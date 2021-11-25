意大利冬季两项之星多洛·维耶尔：冬奥目标个人首金

自维耶尔带着成为冬季两项体育明星的梦想第一次出现在世界舞台上，已经过去了10年有余了。可以说，她已经完成了自己的使命。年少成名的维耶尔，在过去的10年中赢得了无数的比赛和头衔。她拥有7枚世锦赛奖牌，其中包括3枚金牌、两个世界杯大水晶球和4个单项水晶球，以及两枚混合接力赛的奥运铜牌。所以，31岁的维耶尔现在的目标只有一个——2022年北京冬奥会金牌。

维耶尔是意大利有史以来最成功的冬季两项运动员，她在国内外受到众多粉丝的喜爱，她的Instagram有60万粉丝，很多是来自其他国家。

在2021/22赛季开始前，Olympic.com对维耶尔进行了独家专访。

多洛·维耶尔是意大利冬季运动的骄傲 照片出自： getty images (getty images (Photographer) - [None] (getty images (getty images (Photographer) - [None] (Photographer) - [None]

Olympic.com: 因为有北京冬奥会，今年是很重要的一年，你现在的想法和感受是怎样的？

维耶尔: 比赛还没有开始，所以很难说在面对竞争对手时，我会是什么感受。现在离在北边开始的第一阶段的比赛还有一些的时间，但我的目标很明确：每个运动员都在为这一赛季做充分的准备，希望能在北京赢得一枚奖牌。当然，最终只有三个人能够获得奖牌。我将全力以赴。我希望在中国能保持冷静，牢记我在秋季和冬季训练中所付出的一切，即使这并不是[获胜]的唯一秘诀…… 最终的胜利需要很多因素的完美结合，特别是在冬季两项中，包括射击和越野滑雪。我希望一切顺利。

Olympic.com: 考虑到这是一个奥运赛季，你在夏天的准备工作中是否有所调整？

维耶尔: 没有，最后还是一样的。训练量很大，特别是在夏天。当然，每个赛季都是不同的，训练也不是100%相同的。但其实，冬季两项运动员的生活就是围绕着艰苦的工作和训练展开的。

多洛西娅·维耶尔在平昌奥运会 照片出自： 2018 Getty Images

Olympic.com: 想问一个棘手的问题。如果让你在再赢一次世界杯和奥运金牌之间做出选择，你会选择哪个？

维耶尔:现在毫无疑问，我会选择奥运金牌，因为我已经赢得了世界杯。然而，我也相信水晶球是很特别的。因为如果你赢得了水晶球，这表明你在整个赛季中是最强的竞争者。当然，在世界杯或奥运会上，你有时也会看到有人意外胜出，那是因为他们在最佳状态，所以能有好的表现。总之，我还是会选择奥运金牌，尽管这很困难！

Olympic.com: 对于你的对手来说，这也会很难。你对他们有什么看法？

维耶尔:冬季两项的竞争很疯狂，其中有20位女运动员有资格登上领奖台。有的运动员可以做得很好，甚至比“很好”还要好。冬季两项是这样一种运动，除了在非常高的水平上进行竞争外，复杂性也很高。这项运动将两个项目合二为一，这既是好事也是坏事，所以有很多变数。

Olympic.com: 赛季很漫长，你经常很长时间在旅途中。你是如何将你的事业和家庭生活结合起来的？

维耶尔: 我们现在已经习惯了。当我遇到他（丈夫斯特凡诺·科拉迪尼）时，我已经是一名国际运动员了，而且总是外出比赛。我期待着回家，只要我一到家，我们就尽可能多地在一起。他也是一名运动员，他理解这些，还可以忍受我心情不好。但你需要知道如何信任对方。在我看来，当你一次离开家几个月的时候，拥有你可以完全信任的人是很重要的。

Olympic.com: 我们知道你对时尚充满热情，意大利在这个领域也有很好的传统，这可能是你未来工作的一个方向吗？

维耶尔：我肯定想在未来进入这个行业，但现在没有时间学习，因为我专注于比赛。我尽可能地跟上（时尚）。这是我最大的热情，我喜欢穿得好一点。对我们意大利人来说，以时尚的方式环游世界是很重要的。其他国家的人可能会有点羡慕！在意大利，我们拥有一切，大海、阳光、雪、食物和时尚。

Olympic.com: 你提到了食物，对运动员来说，节日期间即将到来，这一定是一个具有挑战性的时刻。

维耶尔：这是真的！这很难，因为我喜欢 "吃"。因为我喜欢那些 "禁食 "，如甜食和蛋糕。一般来说，我喜欢健康的食物，但我也喜欢美食，所以很难找到一个平衡。我还是尽量每天吃点好东西，尽管在每年的这个时候我要特别小心，因为赛季也即将开始了。