，他在性格上却能做到沉稳、平静，很是不凡。

在同行们竞争意识极强的情况下，身为世锦赛冠军的盖格对于自己的运动以及和对手的竞争反而看的很淡。德国队友马库斯·艾森比切勒应该是当下盖格最大的竞争对手，但是盖格能够把其视为自己的密友之一，可见他对于竞争这件事是如何的淡然处之。

生活中的盖格是一位新晋奶爸，同时也是一位具备资质的高级工程师。他知道如何在自己从事的运动中展发挥自己的创造力，并让自己处于领先位置。

2021/22跳台滑雪赛季已经拉开战幕，让我们一起了解这位正在步入跳台滑雪顶级殿堂路上的高手。

卡尔·盖格：耐心设计成功之路

对于拥有能源和环境研究学位的合格工程师盖格来说，跳台滑雪运动就是一堂科学课。被朋友亲切称为“工程师”和“可靠先生”的盖格在跳台滑雪方面总是有条不紊的开展自己的工作，一切安排的井井有条。

挪威天才少年哈尔沃·埃格纳·格拉内鲁德的横空出世并没有在盖格心中掀起波澜，他还是一如既往的保持沉默和心中的那份宁静。

跳台滑雪著名的四山锦标赛中的优异成绩，为盖格的曲折成长路做了做好的解释。从2012/2013赛季的第59名到2018/2019赛季的第11名，再到过去两个赛季分别夺得季军和亚军，盖格用经验提升着自己的成绩。

在一次接受《BR24》的采访中，这位2018年平昌冬奥会银牌得主分享了每次训练后在手机上标注注意事项的习惯，他说道：“我会记下那些我重复在犯的错误。这些错误每过一段时间后就会再犯。我要如何才能彻底不再犯这些错呢？这就需要我每天找到问题，从错误中学习。每天都是全新的一天。”

收集数据和学习、总结是取得进步的一种方法，但不是盖格为取得进步所使用的唯一方法。

2020/21赛季盖格取得了成功，斩获了很多冠军，其中包括三个世界杯分站赛冠军。那之后，他在父母位于奥伯斯多夫的家中安装了一个蹦床，以期在家中能够继续打磨自己的技术动作。

卡尔·盖格在2020/21赛季四山赛奥伯斯多夫站比赛中庆祝

卡尔·盖格：跳台滑雪届的“冰人”

盖格高度集中的精神状态在比赛中收到了回报。

他只是简单地让自己“与世隔绝”，以保持专注。在接受ipso.com采访时，他说道：“平时我就像是进入了一个封闭的通道中一样，当需要的时候，我会按下按钮，让自己全力出击。”

盖格在赛场上表现出的冷静，旁人都看在眼里。德国跳台滑雪国家队教练斯特凡·霍恩加赫对于弟子的这份特质非常欣赏，他说道：“卡尔是独一无二的，他不会伪装，坚持做自己。”

德国跳台滑雪传奇名将斯文·哈纳瓦尔德在接受《BR24》采访时也说道：“我觉得他可能都不会去在乎刮风、下雪。”（以此形容盖格的专注程度）

卡尔·盖格和马库斯·艾森比切勒：不只是对手

盖格和另一位德国跳台滑雪天才选手马库斯·艾森比切勒的关系融洽，同样也体现了他在比赛之外也有合群的一面。

2020/2021赛季，两位运动员经常会在赛场上正面交锋，为冠军席位展开激烈争夺。

盖格上赛季的世界杯总排名为第6，而艾森比切勒排名第2，落后于最终的水晶球奖得主格拉内鲁德。但是在飞翔滑雪世界杯赛场上，盖格最终排名第1，艾森比切勒位居第3。

虽然在赛场上两人是针锋相对的对手，但是在场外，两人是密友。比赛期间，两人有时会成为同一个寝室的室友。

艾森比切勒曾经在和盖格一起接受德国《踢球者》采访时说过：“这些年来，我们之间已经非常了解彼此，我们知道对方需要什么，喜欢什么。我们在私下从来没有过争吵和不悦，即使我们是竞争对手。”

和其它好友一样，他们也不排斥互相揭短，尤其是谈到生活中谁最“邋遢”这个问题的时候：

盖格说道：“每个人的要求不同。马库斯是一个非常’有序’的人，他喜欢将一切东西安排的整整齐齐。”而艾森比切勒则表示：“卡尔肯定是那个更’邋遢’的那个人。在房间里，我有自己的地盘，干净、整洁，一切都安排的很规整。而卡尔的原则应该是：重要的东西在就行了！所以我觉得，只要他不把我的东西弄乱，我是不会管他的，他就想干嘛就干嘛吧！”

2022年北京冬奥会的跳台滑雪比赛将于2月5日至2月14日进行，在这里了解比赛完整赛程。