盘点2022年北京冬奥会至今为止刷新的世界纪录和奥运会纪录

2022年北京冬奥会上不乏展现速度、技巧、勇气的精彩瞬间，有些运动员甚至完成了其它选手无法完成的壮举，刷新了世界纪录和奥运会纪录，亦或是斩获历史最高分。

从美国花滑名将陈巍到瑞典速滑名将尼尔斯·范德波尔，了解2022年北京冬奥会期间告破的纪录。

世界纪录

尼尔斯·范德波尔，男子速度滑冰10000米

瑞典25岁的速度滑冰运动员尼尔斯·范德波尔在以刷新奥运会纪录的成绩斩获男子5000米冠军之后，于2月11日又再次以12分30秒74的成绩刷新了有自己保持的男子10000米世界纪录。

创造新的世界纪录之后，范德波尔表示：“我很满意，这是我三年前开始速滑时给自己顶下的目标。如今的结果比我想象的要好很多。”

苏珊妮·舒尔廷，女子短道1000米

荷兰名将苏珊妮·舒尔廷在本届冬奥会上大放异彩，刷新了三项奥运会纪录。同时她的1000米成绩也令之前该项目的世界纪录作古。2月11日，荷兰名将在女子1000米四分之一决赛中取得1分26秒514的新世界最佳成绩，首都体育馆内的观众对她报以热烈掌声。

当天摘得该项目金牌后舒尔廷表示：“四分之一决赛中我滑出了世界纪录，我当时特别兴奋。我当时心想，我还有半决赛和决赛要参加呢。刷新世界纪录后，我信心更强了。”

“那场比赛中我就是专注于自己该做的事，太疯狂了。”

尼尔斯·范德波尔庆祝刷新10000米世界纪录 照片出自： GETTY IMAGES

奥运会纪录

如果你关注北京冬奥会赛场的奥运会纪录，你会发现，大多数纪录都出现在冰场上，速滑、短道高手们在这方面乐此不疲。

速度滑冰

伊莲·伍斯特，荷兰，速度滑冰女子1500米：1分53秒28

伊雷妮·斯豪滕，速度滑冰女子3000米，3分56秒93。

伊雷妮·斯豪滕，荷兰，速度滑冰，女子5000米：6分43秒51

日本队，速度滑冰女子团体追逐：2分53秒61

高亭宇，中国，速度滑冰，男子500米：34秒32

基尔德·纽斯，荷兰，速度滑冰，男子1500米：1分43秒21

尼尔斯·范德波尔，瑞典，速度滑冰男子10000米：12分30秒74

ROC，男子速度滑冰团体追逐：3分36秒62

短道速滑

苏珊妮·舒尔廷，荷兰，女子500米：42秒379

苏珊妮·舒尔廷，荷兰，女子1000米：1分26秒514

黄大宪，韩国，男子1000米：1分23秒042

刘少林，匈牙利，男子1500米：2分09秒213

荷兰队，混合团体接力，2分36秒437

荷兰队，女子3000米接力：4分03秒409

中国代表团旗手高亭宇庆祝刷新男子500米速滑奥运纪录 照片出自： 2022 Getty Images

历史最高分

陈巍，美国，花样滑冰，男子单人滑短节目

虽然在花样滑冰运动中ISU使用最高分这个词代替世界纪录，但陈巍在北京冬奥会男子单人滑短节目比赛中获得的113.97分也是前无古人的。

22岁的陈巍最终在自由滑比赛中再接再厉，夺得个人冬奥首金。经历2018年平昌冬奥会的低迷后，北京夺冠的陈巍表示对于自己的表现非常满意。

隋文静/韩聪，中国，花样滑冰，双人滑短节目

中国组合隋文静/韩聪是两届世锦赛冠军得主，冬奥会亚军。在团体赛双人滑短节目比赛中，二人呈现了一场完美表演，摘得82.83分的高分。

加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙，法国，花样滑冰，冰舞

四届世界冠军法国冰舞组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙展现了他们至尊的实力，在韵律舞中创造了90.83的该环节历史最高分。