北京冬奥会冬季两项男子10公里短距离：约翰内斯·廷内斯·伯厄夺得冠军

本周六（2月12日），挪威名将约翰内斯·廷内斯·伯厄问鼎2022年北京冬奥会冬季两项男子10公里短距离桂冠。值得一提的是，他的哥哥塔尔耶伊·伯厄收获铜牌，兄弟俩同登领奖台。法国名将康坦·菲永·马耶斩获银牌。

伯厄凭借越野滑雪项目上的速度优势最终以24分00.4的成绩摘得冠军，法国选手马耶落后25秒，位居次席，成绩为24分25秒9。塔尔耶伊·伯厄夺铜成绩为24分39秒3。

通常短距离比赛中，射击阶段的脱靶是最影响选手排名的关键因素。今天比赛中，三位奖牌获得者全部出现脱靶情况，各有一次。

作为冬季两项赛场的明星选手，28岁的伯厄此前在北京冬奥会上已经斩获了20公里个人赛铜牌以及混合接力赛金牌。

今天夺冠后，伯厄成为历史上第三位夺得冬季两项10公里短距离项目金牌的挪威选手，他本人的冬奥会奖牌总数也已经上升至6枚。2018年平昌冬奥会上，他斩获过20公里个人赛金牌以及4x7.5公里接力、混合接力银牌。

这枚短距离银牌同样也是法国选手马耶在北京冬奥会上收获的个人第三枚奖牌，此前他赢得了20公里个人赛金牌和混合接力银牌。

赛后接受采访时，冠军选手伯厄说道：“很特别，这是我第二枚冬奥个人项目金牌。我已经为此训练了很多年，最终来到了奥运赛场、发挥出了最好的状态，并获得了最好的名次。现在我很期待下一场比赛。”

2月13日周日，伯厄在男子12.5公里追逐项目上非常有机会冲击个人本届冬奥会第三金。

男子10公里短距离比赛结果：

1- 约翰内斯·廷内斯·伯厄 (挪威) – 24:00.4

2- 康坦·菲永·马耶 (法国) – 24:25.9

3- 塔尔耶伊·伯厄 (挪威) – 24:39.3