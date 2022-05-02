2022年环意赛：前瞻、赛程和看点

2022赛季首个公路自行车男子环赛赛事——第105届环意赛即将于5月6日在匈牙利布达佩斯开赛。前冠军得主汤姆·杜穆林、理查德·卡拉帕斯领衔米格尔·安赫尔·洛佩兹、西蒙·亚特斯等名将参赛。粉衫（玫瑰衫）花落谁家是万众期待的焦点。去年环意赛冠军伊根·贝尔纳由于开年在哥伦比亚训练时受伤，无缘卫冕。

本届环意赛不在意大利境内开赛，这在赛事历史上是第14次，上一次是4年前，当时是在耶路撒冷开赛。今年，开赛地选为匈牙利的首都布达佩斯。该市原本应承办2020年环意赛的开赛仪式，但是由于疫情原因，当年环意赛最终取消。

环意赛由21站赛事组成，全程3445.6公里，其中包括50580米攀爬路段。比赛将于5月29日在维罗纳结束。和环法赛和环西赛不同的是，本届环意赛最后一站赛事将继续采用计时赛赛制。过去五届环意赛中有四届在最后一站采用这种赛制。

伊根·贝尔纳是环意赛卫冕冠军 照片出自： 2021 Getty Images

2022年环意赛应该关注的名将

共有来自22个车队的176名车手参加本届环意赛的争夺，每队由8名车手组成。

除18支UCI世界巡回赛参赛车队外，UCI职业系列赛车队Alpecin-Fenix也将和三支持外卡参赛的意大利车队一起参加第105届环意赛的争夺。

四位前环意赛冠军成为本届赛事的夺冠热门。

外界普遍认为2013年和2016年冠军得主、已经37岁的温森佐·尼巴里将会辅佐阿斯塔纳车队的队友洛佩兹争夺冠军。后者在Movistar车队经历两个赛季的失望之后期待在今年一扫阴霾。

另外一位期待恢复过往雄风的车手是2017年环意赛冠军、两届奥运会奖牌获得者、Jumbo-Visma车队领军人汤姆·杜穆林，荷兰人在2021年初选择暂别赛场以更好的休养。

INEOS Grenadiers车队的阵容实力雄厚，其中包括2019年冠军卡拉帕斯。厄瓜多尔人在去年环法赛上登上领奖台，今年将和2020年东京奥运会冠军得主汤姆·皮德考克一起冲击总冠军。

2018年环西赛冠军西蒙·亚特斯（BikeExchange - Jayco车队）、过去两届环意赛分列第四和第六的阿联酋UAE车队名将若奥·阿尔梅达、两届环法赛奖牌获得者、最近刚刚夺得环阿尔卑斯赛冠军的罗曼·巴尔德特（DSM车队）同样值得关注。

参加2022年环意赛的其它焦点车手

Alpecin-Fenix车队的自行车多面手马蒂厄·范德波尔在赢得法兰德斯赛冠军几周后将完成自己的环意赛首秀。

已经42岁的前世锦赛冠军阿里汉德罗·巴尔韦德（Movistar车队）期待最后一次参加环意赛能够画下完美句点。

厄立特里亚的比尼亚姆·吉尔马伊在比利时Gent–Wevelgem赛上创造历史之后期待向粉色领骑衫发起冲击。

擅长冲刺的车手将在平地赛段发挥自己的优势。马克·卡文迪什（Quick-Step Alpha Vinyl车队）、卡莱布·伊万（Lotto Soudal车队）、阿诺德·德马雷（Groupama-FDJ车队）、吉安科莫·尼佐洛（Israel-PremierTech车队）、伊利亚·维维安尼（INEOS Grenadiers车队）在争夺紫衫的同时也将向总成绩领先的车手发起威胁。

2022年环意赛路线和重要赛段

2022年环意赛包括两个个人计时赛赛段，（计时赛）总距离26.3公里，如此安排为1963年以来环意赛计时赛最短距离。

匈牙利将举办前3站的比赛，之后所有车队转战西西里，随后踏上意大利本土。

21站分站赛中有6站赛事终点设在攀爬路段顶点。包括埃特纳站（第4站）、布洛克豪斯站（第9站）、科涅站（第15站）、阿普里卡站（第16站）、拉瓦罗内站（第17站）、马尔莫拉达（第20站）。

其中第16站阿普里卡站包括5550米的攀爬路段，坡度8%，为本届环意赛最艰难的攀爬路段。

第20站海拔高达2239米的普多伊山口为本届环意赛最高点。

2022年环意赛每日赛程

5月6日：布达佩斯 - 维谢格拉德 (195公里)

5月7日：布达佩斯 - 布达佩斯 (计时赛，9.2公里)

5月8日：考波什堡 - 巴拉顿菲赖德 (201公里)

5月9日：休息日

5月10日：阿沃拉 - 埃特纳 (166公里)

5月11日：卡塔尼亚 - 墨西拿 (172公里)

5月12日：帕尔米 - 斯卡莱阿 (192公里)

5月13日：迪亚曼泰 - 波坦察 (198公里)

5月14日：那不勒斯 - 那不勒斯 (149公里)

5月15日：伊塞尔尼亚 - 布洛克豪斯 (187公里)

5月16日：休息日

5月17日：佩斯卡拉 - 杰西 (194公里)

5月18日：圣阿尔坎杰洛-迪罗马涅 - 雷焦艾米利亚 (201公里)

5月19日：帕尔马 - 热那亚 (186公里)

5月20日：圣雷莫 - 库内奥 (157公里)

5月21日：桑泰纳 - 都灵 (153公里)

5月22日：里瓦罗洛卡纳韦塞 - 科涅 (177公里)

5月23日：休息日

5月24日：萨洛 - 阿普里卡 (193公里)

5月25日：蓬泰迪莱尼奥 - 拉瓦罗内 (165公里)

5月26日：瓦尔苏加纳 - 特雷维索 (146公里)

5月27日：马拉诺拉古纳雷 - 卡斯泰尔蒙特圣地 (178公里)

5月28日：贝卢诺 - 马尔莫拉达 (最高点)

5月29日：维罗纳 - 维罗纳 (计时赛，17.1公里)