关注玛丽安娜·帕洪、劳拉·斯穆德斯、希尔万·安德列在2022年UCI小轮车竞速世界杯帕朋达尔站的表现

2022年UCI小轮车竞速世界杯赛季本周末在荷兰帕朋达尔精彩继续。在本赛季前两站（格拉斯哥举行）赛事中早早出局的奥运两金得主玛丽安娜·帕洪期待在荷兰能够强势反弹，增加成功卫冕赛季总冠军的几率。

6月11日周六和6月12日周日，Olympics.com和Olympics的YouTube频道将会对于本届赛事进行直播。

本赛季世界杯比赛由8站赛事组成，帕朋达尔将承办第3站和第4站赛事。今年5月，赛季前两战赛事在苏格兰的格拉斯哥举行，荷兰女车手劳拉·斯穆德斯在两站赛事中夺冠。法国车手希尔万·安德列则在男子组领跑。

本周过后，小轮车竞速世界杯将会休战至9月，届时最后四站赛事将在哥伦比亚举行。

全部8站赛事中，都将先举行预赛，之后再进行淘汰赛。通常来讲，决赛都是有8位车手参加。

每场决赛的胜者将获得150个积分，排名第2至第8的车手其获得的相应积分分别为：130、115、100、90、80、75、70。决赛前被淘汰的车手也将根据自己遭遇淘汰时的比赛阶段以及比赛成绩确定获得的积分。

8轮世界杯赛事结束后，排名最高的选手将会获得世界杯冠军。

如何观看2022年帕朋达尔UCI小轮车竞速世界杯？

6月11日周六和6月12日周日，第3轮和第4轮比赛将会通过Olympics.com和Olympics的YouTube频道直播，直播将于每天当地时间15:00开始。这意味着，从四分之一决赛开始，比赛将会直播。

尽管本届赛事直播面向全世界开放，但可能仍有一些地方会受到限制导致无法观看比赛直播。

UCI小轮车竞速世界杯帕朋达尔站值得关注的名将

两届奥运冠军得主、哥伦比亚名将帕洪在上月格拉斯哥站的比赛中表现差强人意，因此她希望通过本次的比赛重振雄风。

当然，她将会面临劳拉·斯穆德斯的强劲挑战，后者目前在女子组排名领先，过去5站世界杯赛事中，她都是最后的赢家。

男子组方面，世锦赛冠军法国名将希尔万·安德列尽管本赛季没有赢得任何分站赛冠军，但是依然能够在积分榜上领跑。

哥伦比亚选手迭戈·阿尔波莱达和卡罗斯·拉米雷斯同样值得关注。