2022年12月4日，柔道大满贯东京站比赛在日本首都展开第二天也是最后一天的争夺。女子-52公斤级比赛中，奥运冠军阿部诗在决赛中击败前世界冠军得主志志目爱，成为首位获得明年卡塔尔多哈世锦赛的日本柔道运动员，朝2024年巴黎奥运会迈出了坚实的一步。 决赛中，阿部诗和志志目爱的争夺非常激烈，进入金分加时后，后者被判第三次指导（黄牌）后被取消资格，阿部诗夺得冠军。考虑到最近饱受膝伤困扰，自己的状态尚未100%恢复，阿部诗对于自己本次比赛的表现感到满意。 作为世锦赛卫冕冠军的她在本站赛事夺冠后直接锁定了明年5月多哈世锦赛的参赛资格。 赛后，这位2020年东京奥运会冠军接受Olympics.com前方记者采访时表示：“我自己的状态并非特别好，比赛前也不知道自己到底能有怎样的表现。” “但是我对自己的最低要求就是要保持正常的心态，保持专注。两周前我膝盖受伤了，所以最近这段时间自己的状态不是特别好。虽然比赛前自己很担心，但是到了比赛时我想的就是上场拼了。” 最终她说到做到了。

日本选手再度主导比赛 继首日比赛日本选手包揽所有6个项目金牌后，第二日比赛中的16个项目决赛中有14场决赛都有日本选手身影。 柔道大满贯东京站赛事为国际柔道联合会世界巡回赛赛事，其结果将会对选手的世界排名产生影响，而世界排名也是决定运动员2024年巴黎奥运会席位获取的参考依据。本届赛事也是柔道大满贯赛事五年来首次在日本首都举行。 日本顶级选手大野将平、阿部一二三、高藤直寿、渡名喜风南退赛，但是日本选手的人才厚度在本届赛事上得到了充分的展示。。 和阿部诗一起在本站赛事中成功登顶的日本选手还有东京奥运会冠军素根辉（女子+78公斤）以及太田彪雅（男子+100公斤）、高山莉加（女子-78公斤级）、宫木果乃（男子-48公斤级）、及丸山城志郎（男子-66公斤级）。另外，日本队还夺得了8枚银牌和8枚铜牌，成为本届赛事当之无愧的霸主。 由于奥运冠军阿部一二三缺席，期待将男子-66公斤级冠军留在家门口的丸山城志郎倍感压力。 29岁的丸山城志郎在今年塔什干世锦赛中再次输给阿部一二三后曾经表示，如果自己在老对手缺席的情况下仍然无法夺得冠军的话，那么自己的2024年巴黎奥运会希望基本就破灭了。 周日的比赛中，丸山的表现距离自己的巅峰水准有些差距，但是最终决赛中击败队友服部辰成夺冠后，他仍然保留着参加明年多哈世锦赛的希望。而多哈世锦赛对于日本柔道队的2024年巴黎奥运会选拔至关重要。 丸山城志郎赛后表示：“今天的表现太差了，打分的话基本上接近0分了。这种比赛心态可能比任何事情都重要，但是我心态上没有准备好。最终我找到了些应对方法，夺得冠军，我觉得这是值得肯定的事情。今年世锦赛后，我有些迷失自我，我不知道自己每天该做什么。所以今天能够夺冠我感觉非常开心。”