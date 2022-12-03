柔道大满贯东京站首日：日本选手包揽全部金牌

柔道大满贯赛事东京站首日比赛于12月3日在东京大都会体育馆落下帷幕，日本柔道队在主场举行的大满贯赛事中将强大的实力展现的淋漓尽致，赢得了当日全部六个项目的冠军。 除斩获男子-73公斤级、-81公斤级和**-90公斤级以及女子-57公斤级**、-63公斤级以及**-70公斤级**6枚金牌外，日本队还摘得4枚银牌和7枚铜牌。 首日比赛的12位决赛选手当中只有两位选手为非日本选手，分别是男子-70公斤级的澳大利亚选手奥伊菲·科夫兰以及男子-90公斤级的德国选手爱德华德·特利佩尔。当日12枚铜牌中有7枚被日本选手收入囊中。

本站大满贯赛事是本赛季国际柔道联合会世界巡回赛赛事之一，其结果将会对于运动员的世界排名产生影响，而世界排名也是最终确定2024年巴黎奥运会席位归属的参考依据。 男子-90公斤级比赛中，小原拳哉在金分加时赛中凭借一记“技有”爆冷击败奥运冠军永瀬贵规夺得冠军。 2020年东京奥运会女子-57公斤级铜牌得主芳田司同样未能登上最高领奖台，决赛中负于舟久保遥香，后者也收获了个人本赛季第三个大满贯赛事冠军。 桥本壮市（男子-73公斤）、高市未来（女子-63公斤级）、增山香補（男子-90公斤级）以及新添左季（女子-70公斤级）是其它首日比赛夺冠的日本选手。 28岁的小原拳哉生涯首夺大满贯赛事冠军后在接受采访时表示：“比赛很焦灼，有一秒疏忽都有可能让你付出代价。所以比赛中我就尽量保持专注，试着不去想我的对手是我在过去7、8年时间里都未曾战胜过的对手。无论如何，我只想赢。”

小原认为本次大满贯夺冠要归功于自己在疫情期间付出的努力。 “过去两年，由于新冠疫情，我比赛并不多。但是积极的一面是我有充足的时间去打磨自己的实力。我觉得大家今晚都看到了我的进步。” “我的优势是在组手，今天的每场比赛中，我在对于对手的控制上表现都不错。距离2024年巴黎奥运会的时间并不是很充裕了，所以每场比赛对我都很重要，我需要赢得每一场比赛的胜利。今天只是开始。” 奥运冠军永瀬贵规赛后接受采访时表示：“今天对手更渴望胜利，他今天的比赛比我要强一点，我必须要承认。我觉得这是我今天输掉比赛的最主要原因，对手今天更强。” “今天我觉得自己的状态非常好，所以这是值得开心的。但是我今天的表现并没有那么坚决。” “距离巴黎奥运会的时间并不是很长了，如果我想要赢的巴黎奥运会冠军，我需要加下来更加努力的训练才行。我需要保持住。”