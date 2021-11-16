花滑大奖赛法国站前瞻: 键山优真, 谢尔巴科娃志在必得  

从都灵到东京再到格勒诺布尔，花样滑冰大奖赛在过去的两周里辗转全球，在第五站回到了欧洲。

法国站的比赛定于本周五和周六（11月19日和20日）举行，所有四个项目的比赛都充满了悬念，都灵冠军安娜·谢尔巴科娃、键山优真以及帕帕达基斯/西泽龙组合都希望能在下个月大奖赛决赛中取胜，在全部比赛结束后，只有排名前六的选手和团队才能参加12月9日至12日在日本大阪举行的决赛。

来自俄罗斯的卫冕世界冠军谢尔巴科娃和来自日本的世界银牌得主键山优真继意大利比赛之后再次复出，都希望能在短节目中表现得更出色。

谢尔巴科娃的同胞博伊科娃/科兹洛夫斯基则是双人滑中最被看好的一对儿。

男子：键山优真寻找自己的位置

18岁的键山优真是2020年洛桑冬青奥会的冠军，也是今年早些时候世锦赛的银牌得主，他在意大利大奖赛上又有了新的经历，他从灾难性的短节目中触底反弹，将自己的比分提高了7分后夺冠。

这对这位青年运动员来说是一个新情况，随着2022年北京冬奥会的临近，他依然在寻找属于自己的位置。

"我当时真的感觉很低落；我不知道该如何处理整个情况，"键山优真谈到他在都灵的短节目的表现时说。"我的教练说，'让我们忘记你去年所做的事情......我的名次，我的记录'。我把所有这些都从我的肩膀上拿开，我说我是一个从头开始的挑战者。结果就很好"。

这次在法国，键山优真很被看好，很有希望能再次登上领奖台，但他也面临着经验丰富的美国选手杰森·布朗和加拿大选手基根·梅辛，外加三名俄罗斯选手的挑战。

布朗在加拿大一站表现出色，在自由滑结束后获得了银牌，而梅辛在自由滑比赛中遭遇重挫，总成绩从第三名跌至第五名。

在男子单人滑中来自主场的希望是凯文·艾莫兹，尽管本赛季到目前为止，伤病一直在阻碍他的进步。

发挥稳定的键山优真将很难被击败，他在都灵学到了很重要的一课，因此越挫越勇的他必将寻求在法国扳回一城。

女子：谢尔巴科娃是夺金大热

和键山优真一样，都灵对于17岁的谢尔巴科娃来说也是一次学习的过程。在短节目单元后，第三位的排名也令人惊讶。但她凭借着在自由滑中的稳定表现—包括一个四连跳最终翻盘夺金。

谢尔巴科娃在短节目结束后承认：”这不是一个技术问题，而是我头脑中的问题。今天我想得太多了。谢尔巴科娃说，“我在努力思考我如何能做得更好。”

很难想象有人能在本周超越谢尔巴科娃，因为她希望在今年的大奖赛中取得两连胜。其他值得关注的选手还有同样是来自俄罗斯的阿廖娜·科斯托娜娅、日本选手樋口新叶、美国选手玛丽亚·贝尔和陈凯伦以及韩国的李海仁。

虽然2020年欧洲冠军科斯托娜娅可能是最接近的竞争者，但她214.54的总分比谢尔巴科娃在都灵236.78分总分低了20多分。

谢尔巴科娃将希望在格勒诺布尔再次展示她的四周跳，上文视频展示了她在意大利惊艳的一跳（见上文）。

双人滑：博伊科娃/科兹洛夫斯基期待重拾大奖赛金牌

俄罗斯双人组博伊科娃/科兹洛夫斯基在上个月美国站的比赛上表现不佳，没能继续他们在大奖赛赛场上的三连胜，并复制他们在2018年的战绩。

作为2020年俄罗斯和欧洲冠军，他们的自由滑备受期待。然而双人滑一向竞争激烈，美国人亚历克萨·尼里姆和布兰登·弗雷泽希望能再接再厉，比美国站获得的第四名更近一步，而凡妮莎·詹姆斯和埃里克·拉德福德这对新组合则希望他们的合作关系能更加稳定。

前世界青年锦标赛奖牌得主俄罗斯的尤利娅·阿尔切梅娃和米哈伊尔·纳扎内切夫在都灵获得了铜牌，因此对法国也满怀希望能突破自我。

冰舞: 世界冠军帕帕达基斯/西泽龙迎战吉尔斯/普瓦里尔

这次的比赛对于帕帕达基斯/西泽龙来说是期待已久的回家之旅。两年前他们曾在这里夺冠，而两年的时间对于主场观众来说已经是太久的等待。

这对冰舞组合在被疫情腰斩的2020/21赛季没有参加任何比赛，但意大利站的胜利也向世界宣告。他们看起来像以前一样犀利。

本周末，这对奥运银牌得主将受到世锦赛铜牌得主和加拿大滑冰协会冠军派珀·吉尔斯/保罗·普瓦里尔的挑战，他们的目标是以优异的表现锁定大奖赛决赛席位。

俄罗斯的亚历山德拉·斯捷潘诺娃和伊万·布京也在竞争者之列，这对组合曾在都灵赢得铜牌。美国队的克里斯蒂娜·卡雷拉和安东尼·波诺马连科也值得关注。

法国站比赛日程

11月19日，星期五（法国当地时间-欧洲中部时间，GMT+1）。

13:00 女子单人滑 - 短节目

15:00 冰舞 - 韵律舞

16:45 男子单人滑 - 短节目

18:45 双人滑 - 短节目

11月20日，星期六

13:00 女子单人滑 - 自由滑

15:10 冰舞 - 自由舞

17:00 男子单人滑 - 自由滑

19:10 双人滑 - 自由滑

11月21日，星期日

14:30 表演赛

如何观看直播：

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美国粉丝可以在Peacock上观看比赛。