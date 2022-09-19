2022年女篮世界杯：前瞻、赛程、看点

2022年国际篮联女篮世界杯将于9月22日至10月1日在澳大利亚首都悉尼展开争夺。

2020年东京奥运会女子篮球冠军美国队被视为夺冠热门球队。由奥运冠军选手布雷娜·斯特瓦尔特、杰维尔·罗伊德以及卡利亚·库珀领衔的美国女篮已经是世界杯十冠得主，本次澳大利亚之旅，她们已经做好再次创造历史的准备。

另外11支挑战美国女篮霸主地位的球队同样实力不容小觑，她们当中哪支球队登上领奖台都不会令人感到意外。这11支球队分别是：澳大利亚、加拿大、日本、中国、韩国、马里、塞尔维亚、法国、波黑、比利时以及波多黎各。

本届女篮世界杯冠军球队还将锁定一张2024年巴黎奥运会入场券，这给了各路球队争取好成绩的额外动力。

通过本文了解关于2022年女篮世界杯您需要了解的重要信息。

2022年女篮世界杯：赛制和参赛队

本届女篮世界杯的全部38场比赛将于2022年9月22日至10月1日澳大利亚首都悉尼的两个场馆举行。

本届世界杯分组抽签仪式已经于今年3月结束，12支参赛队被分到两个小组当中，每组6支球队。分组情况如下：

A组

比利时

中国

波黑

波多黎各

韩国

美国

B组

法国

塞尔维亚

日本

马里

加拿大

澳大利亚

小组赛采用单循环赛制，小组排名前四的球队跻身四分之一决赛。四分之一决赛对阵将通过抽签决定。

本届女篮世界杯决赛将于10月1日举行。

美国女篮庆祝2014年土耳其世界杯夺冠 照片出自： 2014 Getty Images

2022年女篮世界杯：每日赛程

所有比赛时间均为澳大利亚东部时间（换算北京时间需+2）。

9月22日，周四

A组

10:30 波黑 v 波多黎各 – 悉尼奥林匹克公园体育中心

11:30 美国 v 比利时 – 悉尼超级体育馆

17:30 韩国 v 中国 – 悉尼超级体育馆

B组

13:00 加拿大 v 塞尔维亚 – 悉尼奥林匹克公园体育中心

14:00 日本 v 马里 – 悉尼超级体育馆

20:30 澳大利亚 v 法国 – 悉尼超级体育馆

9月23日，周五

A组

10:30 波多黎各 v 美国 - 悉尼奥林匹克公园体育中心

13:00 比利时 v 韩国 - 悉尼奥林匹克公园体育中心

14:30 中国 v 波黑 – 悉尼超级体育馆

B组

12:00 塞尔维亚 v 日本 – 悉尼超级体育馆

18:00 法国 v 加拿大 – 悉尼超级体育馆

20:30 马里 v 澳大利亚 – 悉尼超级体育馆

9月24日，周六

A组

14:30 美国 v 中国 – 悉尼超级体育馆

18:00 波黑 v 韩国 – 悉尼超级体育馆

20:30 波多黎各 v 比利时 – 悉尼超级体育馆

B组

休息日

9月25日，周日

A组

休息日

B组

14:30 马里 v 法国 – 悉尼超级体育馆

18:00 澳大利亚 v 塞尔维亚 – 悉尼超级体育馆

20:30 日本 v 加拿大 – 悉尼超级体育馆

9月26日，周一

A组

11:30 比利时 v 波黑 – 悉尼超级体育馆

14:00 韩国 v 美国 – 悉尼超级体育馆

17:30 中国 v 波多黎各 – 悉尼超级体育馆

B组

13:30 塞尔维亚 v 马里 - 悉尼奥林匹克公园体育中心

16:00 法国 v 日本 - 悉尼奥林匹克公园体育中心

20:30 澳大利亚 v 加拿大 – 悉尼超级体育馆

9月27日，周二

A组

11:30 波多黎各 v 韩国 – 悉尼超级体育馆

