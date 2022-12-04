女子-52公斤级奥运冠军阿部诗在通往2024年巴黎奥运会的道路上稳扎稳打，东京大满贯赛夺冠后，她首先锁定了2023年多哈世锦赛的参赛资格。她的哥哥阿部一二三缺席本站赛事，但是丸山城志郎顶住压力摘得男子-66公斤级冠军；男子-100公斤项目上，亚伦·沃尔夫遭遇一轮游。
2022年12月4日，柔道大满贯东京站比赛在日本首都展开第二天也是最后一天的争夺。女子-52公斤级比赛中，奥运冠军阿部诗在决赛中击败前世界冠军得主志志目爱，成为首位获得明年卡塔尔多哈世锦赛的日本柔道运动员，朝2024年巴黎奥运会迈出了坚实的一步。
决赛中，阿部诗和志志目爱的争夺非常激烈，进入金分加时后，后者被判第三次指导（黄牌）后被取消资格，阿部诗夺得冠军。考虑到最近饱受膝伤困扰，自己的状态尚未100%恢复，阿部诗对于自己本次比赛的表现感到满意。
作为世锦赛卫冕冠军的她在本站赛事夺冠后直接锁定了明年5月多哈世锦赛的参赛资格。
赛后，这位2020年东京奥运会冠军接受Olympics.com前方记者采访时表示：“我自己的状态并非特别好，比赛前也不知道自己到底能有怎样的表现。”
“但是我对自己的最低要求就是要保持正常的心态，保持专注。两周前我膝盖受伤了，所以最近这段时间自己的状态不是特别好。虽然比赛前自己很担心，但是到了比赛时我想的就是上场拼了。”
最终她说到做到了。
Another gold for Abe Uta! 🥇 What a great support system in the crowd! @hifumi110 #JudoTokyo #Judo #Tokyo #Japan #Sport #Olympics #RoadToParis2024 #Judo #OlympicQualifiers pic.twitter.com/jHq3yTXNjg— Judo (@Judo) December 4, 2022
继首日比赛日本选手包揽所有6个项目金牌后，第二日比赛中的16个项目决赛中有14场决赛都有日本选手身影。
柔道大满贯东京站赛事为国际柔道联合会世界巡回赛赛事，其结果将会对选手的世界排名产生影响，而世界排名也是决定运动员2024年巴黎奥运会席位获取的参考依据。本届赛事也是柔道大满贯赛事五年来首次在日本首都举行。
日本顶级选手大野将平、阿部一二三、高藤直寿、渡名喜风南退赛，但是日本选手的人才厚度在本届赛事上得到了充分的展示。。
和阿部诗一起在本站赛事中成功登顶的日本选手还有东京奥运会冠军素根辉（女子+78公斤）以及太田彪雅（男子+100公斤）、高山莉加（女子-78公斤级）、宫木果乃（男子-48公斤级）、及丸山城志郎（男子-66公斤级）。另外，日本队还夺得了8枚银牌和8枚铜牌，成为本届赛事当之无愧的霸主。
由于奥运冠军阿部一二三缺席，期待将男子-66公斤级冠军留在家门口的丸山城志郎倍感压力。
29岁的丸山城志郎在今年塔什干世锦赛中再次输给阿部一二三后曾经表示，如果自己在老对手缺席的情况下仍然无法夺得冠军的话，那么自己的2024年巴黎奥运会希望基本就破灭了。
周日的比赛中，丸山的表现距离自己的巅峰水准有些差距，但是最终决赛中击败队友服部辰成夺冠后，他仍然保留着参加明年多哈世锦赛的希望。而多哈世锦赛对于日本柔道队的2024年巴黎奥运会选拔至关重要。
丸山城志郎赛后表示：“今天的表现太差了，打分的话基本上接近0分了。这种比赛心态可能比任何事情都重要，但是我心态上没有准备好。最终我找到了些应对方法，夺得冠军，我觉得这是值得肯定的事情。今年世锦赛后，我有些迷失自我，我不知道自己每天该做什么。所以今天能够夺冠我感觉非常开心。”
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亚伦·沃尔夫是本届赛事中唯一一位未能晋级决赛的奥运会冠军选手。
本届赛事是沃尔夫自2020年东京奥运会以来参加的第一项国际赛事，他在首轮的对手是意大利选手根纳罗·皮莱里，后者最终一路闯进决赛，并击败另外一位日本选手饭田健太郎夺冠。
沃尔夫在对阵皮莱里的首轮比赛中不到3分钟时间领到三次指导（犯规），被取消了比赛资格。
东京奥运会后，26岁的沃尔夫只在今年10月参加了日本国内赛事Kodokan Cup，获得第三名。
现在，若想获得明年世锦赛的参赛资格，沃尔夫需要在本月举行的耶路撒冷大师赛或明年1月举行的日本国内赛事上拿出令人信服的表现才行。
赛后接受采访时，沃尔夫没有给自己找任何借口，他坦诚的表示：“这样的结果很可悲，现在我没有资格去谈论巴黎奥运会。”
“我觉得今天的成绩和我自己的发挥有直接关系，而非身体状态方面的原因。今天，我的对手防守很好，他对我有很多研究。如果要想击败这样的对手，我必须要拿出比今天好很多的表现才行。”
“现在生气也于事无补了，如果我想要在奥运会或世锦赛上有好的表现，我必须要确保不会再犯同样的错误。”
“我觉得奥运会夺冠后，我有一些自满，可能我自己都没有意识到吧。过去我对于胜利更加渴望，无论是什么比赛，都想要赢。但是奥运会之后，我没有在柔道上投入所需的时间。”
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