花滑大奖赛俄罗斯站前瞻：总决赛名单即将出炉

花样滑冰新赛季行将过半，本赛季大奖赛第6站分站赛将于本周末在俄罗斯的索契展开争夺。本站赛事为新赛季花滑大奖赛分站赛的最后一站，赛后，参加下月在日本大阪举行的花滑大奖赛总决赛的名单也将正式确定。只有每个项目排名前六的选手/组合有资格参加总决赛。

本赛季花滑大奖赛已经先后到访过拉斯维加斯、温哥华、都灵、东京以及格勒诺布尔，俄罗斯索契站比赛将在曾经举办过2014年索契冬奥会的冰山冬季运动宫进行。

12月开始，各国将会把目光锁定在冬奥会上，举办自己的国家锦标赛，为选手提供练兵的机会。同时在12月底至1月中旬确定各自的2022年北京冬奥会参赛人选。但是本周末，让我们一起欣赏花滑的优雅和美感。2020年世青赛冠军卡米拉·瓦里耶娃在加拿大温哥华站夺得冠军后此番回到主场有望再登头条。

在女子单人滑项目上，另外两位选手伊莉莎维塔·图克塔米谢娃（2015年世界冠军）和玛雅·赫罗米克也将出战，因此本站很可能再次出现俄罗斯选手横扫女子单人滑领奖台的情况。

本站赛事的东道主，俄罗斯有可能在各个项目上都拔得头筹：米哈伊尔·科尔亚达是男子单人滑夺冠热门；安娜塔西亚·米西纳/亚历山大·加里亚莫夫组合以及维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫组合分别是双人滑和冰舞的世锦赛卫冕冠军。

本文，我们为您准备了关于本站赛事应该了解的五件事。

女子组：瓦里耶娃领跑女单俄罗斯三人组

很难想象除了瓦里耶娃以外，本站赛事中谁还能从她手中抢走女子单人滑的冠军。瓦里耶娃在上个月加拿大站的比赛中创造了女子单人滑自由滑（180.89）和总成绩（265.08）的历史最高分。

今年当中，其它选手的总成绩至少落后瓦里耶娃25分，加拿大站亚军选手图克塔米谢娃的总成绩只有232.88分。后者身为2015年世锦赛冠军仍在为个人首届冬奥会的参赛资格而努力着。本赛季是她征战的第11个大奖赛赛季。

15岁的赫罗米克的目标是继续良好的表现，保住自己在俄罗斯队的一席之地。意大利都灵站比赛中，她位居世界冠军安娜·谢尔巴科娃之后，获得亚军。

比利时选手亨德里克斯在意大利站摘得个人生涯首枚大奖赛奖牌（铜牌），美国选手玛利亚·贝尔则希望延续自己上周在格勒诺布尔的不俗表现。17岁的日本选手松生理乃的表现也值得关注。

男子组：科尔亚达寻找奥运状态

2018年世锦赛季军科尔亚达今年26岁，三周前他在意大利站自由滑比赛中的表现很不理想，经过短暂调整后，他能否找回状态值得关注。

俄罗斯国家锦标赛将于12月底举行，能否及时找回状态关乎着他能否最终获得北京冬奥会的参赛资格。科尔亚达的队友叶甫根尼·塞梅宁科（加拿大站季军）、捷克选手米查尔·布雷奇纳、表现缺乏稳定性的意大利选手马特奥·里佐、日本选手田中圭治和友野一希也将参与本站赛事的争夺。

双人滑：米西纳/加利亚莫夫期待日本战后再夺冠军

2021年世锦赛冠军米西纳/加利亚莫夫组合本赛季开局成绩喜人，在芬兰杯比赛中摘得金牌，之后在日本站比赛中力压同胞叶夫根尼娅·塔拉索娃/弗拉基米尔·莫洛佐夫组合，摘得金牌。

他们需要在本站比赛中再次拿出强势表现，从而锁定大奖赛总决赛的参赛资格。这一次，他们将面对同胞达莉娅·帕弗柳琴科/丹尼斯·霍迪金的挑战。米西纳/加利亚莫夫是2019年世青赛冠军，在他们之前帕弗柳秦科娃/霍迪金组合在2018年问鼎该赛事桂冠。

上述两个组合是本站赛事中仅有的两个斩获本赛季大奖赛奖牌的组合，其中帕弗柳琴科/霍迪金组合在加拿大站比赛中位居中国组合隋文静/韩聪之后位列第二。

俄罗斯组合西尼齐娜/卡察拉波夫 照片出自： 2021 Getty Images

冰舞：西尼齐娜/卡察拉波夫力争总决赛席位

西尼齐娜/卡察拉波夫组合在2021年世锦赛法国组合帕帕达基斯/西泽龙组合缺席的情况下赢得了冰舞冠军。两对组合上一次交锋是在2020年欧锦赛上，当时俄罗斯组合夺得冠军，他们也送给帕帕达基斯/西泽龙组合自2018年平昌冬奥会之后的首枚银牌。

俄罗斯站的冰舞参赛选手实力不俗，查勒妮·基尼阿德/马尔科·法布里组合期待继加拿大站银牌之后再次冲击领奖台，加拿大组合劳伦斯·福尼耶·博德里/尼克莱·索伦森在美国站收获铜牌。

西班牙组合萨拉·乌尔塔多/基里尔·哈里亚文值得关注，美国组合凯特琳·哈瓦耶克/让-卢克·贝克尔将上演他们的赛季首秀，今年夏天，哈瓦耶克由于脑震荡休战良久。

花滑大奖赛俄罗斯站赛程：

*所有时间均为索契当地时间

11月26日，星期五

13:30 男子单人滑 - 短节目

15:30 冰舞 - 韵律舞

18:00 双人滑 - 短节目

19:25 女子单人滑 - 短节目

*11月27日，星期六 *

13:30 男子单人滑 - 自由滑

15:40 冰舞 - 自由舞

17:30 双人滑 - 自由滑

19:10 女子单人滑 - 自由滑

11月28日，星期日

15:00 表演赛