13:30 中国 v 比利时 - 悉尼奥林匹克公园体育中心

14:00 美国 v 波黑 – 悉尼超级体育馆

B组

16:00 马里 v 加拿大 - 悉尼奥林匹克公园体育中心

17:30 塞尔维亚 v 法国 – 悉尼超级体育馆

20:30 澳大利亚 v 日本 – 悉尼超级体育馆

9月28日，周三

休息日

9月29日，周四

12:00 四分之一决赛1 - 悉尼超级体育馆

14:30 四分之一决赛2 - 悉尼超级体育馆

18:00 四分之一决赛3 - 悉尼超级体育馆

20:30 四分之一决赛4 - 悉尼超级体育馆

9月30日，周五

17:00 半决赛1 - 悉尼超级体育馆

19:30 半决赛2- 悉尼超级体育馆

10月1日，周六

13:00 季军争夺战 - 悉尼超级体育馆

16:00 决赛 - 悉尼超级体育馆

2022年女篮世界杯：焦点明星

布雷娜·斯特瓦尔特 (美国)

身为奥运冠军和世界冠军的美国女篮是本届女篮世界杯的头号夺冠热门球队。

拥有10个世界冠军和9枚奥运金牌的美国女篮集天赋、实力、阵容深度以及比赛经验于一身，想要击败她们将会是非常困难的事情。

美国女篮的领军人物是布雷娜·斯特瓦尔特，这位三次美国女篮年度最佳球员得主今年28岁，在美国国家队拥有傲人的战绩和数据。

2013年出任美国女篮国手以来，她帮助美国女篮在2016年里约奥运会和2020年东京奥运会上以全胜的战绩连续夺得金牌，另外在2014年和2018年女篮世界杯的夺冠道路上，美国队在她的带领下同样未尝败绩。

在2018年西班牙特内里费举行的女篮世界杯上，司职小前锋的斯特瓦尔特荣获MVP奖。当时她以首发身份参加了全部6场比赛，交出了场均16.3分、6.3篮板以及2.5助攻的优异数据。

在延期至2021年举行的东京奥运会上，除夺得金牌之外，她也再次收获了赛会MVP称号。决赛对阵日本队的比赛中，斯特瓦尔特交出了15分15篮板5助攻4抢断的全面成绩单，单届奥运会场均达到了15分10篮板的两双数据。

美国女篮领军人物斯特瓦尔特 照片出自： 2021 Getty Images

琼奎尔·琼斯（波黑）

琼奎尔·琼斯有成为当世国际女篮第一人的实力，迅速崛起的她是悉尼世界杯期间值得关注的焦点之一。

效力于WNBA球队康涅狄格太阳队的琼斯刚刚打完2022年WNBA总决赛。她于2019年获得双重国籍，开始为波黑国家队效力。琼斯将是波黑在本届世界杯赛场上是否能走更远的绝对晴雨表。

在琼斯的率领下，波黑女篮已经历史上首次入围欧锦赛和世界杯，这个过程中，她们爆出了不少冷门。

今年举行的世界杯预选赛中，琼斯在波黑87-82击败奥运亚军日本队的比赛中交出了36分23篮板的惊人成绩单。

琼奎尔·琼斯 照片出自： 2022 Getty Images

劳伦·杰克逊（澳大利亚）

2006年世界杯冠军、2018年亚军澳大利亚队期待能够借助主场之利在本届女篮世界杯上取得突破。

劳伦·杰克逊退役后决定复出对于志在击败美国女篮夺得冠军的澳大利亚女篮而言无疑是一针强心剂。

41岁的劳伦·杰克逊是WNBA名人堂球员，本届女篮世界杯将是她生涯中参加的第五届世界杯赛事。

司职中锋的杰克逊曾经在2024年和2010年帮助西雅图风暴队夺得过WNBA总冠军，澳大利亚、西班牙、俄罗斯联赛冠军也已经是她的囊中之物。此外，她还4次当选WNBA常规赛MVP，在奥运赛场上收获3银1铜。

杰克逊在2016年因膝伤退役，之后她成为人母，育有两个儿子。

Lauren Jackon will make her comeback to international basketball at a home World Cup in Sydney 照片出自： 2012 Getty Images

往届女篮世界杯冠军得主