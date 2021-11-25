意大利冬季两项之星多洛·维耶尔：冬奥目标个人首金

维耶尔是世界杯个人项目总冠军获得者，是意大利历史上战绩最辉煌的冬季两项运动员。在赢得两枚奥运铜牌后，她本赛季的目标在2022年北京冬奥会上赢得首枚个人赛金牌。 

作者: Michele Weiss
冬季两项
Dorothea WIERER
照片出自： 2020 Getty Images

维耶尔带着成为冬季两项体育明星的梦想第一次出现在世界舞台上，已经过去了10年有余了。可以说，她已经完成了自己的使命。年少成名的维耶尔，在过去的10年中赢得了无数的比赛和头衔。她拥有7枚世锦赛奖牌，其中包括3枚金牌、两个世界杯大水晶球和4个单项水晶球，以及两枚混合接力赛的奥运铜牌。所以，31岁的维耶尔现在的目标只有一个——2022年北京冬奥会金牌。

维耶尔是意大利有史以来最成功的冬季两项运动员，她在国内外受到众多粉丝的喜爱，她的Instagram有60万粉丝，很多是来自其他国家。

在2021/22赛季开始前，Olympic.com对维耶尔进行了独家专访。

多洛·维耶尔是意大利冬季运动的骄傲
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Olympic.com: 因为有北京冬奥会，今年是很重要的一年，你现在的想法和感受是怎样的？

维耶尔: 比赛还没有开始，所以很难说在面对竞争对手时，我会是什么感受。现在离在北边开始的第一阶段的比赛还有一些的时间，但我的目标很明确：每个运动员都在为这一赛季做充分的准备，希望能在北京赢得一枚奖牌。当然，最终只有三个人能够获得奖牌。我将全力以赴。我希望在中国能保持冷静，牢记我在秋季和冬季训练中所付出的一切，即使这并不是[获胜]的唯一秘诀…… 最终的胜利需要很多因素的完美结合，特别是在冬季两项中，包括射击和越野滑雪。我希望一切顺利。

Olympic.com: 考虑到这是一个奥运赛季，你在夏天的准备工作中是否有所调整？

维耶尔: 没有，最后还是一样的。训练量很大，特别是在夏天。当然，每个赛季都是不同的，训练也不是100%相同的。但其实，冬季两项运动员的生活就是围绕着艰苦的工作和训练展开的。

多洛西娅·维耶尔在平昌奥运会
照片出自： 2018 Getty Images

Olympic.com: 想问一个棘手的问题。如果让你在再赢一次世界杯和奥运金牌之间做出选择，你会选择哪个？

维耶尔:现在毫无疑问，我会选择奥运金牌，因为我已经赢得了世界杯。然而，我也相信水晶球是很特别的。因为如果你赢得了水晶球，这表明你在整个赛季中是最强的竞争者。当然，在世界杯或奥运会上，你有时也会看到有人意外胜出，那是因为他们在最佳状态，所以能有好的表现。总之，我还是会选择奥运金牌，尽管这很困难！

Olympic.com: 对于你的对手来说，这也会很难。你对他们有什么看法？

维耶尔:冬季两项的竞争很疯狂，其中有20位女运动员有资格登上领奖台。有的运动员可以做得很好，甚至比“很好”还要好。冬季两项是这样一种运动，除了在非常高的水平上进行竞争外，复杂性也很高。这项运动将两个项目合二为一，这既是好事也是坏事，所以有很多变数。

Olympic.com: 赛季很漫长，你经常很长时间在旅途中。你是如何将你的事业和家庭生活结合起来的？

维耶尔: 我们现在已经习惯了。当我遇到他（丈夫斯特凡诺·科拉迪尼）时，我已经是一名国际运动员了，而且总是外出比赛。我期待着回家，只要我一到家，我们就尽可能多地在一起。他也是一名运动员，他理解这些，还可以忍受我心情不好。但你需要知道如何信任对方。在我看来，当你一次离开家几个月的时候，拥有你可以完全信任的人是很重要的。

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Olympic.com: 我们知道你对时尚充满热情，意大利在这个领域也有很好的传统，这可能是你未来工作的一个方向吗？

维耶尔：我肯定想在未来进入这个行业，但现在没有时间学习，因为我专注于比赛。我尽可能地跟上（时尚）。这是我最大的热情，我喜欢穿得好一点。对我们意大利人来说，以时尚的方式环游世界是很重要的。其他国家的人可能会有点羡慕！在意大利，我们拥有一切，大海、阳光、雪、食物和时尚。

Olympic.com: 你提到了食物，对运动员来说，节日期间即将到来，这一定是一个具有挑战性的时刻。

维耶尔：这是真的！这很难，因为我喜欢 "吃"。因为我喜欢那些 "禁食 "，如甜食和蛋糕。一般来说，我喜欢健康的食物，但我也喜欢美食，所以很难找到一个平衡。我还是尽量每天吃点好东西，尽管在每年的这个时候我要特别小心，因为赛季也即将开始了。

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