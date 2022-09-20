韩旭：女篮世界杯摆正位置，冲击对手

2022年国际篮联女篮世界杯将于9月22日至10月1日在澳大利亚首都悉尼展开争夺。

共有12支球队参赛，中国女篮和比利时、波黑、波多黎各、韩国以及美国队同处A组；B组则由法国、塞尔维亚、日本、马里、加拿大以及澳大利亚构成。

中国女篮在3月征战过世界杯预选赛后，由于多位运动员新冠检测成阳性，再度全员集结合练已经是5月下旬。之后球队经过了三个多月的集训，包括期间前往欧洲进行热身赛以及抵达赛区后和世界杯参赛队进行对抗赛。

从征战本届女篮世界杯的中国队大名单看，球队在年龄结构上是老中青结合，内外线均有实力不俗的球员坐镇，可谓阵容齐整。中国女篮的阵容实力也得到了国际篮联的认可，在9月20日公布的最新一期参赛球队实力榜中，中国女篮位列第三位，仅落后于奥运冠军美国队和东道主澳大利亚队。此前中国队在该榜单上一度位列第二，对于此次下滑1名，国际篮联给出的理由是没有在热身赛中打出令人印象深刻的压倒性表现。但是如今，随着两位征战WNBA的内线核心韩旭、李月汝的归来，中国女篮在本届世界揭幕战中能否扭转外界的看法，值得期待。

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效力于WNBA球队纽约自由人队的中锋韩旭今年23岁，视姚明为偶像的她出生于篮球世家，从小就备受瞩目，也在青少年国际赛场打出了名声。

但是真正让韩旭走进人们视线还要说道4年前在西班牙特内里费举行的2018年女篮世界杯小组赛中，中国队对阵美国队的比赛。

那场比赛中，中国女篮面对强大的美国队半场战平，全场只输了12分，如此成绩离不开韩旭的惊艳表现。以替补身份登场的韩旭在比赛中15投10中，砍下20分的同时还抢下5个篮板并送出2次盖帽。如此闪亮表现让她在世界篮坛崭露头角，也为她2019年最终通过选秀登录WNBA打开了大门。

WNBA两个赛季的洗礼后，韩旭经历了从“饮水机管理员”到轮换球员的进化，通过自己在“垃圾时间”里的表现逐渐赢得了教练的信任。

海外高水平联赛效力的经历对于韩旭球技的提升是毫无疑问的，韩旭认为自己的综合能力以及对于比赛的理解能力和自信心都得到了提升。期间她也和很多国际球员在赛场上有过正面交锋，积累了经验，这些对于期待帮助中国女篮在本届世界杯赛场上冲击对手的她而言是非常宝贵的助力。

韩旭在WNBA比赛中的英姿 照片出自： 2022 Getty Images

之前接受中国篮球之队线上采访时，韩旭谈到本届世界杯的目标时表示：“我觉得这次比赛我对自己的目标就是希望能发挥的比之前更好，然后去进步，尤其是体现出这个赛季在WNBA锻炼后的成长，我觉得我也有义务和责任去在队伍里承担更多的责任，去把一些担子扛在肩上。希望可以用自己的行动也给队友给教练带来一些积极的正能量，在场上场下都给大家多带来一些帮助。”

对于外界的盛赞和看好，韩旭内心非常平静。对于球队阵容齐整、实力不俗她不否认，但是她希望球队能够保持平常心，一场一场去拼。“队中大家各有各的特点，有投手、有速度、有突破、有组织也有中锋，大家都很全面。球队以内为主的打法没有变，但是同时外线自主攻击性有了。但是，我们还是要认清自己的位置，去全力以赴冲击对手。而不是说把自己放在一个很高的位置。我们还是要去冲击这些比赛的”，韩旭如是说。

韩旭接受中国篮球之队线上采访

本届女篮世界杯分为小组赛和淘汰赛两个阶段，小组赛每组6支球队，排名前四的球队跻身淘汰赛。

9月22日开赛后，中国女篮将在6天内打5场比赛，先后对阵韩国（22日）、波黑（23日）、美国（24日）、波多黎各（26日）、比利时（27日）。从过往战绩看，中国队从小组中晋级不成问题，如何争取好的排名以便在淘汰赛抽签中占据一些优势是重要目标之一。

韩旭没有给这次世界杯定下具体目标，她表示：“此前中国女篮前辈们取得过世界杯第二名的好成绩。我要向她们学习，以她们为目标、向好成绩冲击，同时也希望自己能比之前表现得更好，把个人的优势和学到的东西发挥出来。”