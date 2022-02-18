北京冬奥会冬季两项男子15公里集体出发：约翰内斯·廷内斯·伯厄摘得个人本届冬奥会第四金

挪威名将约翰内斯·廷内斯·伯厄在2022年北京冬奥会上状态惊人的好，本周五（2月18日）又将男子15公里集体出发的金牌收入囊中。

在今天的比赛中，伯厄在两次卧射、两次立射的四场射击比赛过程中四次脱靶，但是他依然凭借良好的滑雪表现锁定第一。他以38分14秒4的成绩斩获个人第五枚奖牌。

瑞典的马丁·蓬西卢奥马以40秒劣势位居亚军，成绩为38分54秒7；另一位挪威选手韦特勒·肖斯塔·克里斯蒂昂森收获铜牌，成绩为39分26秒6。

本届冬奥会上，伯厄状态惊人，参加6个项目的比赛并在5个项目中收获奖牌。

除15公里集体出发金牌外，他还在10公里短距离、男子4x7.5公里接力、4x6公里混合接力项目上夺金，在男子20公里个人赛中收获铜牌。

28岁的伯厄奥运生涯中共斩获8枚奖牌，2018年平昌冬奥会上赢得1金2银3枚奖牌。

男子15公里集体出发比赛结果

1- 约翰内斯·汀格内斯·伯厄 (挪威) – 38:14.4

2 - 马丁·蓬西卢奥马 (瑞典) – 38:54.7

3 - 韦特勒·肖斯塔·克里斯蒂昂森 (挪威) – 39:26.9